新冠疫情下的反思 高峰會專家觀察分享─ 行政院政務委員唐鳳、微軟首席技術專家Glen Weyl、 美國證券交易委員會委員Hester Peirce

【文．周霈翎】

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，大型活動無不受到影響，過往參加人數破千的亞洲區塊鏈高峰會（Asia Blockchain Summit；ABS） 此次也改採線上視訊的方式進行，今（2020）年除了邀請到太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）， 我國行政院政務委員唐鳳、微軟（Microsoft） 首席技術專家及經濟研究員Glen Weyl、積極提倡加密貨幣有著加密老媽（Crypto Mom） 稱號的美國證券交易委員會（SEC）委員Hester Peirce 等人都是受邀講者之一。在討論中，大家也都提到科技、民主在這次新冠疫情所扮演的角色及對全球造成哪些後續影響。

新冠疫情重創全球 民主模式成典範

面對看不見的敵人，許多國家的染疫人數至今不斷攀升，Glen Weyl 也對於全球現況提出看法。他分析，美國防疫近乎失敗，可以歸咎於資訊不流通及不同群體間的不信任，並讓防疫工作很大程度地被政治化。而由於中國在這次疫情中的表現優於其他西方國家， 除了美國， 包括許多西歐、拉丁美洲國家都飽受病毒攻擊，死亡人數不斷攀升，日常生活運作停滯，經濟受到長時間重創，導致社會氛圍低迷且不安，街頭開始出現反封鎖的抗議人群，Glen Weyl 也觀察到，中國政府企圖透過這次防疫的表現，彰顯共產專制體制優於民主社會，種種現象讓西方傳統自由民主制度受到了質疑。

不過臺灣、愛沙尼亞、韓國等民主國家的亮眼防疫成績為當前的情況注入一劑強心針。Glen Weyl 表示， 這些國家善用科技，最大化公民參與的機會、保持低度不平等，且避免地區差異，並妥善處理錯誤訊息，向世界證明了不僅不需要靠專制控制疫情，民主社會也能達到更好的成效。

臺灣躍上國際舞台 三大關鍵成功防疫

臺灣抗疫有成，全球有目共睹。唐鳳也在討論中分享我國防疫成功的三大關鍵，分別為快（Fast）、公平（Fare）、好玩（Fun）。她表示， 利用分散式帳本的概念，整合及傳遞政府、民眾等多方的資訊，以快速地做出因應對策，因此當在電子布告欄PTT發現相關訊息， 認為其具有科學根據，政府便迅速下達來自武漢的班機乘客必須接受健康檢查的指令，防堵疫情擴散。唐鳳也提到其他在防疫過程中的相關做法， 包括建立1922 防疫專線、政府與民間共同合作架設資訊平台，讓民眾可以搜尋藥局口罩庫存、分配到口罩，保持資訊透明。而政府與民間在頻繁及迅速的互動當中，建立起彼此的信任。

另外，在這次的疫情中不少國家都發生過「衛生紙之亂」。唐鳳也在討論中秀出以行政院院長為主角，配上「咱只有一粒卡臣」大字的迷因解說圖，以「幽默好笑的事物總是傳播得比較快」的原理，說明如何迅速傳遞正確資訊，平息了這場騷動。

監管善用科技 擁抱創新

新冠肺炎也在其他不同層面帶來影響。Hester Peirce認為疫情讓人們意識到如何善加運用資訊科技，例如監管機構可以利用技術達到更好的監管效果，使人們順暢進行證券交易， 並互相溝通。她也表示，對於開發適用於加密貨幣的框架感到樂觀。

被問及消費者保護與鼓勵創新之間的關係時，Hester Peirce 認為監管者其實並不一定要隨著創新的腳步前進，需要做的是抱持開放的態度面對創新，並讓溝通管道保持通暢，不過她也明確指出，當事情往負面態勢發展時， 也會採取強制措施。而她也在今年提案「安全港原則」，讓新創業者可以在三年內不受《證券法》限制， 有足夠時間建立去中心化的區塊鏈網路，Hester Peirce 表示，其實不需要在三年內去界定業者所售代幣是不是「證券」，監管者需要做的是確保代幣的購買者受到保護。