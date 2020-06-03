因應新冠肺炎 申報107年度 未分配盈餘應注意事項 －上市櫃公司篇

【文．楊建華、張啟晉、陳麒羽】

因應新冠肺炎疫情持續延燒， 為協助企業降低納稅負擔， 財政部趕在今（109） 年5 月報稅季初發布2 則重要釋令，依據所得稅法第66 條之9 第2 項第8 款放寬未分配盈餘減除項目之優惠規定，包括會計準則變動，以及今年上半年度虧損對盈餘的影響。

會計準則變動增加期初保 留盈餘，可列減除項目

財政部於今年1 月15 日發布台財稅字第10800614920號令規定， 若因會計準則版本變動等情事， 而產生期初保留盈餘「淨增加數／ 淨減少數」，須計入未分配盈餘申報。然考量部分營利事業在去（108） 年度股東會決議分配盈餘時，並未將上述追溯調整之期初盈餘增加數（以下簡稱ARE增加數） 納入考量， 以致前開函令發布時，已不及分配該ARE增加數， 而須加徵5%未分配盈餘稅。近期因新冠肺炎疫情衝擊，營利事業有資金調度需求，財政部提供緩衝機制，於今年5月4日發布台財稅字第10904558730 號令核釋，於紓困條例（嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例）施行期間（109 年1月15日至110年6月30日）自該ARE增加數分配之股利或盈餘，即得列為計算107 年度未分配盈餘之減除項目，以兼顧企業於新冠肺炎疫情期間資金彈性運用之需求。

110年6月30日前分配， 可更正申報

意即營利事業如107 年度有因會計準則變動產生ARE增加數且未分配予股東， 原應於109 年申報並加徵5%之107 年度未分配盈餘稅，現在放寬此淨增加數若於109 年6月申報前，已分配予股東，即可直接申報自未分配盈餘項下減除；企業若不及於今年申報前分配，只要在110 年6 月30日前分配予股東，仍可嗣後申請更正107 年度之未分配盈餘申報書之減除數，並申請退還溢繳稅款。

優先分配108年盈餘，留有資金緩衝

此外，提醒納稅人在今年股東會決議盈餘分配前，應綜合考量可供分配盈餘數額（即107 年度ARE增加數及108年度稅後淨利）及可分配之資金部位。如企業可供分配資金不足，而無法全數分配，應注意108 年度盈餘未分配部分也將會被加徵5%未分配盈餘稅，故建議企業可思考將108年盈餘先作分配，以減少108年度未分配盈餘加徵稅；至於107 年ARE增加數尚未分配部分， 可待來年（110 年6月30 日前） 之二次機會，視公司營運較為穩定或資金情況較為充足時再進行分配，並申請更正及退稅。

假設甲公司107 年度當年度盈餘新臺幣（以下同）100 萬元，因會計原則版本變動產生ARE增加數50 萬元。108 年股東會決議分配107 年度盈餘100 萬元，另甲公司108 年度盈餘亦為100 萬元。方案一的情形中，所繳納之108 年度未分配盈餘加徵稅2.5 萬元，未來無退還之機會；惟方案二中，若企業於110 年6 月前將此107年度ARE增加數全數進行分配， 尚有機會申請退還溢繳之2.5 萬元。因此，盈餘包含107 年ARE增加數及108 年度淨利之企業，可考量先分配108 年度盈餘較為有利。