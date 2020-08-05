最低稅負制 未上市櫃股票交易所得課稅 重出江湖

【文．洪連盛】

臺灣證券交易所得稅課稅歷史於民國（以下同）78 年以前，已多達四次課停證券交易所得稅，尤其在77 年熱錢湧入股市，大盤首次突破萬點，時任財政部長郭婉容為抑制投機氣焰，宣布自78 年復徵證所稅，結果造成股市崩盤，因此，立法院在同年底修法，制定了現在民眾所熟知的所得稅法第4 條之1：「自79 年1 月1 日起，證券交易所得停止課徵所得稅，證券交易損失亦不得自所得額中減除。」之證所稅停徵條文。因此，自79 年1 月1 日起，民眾出售上市櫃、非上市櫃有價證券的所得，均得依上述條文停徵所得稅。

94 年底，立法院通過所得基本稅額條例，自95 年1 月1 日起， 個人出售未在證券交易所上市或未在證券商營業處所買賣之公司所發行或私募之股票及表明股票權利之證書，其交易所得應計入個人之基本所得額。自此，臺灣的證券交易所得課稅與否形成雙軌制，即上市櫃、興櫃公司股票交易所得仍依所得稅法第4條之1 停徵，但未上市櫃、未興櫃的股票，乃開始依所得基本稅額條例計入基本所得額課徵所得基本稅額（又稱最低稅負）。101 年底，朝野聲浪為符合量能課稅及公平正義原則，並維持股票交易所得稅負公平性，立法院修法自102 年1 月1 日起，個人股票、新股權利證書、股款繳納憑證、表明其權利之證書及私募證券投資信託基金受益憑證之交易所得，依所得稅規定課徵所得稅。因此在102 年至104 年間，個人出售上市櫃、未上市櫃公司股票均應依據所得稅法第4 條之1 規定核實案稅率15%課稅。而104 年底政府鑒於歷次證券交易所得課稅制度改革時，或有以證券交易稅徵收率調整作為配套，可見證券交易所得稅及證券交易稅二者具有連動關係，且自102 年實施證券交易所得稅以來，爭議不斷，為消除股市不確定因素，並簡化稽徵，因此修法證券交易所得自105 年1 月1 日起，停止課徵所得稅。

財政部今（109） 年6 月29 日預告修正「所得基本稅額條例」第12 條，為健全稅制，維護租稅公平， 擬修法自明（110） 年1 月1日起，恢復個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票（以下簡稱未上市櫃股票）交易所得計入個人基本所得額。因財政部認為104 年12 月2 日修正公布所得稅法部分條文，自105 年1月1 日起個人證券交易所得恢復停止課徵所得稅，未將未上市櫃股票交易所得同步恢復納入個人基本所得額課稅，導致其易成為租稅規劃工具，因此預告至今年8 月28 日，並完成預告程序後，陳報行政院核轉立法院審議，若今年下半年立法院完成修法，將自明年1 月1 日施行。

修法條文及未來可能施行細則解析

此次修法內容是將94 年的所得基本稅額條例第12 條第1 項第3 款的內容原封不動的放在本次的修法條文中。條文內容載明「未在證券交易所上市或未在證券商營業處所買賣之公司所發行或私募之股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。」均應計入個人的基本所得額。因此未來下列股票的交易必須課徵最低稅負：

1. 非公開發行公司股票。

2. 公開發行公司股票，但尚未興櫃、上櫃或上市者。

3. 上市、上櫃、興櫃公司私募的股票，尚未補辦公開發行的非流通股。

另，若新法修正上路，個人買賣未上市櫃股票應如何計算所得計入個人基本所得額，可參酌過去的立法例。

修法的影響與衝擊

財政部預告修法，恢復未上市櫃股票交易所得列入個人基本稅額，因應法規修正，以下有未上市櫃公司股權交易規劃者，要特別注意事先因應：

1. 以股作價或股份轉換成立家族控股公司、投資公司的股東。

2. 因為併購或IPO規劃而出售公司老股予財務性及策略性投資人的股東。

3. 家族成員選擇出場、出售家族企業股權的股東。

4. 股東透過處分股權方式移轉公司持有之不動產。

5. 境內股權想移轉給境外公司持有者。

6. 目前沒想法，但未來仍有可能出售股票者。