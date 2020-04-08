因應新冠肺炎董事會及股東會召開方式選擇及應注意事項

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．沈碧琴、陳仕凱】

每年的股東常會都是各公司重要且盛大的會議，如何讓股東常會能順利進行及圓滿落幕，展現管理階層之治理能力及超凡價值，是每位董事、監察人、管理階層一致的目標。但今（民國109）年因新冠肺炎疫情持續升溫，防疫成為全球運動，商業活動受到很大的衝擊。因此，身為公司高效的管理團隊，要如何讓股東常會這等重要的會議順利舉行，本文將詳述董事會及股東會可選擇的舉行方式，以及不同的選擇下有哪些要注意的事項。

又公司法於107年11月1日大幅增修後施行至今已經過一年多，有何新的發展會影響到本年度股東常會議案？公開發行股票公司之股東常會議案又有何須注意？

董事會召開方式

在一般情況下，股東會係由董事會召集。在股東常會召開之前，基本上至少會召開一次董事會通過員工及董監事酬勞分派案、營業報告書、財務報表及擬定盈餘分派表，並討論召開股東常會相關事宜；如當年度有股東提案或董監事採候選人提名制，則還須再召開一次董事會討論相關提案或提名事項。

大多數公司召開董事會的方式都是請董事們到同一個地點開會，當面討論及表決公司重大決策。然而，在新冠肺炎疫情緊張的情況下，要董事們舟車勞頓的到公司指定地點，又部分公司董事們可能位於國外，若飛回臺灣參加董事會，不僅使得董事們暴露在高傳染風險的環境中，也有可能無法入境，若可入境，還需要14天的居家檢疫期間，這對公司董事及董事會召開都深具挑戰。所幸現行公司法第205條針對公開及非公開發行股票之公司開放數種不同的開會方式供公司選擇， 且一一說明除親自出席外的方式及應注意事項。

視訊出席之會議

由於現行科技發達，因此公司法明文規定，董事以視訊參與會議者，視為親自出席，勞頓的辛勞，也可以有效避免董事們暴露在高傳染風險的環境中，更可以降低群聚感染的風險。

■ 注意事項：

1. 董事們都必須可以清楚看到對方及聽到對方聲音，如僅可以聽到對方聲音但看不到影像是不符合視訊會議之要件；

2. 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存；

3. 視訊出席之董事們於簽到簿應註明「以視訊方式出席」等意涵的文字。

委託出席之當面會議

當董事不方便出席當次董事會時，可以委託其他董事代理出席董事會，由代理之董事親自到達開會場所，依據授權範圍代為行使表決權。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.4月號】

相關新聞

中國外商投資法上路的影響

本文將簡介《外商投資法》相關立法背景與沿革，摘要相關重點內容，並提出外商投資法上路對於臺商的影響及應考量之因應策略。

準則制定機構及各國主管機關對新型冠狀病毒之因應

新冠病毒肆虐全球，為防堵病毒傳播、保護個人及企業免於受其影響，給予經濟支持並維持穩定運作，國際準則制定機構及各國主管機關紛紛祭出相關措施，以茲因應。

新冠肺炎政府千億元紓困 哪些與你我有關？

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情的延燒，為了控制疫情的蔓延，全球均採取限制人民行動的措施，但也帶來經濟嚴重的衝擊，疫情所帶來的副作用除了身體急需醫療措施與時間之外，經濟的副作用也不容小覷。目前政府已推出新臺幣千億元規模的紓困補助措施，涵蓋了哪些與你我有關的範圍？

因應新冠肺炎董事會及股東會召開方式選擇及應注意事項

新冠肺炎疫情持續升溫，大型活動紛紛取消，各家公司的股東常會舉行方式也成為眾人關心的焦點。本文將詳述董事會及股東會可選擇的舉行方式，以及不同的選擇下有哪些要注意的事項。

蘋果「SAN FRANCISCO」字體 與舊金山撞名 能不能註冊商標？

說到iPhone應該無人不知，為美化介面，蘋果公司近年研發自家字體，民國104年時，單純以「SAN FRANCISCO」字體的圖樣向智財局申請商標註冊卻遭駁回，開始行政訟訴之路，經智財法院駁回，最高行政法院去（108）年12月改判蘋果公司部分勝訴，讓這起商標註冊爭議尚無法落幕。

未分配盈餘實質投資稅負 優惠辦法出爐

產創條例第23條之3新增以未分配盈餘進行實質投資，可做為未分配盈餘申報的減項而不加徵營所稅，財政部已於日前發布適用範圍、申請方式等相關規定。此租稅優惠自107年度之未分配盈餘開始適用，因此今年申報營所稅即可據以申報。

公司編製財務報告與審計查核獨立各司其職

2030 年市場迎來黑天鵝—新冠肺炎，全球防疫大作戰，企業也受到波及。3 月底上市櫃公司必須公告申報年度財務報告，加上主管機關即將審查公司自行編製IFRSs 財務報告的情況。此時，提升公司獨立編製整份財務報告的能力與資訊品質，提供會計師審計查核，兩方各司其職，實為資本市場首要目標。

商業事件審理法下的專家證人制度

隨著《商業事件審理法》通過，「專家證人」制度正式納入我國訴訟法。本文將詳述專家證人制度的起源及功能。

IFRSs 財務報告編製是公司管理階層之責任-專訪金融監督管理委員會證券期貨局副局長張振山

財務報告反映公司過去特定時點財務狀況及某段期間財務績效及現金流量之結果，係公司與財務報告使用者（包含投資人、債權人等利害關係人）溝通的橋樑，是以，公司財務報告之品質與透明度之提升，為市場努力的目標。

我國證券型代幣發行監理新頁─募資、平台與監管

金管會正式將「證券型代幣發行」（STO）完整納入監理規範，本文將詳述我國證券型代幣發行之監管重點，及比較香港相關監理規範。

娛樂稅之爭議評析

依娛樂稅法規定所謂娛樂活動、娛樂設施，在認定上常有不同看法，除母法外，判斷時須參考稅務機關相關解釋令或其他規定。然課稅與否、稅率核定，及各地稅局認定標準是否一致，實務常見徵納雙方爭議，數位時代下娛樂形式已經改變，相關稅法是否亦宜檢討修正？

永續指數成分股篩選方法面面觀

在企業永續及善盡社會責任逐漸成為投資新顯學的趨勢下，投資人逐漸將ESG納入投資決策中。本文將簡介永續指數的商業模式及應用，針對國際間主要的永續指數成分股或ESG評比機構進行簡介及分析，並說明永續責任的效益及未來投資人需要關注的趨勢。

熱門新聞

新冠肺炎政府千億元紓困 哪些與你我有關？

蘋果「SAN FRANCISCO」字體 與舊金山撞名 能不能註冊商標？

因應新冠肺炎董事會及股東會召開方式選擇及應注意事項

準則制定機構及各國主管機關對新型冠狀病毒之因應

中國外商投資法上路的影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。