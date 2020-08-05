北醫與工研院攜手 非接觸科技降低感染風險-專訪臺北醫學大學助理教授羅友聲、工研院服務系統科技中心副經理楊承益

【文．莊蕎安】

面對新冠肺炎疫情，醫療院所身處在疫情第一線，風險的控制攸關人命，如何降低可能的風險，利用科技是解方之一。工研院與臺北醫學大學新創公司合作，在北醫附設醫院的類負壓隔離病房導入共同開發之「零接觸式防疫科技平台」，運用「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）等技術，即時掌握病人的心律、呼吸、體溫等生理資訊，離床情形包括是否有外出感染或跌倒的可能，醫護人員無須接觸病人，降低感染風險也提高照護效率。因此，會計研究月刊編輯部專訪臺北醫學大學助理教授羅友聲，以及工研院服務系統科技中心副經理楊承益，說明醫療與技術如何結合，以降低醫護人員所面臨的風險。

從照護需求開始 尋找科技解決方案

談到建立零接觸式防疫平台的契機，羅友聲說道，當時北醫附設醫院已將部分普通病房改裝為類負壓病房，利用空氣清淨機原理過濾病毒，以應新冠肺炎患者治療所需。不過，量測病人生理數值的儀器，必須裝在病人身上，醫護同仁必須定時進入病房觀察數值，並關心病人狀態。因此參考以往研發重症照顧病房（ICU）導入科技的經驗，與工研院合作，找出可以遠距量測生理參數的儀器，護理同仁就可以遠端監控病人的狀態。疫情期間原本醫護人員每天約須進入隔離病房12-15次，每次必須花20分鐘穿上防護衣，採用非接觸式量測之後，大幅減少感染風險與醫療資源的浪費，也減輕了醫護同仁的心理負擔。

談到平台布建的過程，楊承益解釋，是從照護病人所需的數據開始，尋找適合的解決方案及感測裝置。蒐集醫療數據之後，由工研院負責整合，並將醫療資訊的標準化，將數據傳送至護理戰情室。羅友聲補充說道，在與醫護同仁確認需求的過程中發現，新冠肺炎疑似個案未必是確診病例，其活動力甚至可能比一般人還要好，因此照護需求只是需要知道病人在病房內狀態，以及需要哪些協助。因此平台除了可以遠端觀測之外，也將照護工作搬到線上－醫護同仁與病人之間也可以聯繫，醫師與醫師之間也可以進行線上討論。

從抗疫轉向長照 感測儀器持續進化

不過，由於臺灣疫情控制得宜，因此也開始將應用場景從「病房」轉為「居家」。「這個照護平台的願景是：今日防疫，明日長照」楊承益解釋，未來邁向高齡化社會，醫療人員勢必不足，這些防疫感測裝置恰好能解決長照需要。由於目前量測儀器較多，較難應用於居家場景，因此會將感測器進行融合，希望以更少的感測器，偵測更多的數據。同時，也會與北醫持續合作，包括建立人工智慧模型，使感測器所蒐集的數字能推估更多生理訊號，並進行臨床試驗，以調校準確度與穩定度。