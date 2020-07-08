上市公司必知的責任投資股東行動主義及議合

【文．黃正忠、林泉興、葉怡秀】

近年來，隨著「世界風險」與「永續」議題不斷發酵，越來越多投資人開始重視上市公司的ESG（環境、社會、治理）體質及相關作為，更希望能夠透過金融機構的力量，在追求卓越投資績效的同時，督促上市公司將ESG納入管理制度，並內化為成長策略。因此，國際機構投資人採用責任投資七大策略的趨勢在近五年有爆炸性成長，一般以為重視ESG的選股策略會犧牲投資績效，殊不知責任投資並非零和遊戲，七大策略中的「股東行動主義及議合」便是一種循序漸進、魚與熊掌可以兼得的好方法。本文將初探股東行動主義及議合的架構、做法與因應。

責任投資的七大策略

國際機構投資人審慎評估ESG對投資產生的衝擊，發展相對應的選股方法與資產配置，已經蔚為主流。全球已超過2,300家投資機構簽署聯合國責任投資原則（PRI），其管理總資產逾86 兆美元。根據全球永續投資聯盟（GSIA） 發布的「2018 Globa l Sustainable Investment Review」報告，全球責任投資總資產快速成長，2014 年僅18 兆美元，2016年成長至23 兆美元，2018 年更提升至近31兆美元，約占全球股市投資總管理資產的三分之一。

目前國際機構投資人積極採用的責任投資七大策略如下：

1. 負面／排除性選股（Negative / exclusionary screening）；

2. 正面／ 同業最優選股（Positive / best-inclass screening）；

3. 規範性選股（Norms-based screening）；

4. ESG整合投資（ESG Integration）；

5. 永續主題型投資（Sustainability themed investing）；

6. 衝擊／ 社區投資（Impact / community investing）；

7. 股東行動主義及議合（Corporate engagement and shareholder action）。

其中，股東行動主義及議合是目前推動責任投資顯學之一，所謂的股東行動主義及議合就是投資人（股東）就上市公司的ESG表現與該公司進行對話溝通，或透過股東會投票權對公司表態，甚至要求變革及提升永續作為。GSIA 的研究報告指出，2018 年採用股東行動主義及議合策略進行責任投資的比例就占了17.8%，較2016 年成長17%，複合年均成長率為8.3%，投資總資產達到9.8 兆美元，為前三大責任投資策略之一，且逐年顯著增長中，採行的國家主要包括歐洲、美國、澳洲、紐西蘭及日本。

股東行動主義及議合算是一種「看投資績效在先、調ESG績效在後」的好方法，投資人獲利天經地義，先持股後檢視投資標的之ESG績效，再透過溝通互動、驅策要求該公司逐步改善ESG。

股東行動主義及議合

股東持有公司股份即擁有公司的部分所有權，無論持股比例，股東皆享有持有股份的責任和義務。股東行動主義（Shareholder activism）指股東能行使公司部分所有權人之權利義務，藉由投票、倡議或其他形式影響公司決策及管理方針。股東行動主義翻轉了過往只有大股東能夠影響企業決策的迷思，無論是個人或是資產擁有者，所有股東皆有機會結合其他股東影響公司高層決策，股東行動主義的興起使得針對投資標的之議合變得愈發重要。在ESG議題興盛的時代，身為股東的企業與個人皆更需藉由議合持續發揮影響力，與被投資對象進行透明的溝通，以確保所投資之企業能夠將自身策略、產品與服務持續與永續連結，避免氣候變遷及相關風險，滿足利害關係人期待，並在因應國際趨勢之際掌握市場先機。例如去（2019）年英國石油（British Petroleum；BP） 即有99%的股東投票支持氣候行動組織Climate Action 100+ 的決議，要求BP調整策略發展方向以積極回應氣候風險，強化與2015 年巴黎協定的連結，達到控制全球升溫2℃以下的目標。