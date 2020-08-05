快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最低稅負制 未上市櫃股票交易所得課稅 重出江湖

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．洪連盛】

臺灣證券交易所得稅課稅歷史於民國（以下同）78 年以前，已多達四次課停證券交易所得稅，尤其在77 年熱錢湧入股市，大盤首次突破萬點，時任財政部長郭婉容為抑制投機氣焰，宣布自78 年復徵證所稅，結果造成股市崩盤，因此，立法院在同年底修法，制定了現在民眾所熟知的所得稅法第4 條之1：「自79 年1 月1 日起，證券交易所得停止課徵所得稅，證券交易損失亦不得自所得額中減除。」之證所稅停徵條文。因此，自79 年1 月1 日起，民眾出售上市櫃、非上市櫃有價證券的所得，均得依上述條文停徵所得稅。

94 年底，立法院通過所得基本稅額條例，自95 年1 月1 日起， 個人出售未在證券交易所上市或未在證券商營業處所買賣之公司所發行或私募之股票及表明股票權利之證書，其交易所得應計入個人之基本所得額。自此，臺灣的證券交易所得課稅與否形成雙軌制，即上市櫃、興櫃公司股票交易所得仍依所得稅法第4條之1 停徵，但未上市櫃、未興櫃的股票，乃開始依所得基本稅額條例計入基本所得額課徵所得基本稅額（又稱最低稅負）。101 年底，朝野聲浪為符合量能課稅及公平正義原則，並維持股票交易所得稅負公平性，立法院修法自102 年1 月1 日起，個人股票、新股權利證書、股款繳納憑證、表明其權利之證書及私募證券投資信託基金受益憑證之交易所得，依所得稅規定課徵所得稅。因此在102 年至104 年間，個人出售上市櫃、未上市櫃公司股票均應依據所得稅法第4 條之1 規定核實案稅率15%課稅。而104 年底政府鑒於歷次證券交易所得課稅制度改革時，或有以證券交易稅徵收率調整作為配套，可見證券交易所得稅及證券交易稅二者具有連動關係，且自102 年實施證券交易所得稅以來，爭議不斷，為消除股市不確定因素，並簡化稽徵，因此修法證券交易所得自105 年1 月1 日起，停止課徵所得稅。

財政部今（109） 年6 月29 日預告修正「所得基本稅額條例」第12 條，為健全稅制，維護租稅公平， 擬修法自明（110） 年1 月1日起，恢復個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票（以下簡稱未上市櫃股票）交易所得計入個人基本所得額。因財政部認為104 年12 月2 日修正公布所得稅法部分條文，自105 年1月1 日起個人證券交易所得恢復停止課徵所得稅，未將未上市櫃股票交易所得同步恢復納入個人基本所得額課稅，導致其易成為租稅規劃工具，因此預告至今年8 月28 日，並完成預告程序後，陳報行政院核轉立法院審議，若今年下半年立法院完成修法，將自明年1 月1 日施行。

修法條文及未來可能施行細則解析

此次修法內容是將94 年的所得基本稅額條例第12 條第1 項第3 款的內容原封不動的放在本次的修法條文中。條文內容載明「未在證券交易所上市或未在證券商營業處所買賣之公司所發行或私募之股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。」均應計入個人的基本所得額。因此未來下列股票的交易必須課徵最低稅負：

1. 非公開發行公司股票。

2. 公開發行公司股票，但尚未興櫃、上櫃或上市者。

3. 上市、上櫃、興櫃公司私募的股票，尚未補辦公開發行的非流通股。

另，若新法修正上路，個人買賣未上市櫃股票應如何計算所得計入個人基本所得額，可參酌過去的立法例。

修法的影響與衝擊

財政部預告修法，恢復未上市櫃股票交易所得列入個人基本稅額，因應法規修正，以下有未上市櫃公司股權交易規劃者，要特別注意事先因應：

1. 以股作價或股份轉換成立家族控股公司、投資公司的股東。

2. 因為併購或IPO規劃而出售公司老股予財務性及策略性投資人的股東。

3. 家族成員選擇出場、出售家族企業股權的股東。

4. 股東透過處分股權方式移轉公司持有之不動產。

5. 境內股權想移轉給境外公司持有者。

6. 目前沒想法，但未來仍有可能出售股票者。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.8月號】

延伸閱讀

生技股轉強 留意基本面

發揚無形文化資產 6名傳統藝術保存者獲頒證書

上市櫃市值 創42.3兆新高

農地無人機「黑飛」亂噴藥 防檢局：與地方強化查緝

相關新聞

最低稅負制 未上市櫃股票交易所得課稅 重出江湖

臺灣證券交易所得稅課稅歷史於民國（以下同）78 年以前，已多達四次課停證券交易所得稅，尤其在77 年熱錢湧入股市，大盤首次突破萬點，時任財政部長郭婉容為抑制投機氣焰，宣布自78 年復徵證所稅，結果造成股市崩盤，因此，立法院在同年底修法，制定了現在民眾所熟知的所得稅法第4 條之1：「自79 年1 月1 日起，證券交易所得停止課徵所得稅，證券交易損失亦不得自所得額中減除。」之證所稅停徵條文。因此，自79 年1 月1 日起，民眾出售上市櫃、非上市櫃有價證券的所得，均得依上述條文停徵所得稅。

全球永續稅務管理與 透明揭露新趨勢

「稅」是對於建立一個更美好的世界與企業經營環境的投資，而透過稅務策略管理與揭露，可向大眾公開傳達克盡企業社會責任之資訊。從GRI公布稅務準則，開出永續稅務第一槍，全球永續揭露框架組織將逐步完善永續稅務揭露的議題，協助企業邁向永續稅務治理。

北醫與工研院攜手 非接觸科技降低感染風險-專訪臺北醫學大學助理教授羅友聲、工研院服務系統科技中心副經理楊承益

面對新冠肺炎疫情，醫療院所身處在疫情第一線，風險的控制攸關人命，如何降低可能的風險，利用科技是解方之一。工研院與臺北醫學大學新創公司合作，在北醫附設醫院的類負壓隔離病房導入共同開發之「零接觸式防疫科技平台」，運用「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）等技術，即時掌握病人的心律、呼吸、體溫等生理資訊，離床情形包括是否有外出感染或跌倒的可能，醫護人員無須接觸病人，降低感染風險也提高照護效率。因此，會計研究月刊編輯部專訪臺北醫學大學助理教授羅友聲，以及工研院服務系統科技中心副經理楊承益，說明醫療與技術如何結合，以降低醫護人員所面臨的風險。

新冠疫情下的反思 高峰會專家觀察分享─ 行政院政務委員唐鳳、微軟首席技術專家Glen Weyl、 美國證券交易委員會委員Hester Peirce

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，大型活動無不受到影響，過往參加人數破千的亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit；ABS） 此次也改採線上視訊的方式進行，今（2020）年除了邀請到太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）， 我國行政院政務委員唐鳳、微軟（Microsoft） 首席技術專家及經濟研究員Glen Weyl、積極提倡加密貨幣有著加密老媽（Crypto Mom） 稱號的美國證券交易委員會（SEC）委員Hester Peirce 等人都是受邀講者之一。在討論中，大家也都提到科技、民主在這次新冠疫情所扮演的角色及對全球造成哪些後續影響。

新冠疫情後 風險管理的走向

人們以往眼中只有自己，現在將面對環境的反撲，我們必須重新審視人們與環境間的關係與影響，以作為未來風險管理的方向。疫情帶來危機與機會，利用科技可以探索新的可能。

勞工退休金保衛戰

勞工與雇主之間的僱傭關係可能因為解僱或退休而終止。雇主應以幸福企業自期，善盡照顧勞工之責任，給予優渥的保障。然面對某些雇主迴避支付退休金的種種「奧步」，勞工必須要見招拆招，維護自身權益。

疫情下的企業財務危機求生術

全臺在6月7日起宣布全面解封，內需市場迎來報復性消費潮，經濟復甦似乎指日可期。然而景氣熱度的背後，不少企業卻面臨倒閉威脅。全球疫情尚未到頭，經濟變化仍然快速，持續保持及強化財務韌性，企業財務求生術在疫情當下更顯關鍵。

企業財務危機的警訊四部曲

企業爆發財務危機前，可能有警訊可尋，不論對企業經營者或市場投資人來說，都有如警鐘。如何能嗅出財務危機的警訊？警訊來源又從何而來？從企業財務危機的四部曲，一窺企業經營的警訊。

上市公司必知的責任投資股東行動主義及議合

近年來，越來越多投資人開始重視上市公司的ESG體質及相關作為，更希望能夠透過金融機構的力量，督促上市公司將ESG納入管理制度。本文將初探股東行動主義及議合的架構、做法與因應。

證券投資人及期貨交易人保護法修法重點簡介

為解決公司法董監事問責機制不足的缺失，加強對董監事的究責力道，立法院三讀通過投保法部分修正條文，本文將介紹投保法第10條之1 有關代表訴訟與解任訴訟的修法重點。

疫情下的企業財務危機求生術

全臺在6月7日起宣布全面解封，內需市場迎來報復性消費潮，經濟復甦似乎指日可期。然而景氣熱度的背後，不少企業卻面臨倒閉威脅。全球疫情尚未到頭，經濟變化仍然快速，持續保持及強化財務韌性，企業財務求生術在疫情當下更顯關鍵。

企業財務危機的警訊四部曲

企業爆發財務危機前，可能有警訊可尋，不論對企業經營者或市場投資人來說，都有如警鐘。如何能嗅出財務危機的警訊？警訊來源又從何而來？從企業財務危機的四部曲，一窺企業經營的警訊。

熱門新聞

10大廣告主拒買廣告 Facebook沒在怕

新冠疫情會成為壓垮韓國中小企業最後一根稻草！？

零售百貨 搶數位轉型救命符

企業變遊樂園玩出高績效

OMO暖心服務 電商4.0振興商機

「實往虛走」&「虛往實走」 零售全通路華麗轉型

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。