新冠疫情後 風險管理的走向

【文．莊蕎安】

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）延燒下，臺灣雖然可說是抗疫成功，但是面對各國疫情尚未完全控制，日後疫情演變仍是未定之天。疫情給我們的省思，更顯現出風險管理的重要性。風險管理的應變，將是決定企業存活與否的關鍵。

新冠肺炎究竟把我們生存的世界變成何種模樣？我國衛福部疾管署的統計資料顯示，截至今（2020） 年7月底全球已有1,645萬確定病例數，65萬餘人死亡。根據聯合國直至今年6月底統計，4千萬至6千萬人已被推入極度貧窮；約16億非正式員工損失六成收入，而且沒有任何儲蓄與社會保險；全球今年第一季貿易總額較去年同期下降3%，預計第二季將下降近三成；為了抑制疫情，各國多進行封鎖國界或限制外出，全球將邁入消費縮減及在地生產的新經濟模式。

每年都會出版全球風險報告書（The Global Risks Report） 的世界經濟論壇（WEF），在今年5月底盤點了新冠肺炎疫情的影響，認為疫情將為全球經濟發展帶來結構性的變化。報告也指出，雖然疫情使工廠關閉進而全球碳排放量降低，但疫情也昭顯著疾病、物種與環境對經濟與企業可以造成嚴重負面作用，未來也可能隨著經濟逐步復甦回到高碳排放量，進入下一個環境持續惡化的循環。

喚起永續重要性 TCFD 為風險做準備

在會計研究月刊專訪金融監督管理委員會主任委員黃天牧時，他談及上任後的主要政策方向，將風險管理的概念，深化到主管機關的監理，並且也將促使金融業、上市櫃公司致力於風險管理與企業永續議題，包括綠色金融2.0，並且將推行金融穩定委員會（FSB）之氣候相關務揭露工作小組（TCFD）所發布的氣候風險－實體風險、轉型風險的資訊揭露。

TCFD的重點在於「模擬」，藉由實際演練風險的應變措施，使得風險管理不再只是紙上談兵加上碰碰運氣。臺灣證券交易所去（2019）年5月即邀請TCFD代表來臺說明TCFD的揭露架構，後續也持續舉辦TCFD工作坊，同時也將TCFD架構翻譯成繁體中文版。會計研究月刊編輯部在本期封面故事專訪安永聯合會計師事務所所長傅文芳時，他提及TCFD可以協助企業為風險管理的每一個細節做準備，並成為公司治理的一環。

創造新機會 科技為風險管理的助力

科技是這次新冠肺炎疫情得以控制的核心。我們利用科技追蹤疫情擴散的可能，利用科技可以在地圖上查看買口罩的地點並且購買口罩，企業利用科技遠距辦公，教師與學生利用科技遠距學習，零售業者和消費者也利用科技創造更多無接觸的消費經濟。

科技也能在風險管理發揮關鍵功能。疫情延燒使藥物成為救命的關鍵，為了確保藥物使用的真偽與安全性，彼此身為競爭對手的全球數家大藥廠成立MediLedger，利用區塊鏈追蹤藥物的供應，除了讓零售商賣出藥品的當下，就能確認藥物的真偽之外，也能鎖定特定藥物的位置。