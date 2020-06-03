中小企業抗疫 會計處理及管理議題 -專訪企業會計準則委員會主委 盧聯生

【文．黃曉雯】

新冠疫情對所有經濟活動，還有個人的行動都造成很大的影響，是自金融海嘯以來，過去10年少見的情況，臺灣在政府團隊與人民攜手抗疫下，疫情控制得宜，雖逐步邁入後疫情時代，但仍對商業環境帶來後遺症。會計研究發展基金會企業會計準則委員會主任委員盧聯生觀察，這場疫情改變經濟活動、企業營運乃至於個人，對財務會計、經營管理議題，為國內企業帶來一些省思。

面對疫情下的會計議題

評估繼續經營假設 採合宜會計基礎

新冠肺炎疫情延燒近5個月，國內疫情雖稍有減緩，但受限於消費力緊縮，部分中小企業無法挺過難關，陸續傳出有不少老字號企業（如餐廳、觀光、旅宿、運輸業者）面臨難題，暫停營運甚至歇業時有所聞，對中小企業來說，彷彿歷經一場生存之戰。

新冠肺炎疫情對企業營運影響，一般來說，主要係在109年（民國，以下同）。盧聯生提及，在編製108年財務報表時，應審慎評估企業繼續經營假設，以及期後事項之揭露。企業須考量疫情等特定情況下，對會計造成之影響，例如，編製財務報表時，對企業經營影響之性質及範圍，如企業上下游供應鏈受影響程度及未來營運不確定性，重新評估企業繼續經營之能力，部分企業去年經營持穩，但卻在今年疫情衝擊下，不得已選擇暫停或結束營業。

● 暫停營業：

如企業108年正常營運，但到109年年中決定暫停營業，此時須先評估暫停營業的期間、期間過後是否能恢復營業，進一步評估後續發展的狀況。若在報導期間結束日至通過發布財務報表日間，期後事項則需揭露暫停營業的期間、暫停營業的規畫，以及對損益可能的影響。在編製停業期間所屬之年度財務報表時，應於損益表中單獨表達停業期間之損益，並在財務報表附註中充分揭露。

● 結束營業：

若評估不適合繼續經營，決定結束營業，則須採行不同的會計基礎來編製財務報表，而非以繼續經營假設基礎，應改採清算價值或其他方式，由於財務報表編製是假設企業報導結束後可預見未來至少12個月之繼續經營個體，因此，也會影響到108年財報，須於附註揭露載明所採行基礎。