公司編製財務報告與審計查核獨立各司其職

【文．張書瑋】

今（2020）年一開春，全球就面臨突發的黑天鵝事件，一隻來勢洶洶的新冠狀病毒爆發「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19，又簡稱為「新冠肺炎」或「武漢肺炎」）的肆虐危機。新冠肺炎疫情自中國武漢爆發以來，短短2個月，透過境外感染等途徑，全球主要國家多已淪陷，紛紛出現確診患者。在臺灣，每日新聞頭條或跑馬燈、手機裡閃出的訊息，報導的無不是今天哪個國家又增加幾位確診人數、增加幾位死亡人數，造成人心惶惶，民眾轉而搶購民生防疫物資，發生口罩之亂、衛生紙之亂2.0等情事。臺灣在主事當局嚴密監控下，現階段國內疫情在全力防守監控之列，就已是民心浮動的狀態，不難想像這場肺炎危機如果繼續延燒下去，世界工廠的中國若無法全面復工，將對全球經濟及產業供應鏈運作造成重大的負面影響。

新冠肺炎持續延燒 財務報告可否如期公告申報？

除了公共衛生緊急事件的防疫，臺商赴中國投資與交流密切，新冠肺炎疫情升溫恐怕也連帶燒出其他問題。由於衛生福利部疾病管制署日前提升中國旅遊疫情建議警示為第三級，亦即民眾應避免至當地所有非必要旅遊，讓許多準備赴中國工作的臺商／臺幹，或是會計師事務所打算派員前往中國查帳的計畫，陷入去留的兩難。人命天，疫情爆發不久，國內四大會計師事務所內部已公告，暫時停止所有前往中國及港澳地區的差旅活動。不過，依證券交易法規定，上市櫃公司去（2019）年度財務報告必須在今年3月31前公告申報，按產出財務報告的時程推算，會計師事務所一般在今年1月底農曆年後得派員赴中國查帳盤點，若受中國疫情影響，會計師查核報告做不出來，年報不能如期產出，對資本市場影響事關重大，連帶著5、6月的報稅季及年度股東大會召開旺季，可能都會受到牽連。

日前金管會與業者討論的共識多認為，將去年度財務報告申報時間延長的話，對資本市場衝擊太大，傾向仍以3月底順利公告申報為目標。金管會於2月25日也已公告，對於會計師無法赴中國執行審計工作，或因中國復工情況不確定，致無法如期完成函證程序等情況，會計師得採行之替代查核程序，例如以視訊方式盤點資產，或以電子郵件原始憑證方式確認真實性等，算是暫時給了事務所一個解套。

再者，如上市櫃公司仍無法如期公告申報2019年度財務報告，應經董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及去年度自結合併財務報表等，並檢附相關文件依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第4條規定（遭受地震、水災或其他不可抗力之因素），於今年3月27日前向金管會申請核准。究竟受中國疫情波及的上市櫃公司，在3月底前能否順利公告申報年度財務報告，恐怕是公司正在頭痛的問題。

財報自編勢在必行 新一波實質審查即將開跑

撇開疫情，時間再回到去年10月及11月，金管會指示證交所及櫃買中心再次轉知上市櫃公司，重申財務報告編製（包括四大財務報表的數字及所有附註及附表）是公司管理階層之責任，公司應依相關規定自行編製財務報告，供會計師查核（核閱）。證交所及櫃買中心原則將分五年審查（自2019年度財務報告實質審閱起）所有公司編製財務報告情形。如果公司尚無自行編製整份財務報告的觀念，或是現階段執行上仍有困難，在編製2019年度財務報告時，恐怕也得找出因應的方法。

主管機關再次提升上市櫃公司財務報告編製能力的強度，須回溯到2013年說起，我國在2013年開始分階段導入國際財務報導準則（IFRSs），2015年起全面接軌，所有公開發行以上之公司應依IFRSs編製財務報告，且IFRSs是以合併財務報表為主，個體財務報表為輔，此為我國從財務會計準則（ROC GAAP）轉換為與國際接軌的IFRSs一個重大轉捩點。主管機關希望上市櫃公司能落實獨立完成整份財務報告編製的責任，並由會計師善盡獨立審計的查核（核閱）責任，進而產出高品質的財務報告。