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後新冠疫情 會計專業備戰
【文．黃曉雯】
2019年底爆發，延燒近半年的新冠肺炎（COVID-19）， 被稱為籠罩今（2020）年的黑天鵝，截至5月22日統計，全球已達5,126,141例確診病例，其中331,648例死亡，病例遍及187國／地區，確診數以美國、俄羅斯、巴西、英國、西班牙為全球前五。
新冠肺炎的威力，從中國蔓延到歐美、擴散至全球。除了對身體健康和生命安危的威脅，更大的破壞力來自於阻止病毒擴散而採取的各種防疫措施，像是自我防護（宅在家、居家檢疫）；鎖國、封城所帶來的消費停滯；停工、停產等措施影響所及，打亂全球供應鏈，對經濟與商業環境帶來的衝擊，更是難以估計。
數據會說話， 聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）曾於5月中表示，世界商品貿易下滑速度，是自2008年全球金融危機來最快，今年第1季商品貿易較去年第4季下滑3%，第2季將進一步下探26.9%，和去年同季相比，分別減少3.3%和29%，對貿易的影響持續發酵。
此外，國際貨幣基金（IMF）4月曾預估全球GDP將萎縮3%，5月中也釋出可能再調降的訊息；聯合國在最新「全球經濟形勢與展望」（WESP）報告中則說，全球經濟形勢大幅改變，最新預測今年全球經濟預估將萎縮3.2%。顯見各經濟體受疫情所累，比先前預測更嚴重。
【完整內容請見《會計研究月刊》2020.6月號】
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