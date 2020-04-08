準則制定機構及各國主管機關對新型冠狀病毒之因應

【文．藍慧雯】

新型冠狀病毒疫情於中國爆發後，受感染人數及區域至今仍在增加。中國為世界第二大經濟體，停工將對全球經濟發展帶來影響。經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development；OECD）表示， 因新型冠狀病毒疫情爆發， 預期今（2020）年全球經濟成長率將降至2.4％，此為2009年以來之新低，OECD亦呼籲各國政府應立即採取行動，以防堵病毒的傳播、保護個人及企業免於受其影響並支持其經濟需求。以下彙整國際及各國準則制定機構，以及各國主管機關對此次疫情之因應。

國際財務報導準則基金會

國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation；IFRS基金會）對新型冠狀病毒之影響表示關切，並表示將依公共衛生組織之指導密切關注後續發展。IFRS基金會於3月17日宣布，基於新型冠狀病毒在英國傳播迅速，故決定自3月16日起關閉倫敦辦公室，所有幕僚人員將在家工作。

3月份的國際會計準則理事會（IASB）會議係以視訊方式舉行，且縮減議題僅討論最優先的議題。此外，IASB亦決定停辦6月份的IFRS基金會年會，並研擬該會議與9月份世界準則制定者會議一併舉辦的可行性。

IASB於3月27日發布公告， 因受疫情影響，決定將原先預計於2020年3、4月發布之國際財務報導準則之有限範圍修正延後至2020年5月。惟其仍將依原先計畫之時程研擬銀行同業拆放利率變革及國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正等較為緊急之計畫。此外，IASB亦將於4月份之會議中討論延長部分草案之徵求意見期間。

IFRS基金會於3月27日發布一項教育性文件，該文件針對在新型冠狀病毒之疫情造成經濟不確定性增加之情況下，如何適用國際財務報導準則第9號「金融工具」（IFRS 9）中預期信用損失之相關規定提供指引，以協助IFRS 9在此期間仍能一致且健全地適用。該文件提及，企業在疫情發生前用以評估預期信用損失之方法中的某些假設可能不再適用，企業在當前的環境下不應該繼續機械式地使用其既有之預期信用損失評估模式。例如，對特定類別之金融工具之所有借款人提供還款假期之延長不應自動導致所有該等工具被視為信用風險已顯著增加。此外，IFRS9規定企業於評估信用風險之顯著增加時應評估金融工具預期存續期間發生違約之風險。信用風險顯著增加之評估及預期信用損失之衡量均需基於企業無需過度成本或投入即可取得之合理且可佐證之資訊。企業必須根據有關過去事項、現時情況及未來經濟狀況預測之最佳可得資訊建立估計。於評估未來情況時，企業應同時考量新型冠狀病毒之影響及政府所提供之援助方案。雖然此時可能難以將新型冠狀病毒及政府援助方案之特定影響納入預期信用損失評估模式中，但經濟狀況之變動應反映於企業所採用之總體經濟情境，並反映於其權重中。若無法將該等影響反映於模式中，則需考量在採用該模式後進行相關調整。

IFRS基金會之應變計畫已準備就緒，其將盡可能地維持正常運作，如常提供數位管道使有意願參與或觀察公開會議之人士得以遠距連線方式使用，並鼓勵各界使用該設施。

國際會計師聯合會

新型冠狀病毒為世界各地之會計專業組織帶來挑戰。此波疫情正在改變企業營運及個人生活和工作的方式。國際會計師聯合會（IFAC）特別建置一專門網頁，彙整其會員組織及其他利害關係人所發布之相關資源、指引及建議，以協助會計專業人士度過這個充滿挑戰的時期，並確保全球會計專業能持續健全及有效地運作。