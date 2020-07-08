證券投資人及期貨交易人保護法修法重點簡介

【文．楊舜麟】

韓劇《夫婦的世界》中，劇中角色曾一度嘗試原諒多次出軌背叛的老公， 但猜忌、不安的種子早已在內心深處發芽生根，最終也只能心碎地直視兩人無法破鏡重圓的現實：「我以為我好了，都已經過去了⋯但其實我一點也不好，沒辦法變好，一直會懷疑你，很不安，不管再怎麼努力還是會想起來，我還是沒辦法原諒你⋯」。該劇的結局雖然評價兩極，但是劇中人物的處境卻是很寫實的反映人際信任關係破壞後難以或無法重建的真實性，以及斷開牽連重啟人生的必要性。

董監事問責機制不足背離人民感情

除了人際關係，企業法制與社會輿論也很重視公司負責人對於公司的忠實義務，每當爆發董監事經濟犯罪或其他不適任情事時，皆嚴重破壞股東們、社會大眾對他們的信任度、安全感，但卻因受限於法令的闕漏或個案的司法不當解釋，而無法將之解任（例如博達案），讓大眾深覺感情背叛，卻只能眼看不適任董監事繼續穩如泰山，公司治理情況每況愈下，難以重啟新生。

為解決公司法第200條及214 條的缺失，證券投資人及期貨交易人保護法（下稱投保法）第10 條之1，賦予財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）對於上市上櫃公司董監事的違法失職，得對該董監事提起損害賠償訴訟（下稱代表訴訟），以及請求裁判解任董監事（下稱解任訴訟），但現行法對董監事的究責力道仍有不足，且司法實務個案亦屢生爭議。

經多方呼籲，立法院於今（109）年5 月22 日三讀通過投保法部分修正條文，針對第10 條之1 有關代表訴訟與解任訴訟的修法重點，說明如下。

擴大代表訴訟與解任訴訟適用範圍

依現行條文， 投保中心可對「上市、上櫃」公司的董監事提起代表訴訟及解任訴訟，修正條文則基於投資人保護之一致性，納入「興櫃公司」之董監事，擴大得為代表訴訟及解任訴訟之對象。