遠距工作的資安風險與防護重點

【文．林彥良】

隨著全球各地新冠肺炎（COVID-19） 疫情的爆發，企業為保障員工健康安全， 皆透過取消差旅活動、大型會議及活動、分批上班、異地或在家辦公，以及訪客管制等防疫措施，以降低疫情對於企業營運的衝擊。然而，隨著疫情持續發展，企業必須建立更具彈性遠距辦公的工作方案，才能在疫情控制之前維持正常之營運。

遠距工作常見模式

成功的遠距作業有幾項核心的要素，包含：連線方式、資訊平台、網路架構、端點管理、權限管理、稽核軌跡及管理流程等；透過這些要素彼此之間的互相搭配與組合運用，即可形成不同樣態的遠距工作模式。

在企業的遠距辦公模式中，常見連線方式包含遠端登入（SSL VPN）、虛擬桌面基礎架構（VDI）、遠端桌面（RDS）或是雲端服務平台，常見的終端設備則包含公發行動裝置、公司控管的自攜設備（BYOD）， 或是公司管不到的私人設備。這幾種不同的連線方式與終端設備，再加上不同身分認證模式與網路連線路徑，最終可以搭配出數十種遠距辦公模式。各類型搭配方案的背後不僅僅只是採購軟體授權或硬體設備的工作，更重要的是這些組合解決方案可以用來管理的風險。

可能面臨之安全議題

企業如何在遠距工作的情況下，仍然可以維持相同的安全管理水準，同時兼顧效率與安全。以下，是企業在遠距作業下可能會面臨到的風險。

一、資源不足：

在疫情中，員工作業模式的改變，可能造成既有的資安管理與監控機制失效，而這樣的風險在企業缺乏軟硬體等資源的情況下最為嚴重。

二、終端設備管理：

非公司環境的網路存取點可能存在安全疑慮，進而使得終端設備暴露在資安風險中。此外，如使用非公司管理的私人電腦作為居家辦公使用，可能因為多人共用成為另外一種資安破口。

三、網路斷線：

大量的遠端連線或VPN連線可能造成企業網路頻寬與效能不足， 最終影響遠端作業，嚴重者可能因為連線中斷造成企業服務或營運中斷。

四、資料外洩：

敏感資料在公司外存取，無法落實資料不落地，造成企業機敏資料外洩。未經公司認可或許可的雲端協同工作平台或資料分享平台，都可能造成資料外洩。

五、工具平台管理：

對於第三方服務或協力廠商管理工具的安全管理，包含當前非常熱門的語音及視訊會議平台、協作平台、資料分享平台等，若企業在這些第三方工具平台的帳號與權限管理不足，甚至是未控管員工私人使用，都可能形成企業的資安破口。