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實體＋線上會計教育新學習

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．黃曉雯】

2020年，COVID-19 成為始料未及的世紀黑天鵝，全球各國被迫停工、停課，杜絕人與人接觸，打亂了學校教育、職場專業。2 月先是中國各地停工封城；3 月開始，歐美各國則開展線上教育的作戰計畫，先是大學，接著是中小學，各地實體校園關閉，為了不中斷學習，課程沒有取消，改成線上教學。

國際研究暨顧問機構Gartner調查發現，全球有74%企業在疫情過後仍會保留至少5%的遠距工作人力。當實體學習／工作場域逐漸消失，人們改成在家上班或在家上學，知識專業學習的需求仍在，許多遠距教學課程資源與科技工具紛紛出籠，學校教育和職場專業，該如何打贏這場線上零接觸革命？

遠距教學 讓線上學習優勢再現

國際教科文組織（UNESCO）統計，疫情波及下，截至8月，全球有188個國家或地區的學校關閉，10.5億學習者受到影響，遠距教學、線上課程成為今年教學的重要管道。

「疫情讓學生、老師被迫熟悉線上教育，也重新認識線上學習的特色與優勢。」剛從美國回臺，到政治大學擔任客座教授，加州州立大學蒙特利灣校區教授周濟群一面分析，一面透過數位平台展演，教授中級會計學的線上影音。

美國自春季開始一連串的線上課程措施，以往未受到疫情干擾，學生就很習慣使用平台來繳交作業及進行線上測驗，各級學校在線上教學多半有一定程度基礎，面對COVID-19來襲，能夠很快速的調整好心態，並即時做出反應。

《克萊恩商業週刊》（Crain's New York Business）就對美國紐約學生數前5大學校新學期的教學方式做了調查報導。

聖約翰大學（St.John's University）8月24日開學，計畫將皇后區校區課程的60%作遠距或混成學習，40%則採實體面授；福坦莫大學（Fordham University）8月26日開學，系統化教導職員如何應用個人防護設備、保持教室清潔，還有心理安全及健康方面等培訓，並與校內IT部門合作，方便教職員遠端工作。

紐約市立大學（City University of New York）8月26日開學，校方考慮多數學生通勤，搭乘公共交通工具也有感染疫情風險，將94%的課程調整為線上授課。評分方式也從課堂考試轉變為論文或開卷考，數學和工程學則安排定時在線考試。

紐約大學（New York University）格林威治村校區8月31日開學，運用線上學習、面授和兩者混合，65歲以上或有疾病史、身體不適的老師，將採用ZOOM授課； 哥倫比亞大學（Columbia University）9月8日開學， 校長7月初給教職員的信中表示，給予教職員選擇親自授課或採線上授課之彈性。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.9月號】

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