企業財務危機的警訊四部曲

【文．張明輝、張書瑋】

日本京瓷（Kyocera）創辦人，人稱日本經營之聖，也是成功重建日航（JAL）走出破產危機的改造之神，稻盛和夫曾說過，經營者在閱讀財務報表時，必須能立即察覺「獲利停滯不前的呻吟聲，或是資產縮水的哭泣聲」，也就是說，當公司獲利衰退時，經營者未能積極找出原因，往往容易讓公司營運開始走下坡；或當公司累積許多呆滯的存貨、遲遲收不回來的應收帳款時，經營者卻未立即處理改善，拖延之下都可能在日後招致危機。當財務數字出現異常，很有可能就是經營上的警訊。

台積電創辦人張忠謀也說過，一家卓越的公司必須做到三項指標：高品質的資產和負債、具結構性獲利能力，以及現金持續穩定的流入。從資產負債表的結構可衡量企業資產配置是否適當布局，且發揮應有的效益，績優的公司往往會有一張「乾淨的」資產負債表，表示資產都是為了營運所必需，亦無重大難以估算的負債。從綜合損益表可判斷企業的獲利能力是否正常，例如獲利成長率大於營收成長率，顯示公司具備競爭力；營業外損益（其他收入）比重低，表示公司高程度專注於本業。從現金流量表則可反應企業獲利品質的健康程度，企業營運每日都有現金進出，獲利健康的公司是能從營業活動持續創造穩定的現金流入，足以支撐投資活動（例如購買設備）及籌資活動（例如支付股利）這些必要的現金流出。過往有公司為購置非營業用的長期投資（進行炒股）或盲目擴廠，因現金鉅額流出而導致財務結構惡化，最後宣告重整、倒閉下市者，時有所聞。

企業財務危機的四部曲

如何能嗅出財務危機的警訊？企業爆發財務危機，通常會有四部曲，參圖一。首先財務危機出現的原因常見三大類型，一，時不我與，二，經營失當，三，誠信疑慮；當企業出現前述三大類型情況時，可能造成現金流入減少，非自願現金流出增加，或股價下跌等市場不利情況；進一步導致企業償債能力不足或籌資能力不足，財務惡化最終爆發財務危機。

當企業無法跟上大環境產業的變化調整經營策略，或因為技術落後，被競爭者取而代之，這是時不我與，錯失機會。企業如因為高層本身管理不力、廠房擴張過快，甚至不務正業，過度操作衍生性商品，或捲入專利、侵權等法律爭議案件，這是企業經營失當，難以回天。至於常聽到企業炒股、護盤或是詐貸、大股東淘空公司資產、負責人涉內線交易、背信等司法爭訟，一旦企業誠信受到疑慮，市場信心恐怕搖搖欲墜。

企業財務危機常見警訊

企業財務危機的警訊來源又從何而得知？一般可從媒體報導／坊間耳語消息、公開資訊觀測站（如發布重大訊息、年報、董監持股或質押異動資訊），以及財務報表中透露端倪。這些警訊又可分為四大種類，第一種，不利或利多消息，例如出現景氣下滑、產業瓶頸或處競爭劣勢、重大營運變動等媒體報導、股市利多消息、公司頻繁發布更正或澄清重大訊息、負責人涉及法律或財務問題等。尤其炒股最有效的手段即是透過媒體網路等散布利多消息，如果在市場上大炒利多，又頻繁發布澄清，可能就要懷疑公司有潛藏的問題。第二種，重大人事變動，例如公司獨立董事、董事長辭職，或是財會主管、稽核主管等經理人異動消息，當發現公司經營階層出現人事變動，甚至辭職離開，很大的可能是已察覺最高層沒有管理或解決問題的能力，當公司危機紙快包不住火時，財務長或會計長的異動消息可能是先行指標。