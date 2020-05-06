新冠肺炎疫情下的勞工權益課題

【文．鍾典晏、謝丹瑜、李婉莛】

對抗新冠肺炎，政府祭出居家檢疫、集中檢疫、隔離治療等措施，但也衍生勞工出勤上的法律疑義，本文對勞工請假、勞動條件變更或終止，及勞動部對勞工及企業之相關紓困方案進行說明。

勞工請假議題

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（下稱「特別條例」）規定，勞工如接受隔離或檢疫者，雇主應給予防疫隔離假，且不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理；如勞工為照顧生活不能自理且受隔離／檢疫的家屬而請假者，雇主不得為不利之對待。若有違反，雇主將被處以新臺幣（以下同）5 萬元以上100 萬元以下罰鍰。此外，雇主得於當年度申報所得稅之所得額中，減除其於防疫隔離假所給付薪資之2 倍金額。關於防疫期間，勞工請假事由、假別、薪資及其權益。

勞動條件變更／終止議題

因新冠肺炎屬於法定傳染性疾病，為減少人與人接觸，並降低企業不會因員工一人確診、接觸者居家隔離導致企業整個部門停擺之風險，中央流行疫情指揮中心建議，企業應制定在家工作與異地辦公之規劃。

工作地點變更

勞工服勞務之工作地點，依據勞動基準法施行細則第7條第1 款，屬於勞動契約之法定必要約定事項，雇主如有變更工作地點之需要時，如勞動契約有約定工作地點之變更，依勞動契約辦理。如勞動契約未有約定，則另與勞工協商，基準法第10 之1 條所規定之調動5 項原則辦理； 倘若異地辦公之地點過遠，雇主應給予延後員工上班打卡等必要之協助。

工時認定

勞工在家工作因不在雇主監督下，工時如何認定將會發生爭議， 依據勞動部訂定之《勞工在事業場所外工作時間指導原則》，勞雇雙方應約定正常上班工時，勞工有在正常上班工作時間履行勞務之義務，而雇主應逐日記載勞工之正常工作時間作為出勤紀錄，勞工如認為需要延長工時始能完成工作，應依勞雇雙方約定之方式回報，雇主並應留下延長工時之記錄，雇主如有在正常工作時間之外，以電話、通訊軟體交辦工作，勞工得自行記錄工作之起迄時間，並將通話紀錄或工作成果送交雇主，雇主即應補登工時記錄。