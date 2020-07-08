疫情下的企業財務危機求生術

【文．張書瑋】

新冠肺炎（COVID-19）侵臺達半年，中央流行疫情指揮中心終於宣布，今（2020）年6月7日起全臺全面解封，開始實行防疫新生活運動，只要配合相關防護措施，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。行政院順勢推出「振興三倍券」也在7月1日起開跑，打算刺激被疫情悶壞了的經濟及民生消費內需市場，在下半年能夠活躍起來。解封後，假日通往宜蘭的雪山隧道迎來久違的擁塞，恆春半島人車回籠，旅館業者看好住宿率回溫拚命推出促銷方案，以回應報復性訂房潮；走進速食餐飲店，除了排隊點餐的民眾外，絡繹不絕的更有眾家外送平台業者穿梭其中，在防疫期間攻下市場，似成功讓外送服務逐漸成為日常。臺灣因防疫有成，隨著各類商業活動逐步回歸，以及新的消費行為模式改變等，市場迎向復甦，似乎聞到一片欣欣向榮的氣息。

疫情的趨緩，各國為防止疫情失控，原先啟動鎖國政策，關閉邊境或對外停航，以及實施簽證或境管等措施，也陸續宣布放寬部分防控措施。不過，中國北京在6月初再次爆發「第二波」疫情，一時疫情急劇升溫疑似病毒變異進化，傳染力加倍提高，令人擔憂。世界衛生組織（WHO）在6月24日也預警，全球新冠肺炎確診人數即將達到1,000萬人，並警告美洲大陸疫情仍然嚴峻尚未達到高峰。在還未有治療藥物或疫苗可以有效對抗病毒的前提下，各國對於新冠肺炎的威脅恐怕仍不得鬆懈。

疫情衝擊下的倒閉潮恐來臨

我國國家發展委員會在疫情爆發不久，即盤點國內受新冠肺炎疫情衝擊的五大產業，包括觀光、電子零組件、機械設備、石化、汽車零組件等產業。以「重災區」的觀光旅館為例，根據交通部觀光局統計資料，今年1至3月全臺觀光旅館平均住用率分別為58.90％、34.55％及17.91％，數字一路下滑，3月已不到二成，業績慘澹，臺北地區許多知名飯店甚至不到一成住房，國外旅客進不來，國內旅遊也萎縮的情況下，業者損失可說十分慘重。因不敵疫情海嘯，3月初，台中亞緻大飯店首開第一槍宣布停止營運、翡翠灣福華渡假飯店5月底歇業、臺北六福客棧5月底提前熄燈、礁溪冠翔世紀溫泉會館暫停營業進行裝修、台南大億麗緻酒店6月底終止營業，台北文華東方酒店在解封後仍按既定計畫大規模裁員，為止損，一波波宣布倒閉、休業、裁員、減薪或放無薪假等動作接踵而至，而這些多半已是開業數十載、具口碑的老字號旅館，未料如今身陷財務危機，瀕臨倒閉，疫情嚴然成為壓垮營運的最後一根稻草。

新冠肺炎疫情蔓延造成全球全面性的封鎖，「貨（人）出不去，錢就進不來」，因此企業不分行業及規模大小均應受到不同程度的衝擊。國發會就「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對我國產業衝擊暨業務報告」也直指，疫情爆發導致企業訂單減少，營收銳減，面臨資金周轉壓力，以及薪資、租金、利息等支付壓力，國內大型企業或許還有調適的能力，但臺灣產業以中小企業為大宗，影響亦不可小覷。就目前觀察，大型企業財務體質健全或許足以支撐數月甚或數季的虧損，待疫情緩解可以回歸正常，努力補回損失；但許多中小企業可能就沒有這般幸運了，如財務狀況本身就有問題，碰上止不住的虧損，後面醞釀的可能是排山倒海的倒閉潮。

財務危機通常不是突發事件

當企業往常例行的營運現金流入來源快速減少或滯延，但維持營運的龐大固定開支仍持續的發生，若無法即及紓解（困），將產生資金缺口，則可能快速引發一連串不利於繼續經營的情況，即是一般常見財務危機的成因。企業發生財務危機，通常不會是突然發生的，往往是由許多因素（財務或非財務因素）交互影響，累積一段時間的潛伏，經一突發事件而引爆的結果，最終讓企業走向倒閉一途。