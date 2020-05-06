受嚴重特殊傳染性肺炎影響之稅務展延報繳規定彙整

【文．徐俊賢、莊蕎安】

在嚴重特殊傳染性肺炎（ 以下簡稱COVID-19） 疫情影響下， 辦理或代理報繳稅捐之相關人員可能接受治療、隔離或檢疫，而無法準時報繳稅捐；也可能因疫情而收入大減或減班休息，以致難以負擔稅負。為了協助納稅義務人能順利報繳稅捐，財政部於日前先後發布了5 則新令，包括個人及營利事業多種稅目展延報繳期限（包括延期申報繳納及分期繳納）且不加計利息的放寬措施。應留意的是，除了新增放寬措施可適用之外，亦不可忽略既有的加計利息延期或分期繳納規定，可視實際情況搭配適用。

彙整財政部所發布的5 則新令，以及延期或分期繳納的既有規定。展延報繳可分為「不加計利息」以及「須加計利息」兩大類。不加計利息的放寬措施，主要是稅捐稽徵法第10 條、第26 條、納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法及財政部這次所發布的5 則新令，又可分為由徵方（稅捐稽徵機關）主動進行展延報繳，無須事前（指原申報繳納期限前）提出申請，以及由納方（納稅義務人）主動進行延期或分期繳納，必須事前提出申請。

不加計利息的展延報繳

徵方主動：公告各稅展延報繳

這一類由徵方主動進行展延報繳，無須納方事前申請之規定，是依據稅捐稽徵法第10條而來，因天災、事變而遲誤法律所規定的繳納期間者，稅捐稽徵機關可以視實際情形公告延長繳納期間。財政部在今（109）年3 月5 日發布解釋令，對於個人，事業、機關或團體的負責人、扣繳義務人、主辦會計、受委任辦理申報之代理人在3 月至5 月原法定申報、繳納期間， 接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離、集中檢疫等5 種限制情形者，其多種國稅可展延報繳約15、20 或30日，無須事前申請，惟應於展延期限內，檢具隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書，向稅捐稽徵機關申報並繳納稅捐；3 月9 日發布解釋令追加使用牌照稅、房屋稅兩種地方稅若有前述5 種情形者，也展延繳納期限1個月，惟應於期限內檢具前述通知書及繳款書向稅捐稽徵機關申請，並繳納稅捐；4 月13 日公告進一步放寬，所有的個人、營利事業之綜所稅、營所稅的結算申報及繳納截止日，均無條件展延至6 月30 日。

由於目前所得稅報繳期限已全面展延至6月30 日，因此財政部亦配套將納稅義務人查詢所得資料期限延至6 月30 日，綜所稅及營所稅透過網路申報所須檢附之相關文件繳交期限， 採郵寄遞交者延至7 月10 日及7 月31 日止；營所稅採透過申報軟體上傳送交者延至7月30 日止。

另有兩種繼續展延期限之情形，一為接受隔離治療者，若超過各稅展延報繳的期限仍接受隔離治療，則從隔離治療結束日之次日起算，期限可再展延20 日。另一為符合下文之規定者，也可以申請繼續延期或分期繳納。

納方主動：事前申請延期或分期繳納

延期或分期繳納稅捐的規定，也見於稅捐稽徵法第26 條，惟不同的是，第26 條是納稅義務人面臨天災、事變、不可抗力的事由或經濟弱勢者，可在繳納期間內，主動向稅捐稽徵機關申請。財政部於104 年5 月26 日訂定「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，依繳稅金額不同而有不同的級距，可延期繳納1 至12 個月，或分期2 至36 期繳納。財政部於3 月19 日發布解釋令，將金額級距取消，適用期間為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的施行期間，也就是今年1 月15 日至明（110）年6 月30 日內，納稅義務人向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，無論金額多寡均可適用最長的期間－延期繳納可延長12 個月，分期繳納可分為36 期（每期為1 個月）。