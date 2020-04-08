新冠肺炎政府千億元紓困 哪些與你我有關？

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．莊蕎安、周霈翎】

去（2019）年底在湖北省武漢市出現27例肺炎病例，7例病情危重，主要的病徵為發燒、呼吸困難、雙肺有浸潤性病灶，大部分患者為武漢市江漢區華南海鮮市場的商家。此時在通訊軟體微信已有中國的醫師開始示警，可能有棘手的新型冠狀病毒開始傳染。去年12月31日中國政府強調此新病毒尚未發展成為人傳人，隔天－今（2020）年1月1日就將華南海鮮市場封鎖，20天後中國醫學專家首次透漏「可能有」人傳人的現象，再隔3天，武漢市突然宣布封城－不需要看中國官方發布的確診人數，從採取的封城、封路動作，就能一窺此新型冠狀病毒的可怕。今年2月12日世界衛生組織（WHO）給此新病毒一個正式的名稱－ COVID-19（俗稱武漢肺炎，以下簡稱新冠肺炎），當時中國確認病例為44,653人，全球其他國家/地區確診數為496人。

全球疫情延燒，從亞洲燒往歐美

根據我國中央流行疫情指揮中心表示，截至今年4月1日，全球已累計838,568例確診，大約一個多月的時間全球確診人數以千倍速度延燒（不含中國），分布於180個國家/地區；病例數以美國184,183例、義大利105,792例、西班牙94,417例、中國81,554例及德國61,913例為多；病例中41,367例死亡，以義大利12,428例、西班牙8,189例、美國3,721例、法國3,523例及中國3,312例為多。

臺灣多虧有專業的醫療專家們及政府團隊的辛苦，使臺灣疫情控制得宜，然而臺灣位在世界供應鏈的一角，即使控制住了疫情侵襲，也面臨供應鏈斷鏈的挑戰。為了控制疫情蔓延，中國於今年1月23日開始湖北省武漢封城，組裝工廠沒有勞工、原料，供應鏈缺工缺料的挑戰開始浮上檯面，隨著疫情擴散，各國陸續開始封城，限制人民外出行動。蘋果曾在今年3月中旬祭出手機限購令，美國、中國、臺灣等地的蘋果官網IPHONE限購2支，雖然過了一個周末即解除手機限購，但也透漏出曾經有的供應鏈危機。

供應鏈危機未消停，經濟副作用剛開始

根據中國官媒新華社3月24日報導，疫情最為嚴重的湖北省企業復工率已達85%，即使作為世界工廠的中國各地能陸續復工，提供高階材料的日韓歐美仍在疫情肆虐中，供應鏈完全回復還需要時間。不過，更艱鉅的困難仍在後面，即使生產、製造的能量回升，民間消費力道已經開始衰退，為了控制新冠肺炎的傳染，各國紛紛限制人民行動，嚴重影響日常消費與休閒娛樂活動，各國旅遊、交通、餐飲、娛樂、零售等產業在今年3月紛紛重摔。根據我國經濟部統計處與3月底所發布今年1、2月統計資料就可見端倪，百貨公司營業額因受疫情導致來客數減少，營業額較去年略減3%，其他綜合商品零售業因出入境旅客大幅減少影響免稅店業績，年減22.4%，這還只是統計至今年2月底而已。

為了拯救國內因疫情而日漸衰退的消費力道，經濟部在第一階段紓困特別預算中推出了「振興抵用券」，將在疫情過後隨住宿發放，住宿每房800元，分為夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4個領域各200元。然而疫情不見短期間消退的跡象，在消退之前業者恐怕已難以生存，因此促使政府在第二波紓困特別預算接著推出「酷碰券」，預計匡列的預算與振興抵用券同為20餘億元，並以行動支付的方式提供消費者於實體消費中折抵，除了刺激內需消費的動能，還能推展行動支付普及使用。

疫情肆虐中小企業，全球皆然

受限於消費力的緊縮，首當其衝為中小企業，尤其對臺灣來說，中小企業更是維持經濟的骨幹，根據每年底經濟部所發布的中小企業白皮書，2019年底臺灣中小企業家數達146萬家，占全體企業97.6%；中小企業就業人數達896.5萬人，占全國就業人數78.4%。然而，相對於大型跨國企業較有能力度過疫情挑戰，中小企業可能就沒有如此幸運的能力，因此綜觀我國第一階段、第二階段的紓困振興預算，是否有足夠的力道協助中小企業度過難關，養活中小企業所雇用的勞工，支付租金與貸款，將是新冠肺炎在經濟上留下多少後遺症的關鍵。

中小企業在經濟發展的舉足輕重，不僅是臺灣的重要課題，對全球大部分的國家來說亦是。OECD統計各國中小企業對經營狀況的預估，截至3月中旬，歐洲各國已有六至七成的中小企業反映其收入下降，在OECD的報告中也指出，大多數國家都已經開始進行中小企業的協助措施，包括協助傳播防疫的知識，提供勞工更靈活的工時或疫情所需的病假，因應裁員的補助，有的國家有透過稅收減免、提供貸款擔保或補助。甚至還有國家已經採取行動幫助中小企業採用新的工作流程、快速進入數位化等方式，協助中小企業開拓新的市場。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.4月號】

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