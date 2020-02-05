【文．李惠先】 分享 facebook

娛樂稅法最初訂立於民國（ 以下同）37年，當時名為「筵席及娛樂稅法」，針對筵席及以營利為目的之電影、戲劇、書場、球房、及其他娛樂場所予以徵收。至69 年將筵席稅取消，更名為「娛樂稅法」，針對以下娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收之：「一、電影。二、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演。三、戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演。四、各種競技比賽。五、舞廳或舞場。六、撞球場、保齡球館、高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者。」

直至96 年，因考量時代變遷，以前對撞球場及保齡球館寓禁於征作法已不適用，該等運動均已是國際體育賽事之正規體育活動項目，原擬議將第六款所訂之三項運動均刪除，惟考量地方財政等因素後仍保留高爾夫球場，但立法院同時附帶決議應由財政部檢討並限縮高爾夫球之娛樂稅課稅內容，因此96 年之修法僅刪除了第六款中的撞球場及保齡球館，成為現行娛樂稅課徵範圍之母法條文。娛樂稅之代徵人為娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動之提供人或舉辦人，原則由代徵人依據各縣市政府針對各項娛樂場所、設施及活動所訂之稅率，自動報繳。

娛樂稅課徵之認定 徵納雙方常見爭議

由於母法中所訂各項娛樂活動，單憑字面文意或有不明，以及何謂具有娛樂性質之設施，認定上常有不同看法，因此在判斷時除了娛樂稅法外，尚需同時併參諸多解釋函令及地方稅務機關所發布之問答集。表一試舉數例供讀者參考。除了判斷是否屬娛樂稅課稅範圍，須參考諸多規定之外，稅捐稽徵機關之認定結果亦相當關鍵，然而納稅義務人對法令解讀及對經濟實情之認定，常與稅務機關不同，因此，娛樂稅於稽徵實務上常見徵納雙方間產生歧見或爭議。

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是交通運輸工具，抑或娛樂設施？

如臺灣新北地方法院101 年簡字第23 號行政判決及臺北高等行政法院100 年簡字第244 號行政判決，係有關烏來空中纜車究屬不須課徵娛樂稅之交通運輸工具，抑或須課徵娛樂稅之娛樂設施之認定爭議：臺灣省稅務局於88 年以前，似認定該烏來之空中纜車屬「交通運輸工具」，惟財政部嗣後以88 年函釋認定其屬應課徵娛樂稅之「機械遊樂設施」，業者因無法接受在基本事實並未變更之情況下，有此等迥異之認定及課稅結果，乃引發此爭訟。該等判決結果認稅務機關之處分為適法，主要基於該樂園票價內含纜車來回費用，以及該樂園網頁及廣告文詞內容，均在在顯示系爭空中纜車係業者為遂行樂園娛樂機能所一併提供之娛樂設施，且樂園本身空間範圍亦係娛樂設施；此外，該烏來空中纜車與烏來遊樂區之柴車、太平山碰碰車、阿里山登山觀光火車均有單獨車票之出售，單獨呈現其交通功能之情形有別等理由，駁回納稅義務人（原告）之訴。另臺北高等行政法院101 年訴字第726 號行政判決，針對淡水某一觀景設施，究屬不須課徵娛樂稅之「升降交通設施」，抑或應課徵娛樂稅的「娛樂設施」之爭議，該判決亦支持稅務機關之認定結果。