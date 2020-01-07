老兵不死：中年失業再出發

【文．陳佑寰】 分享 facebook

中年失業大不幸卻不能失志，若是把自己關起來作繭自縛，不進則退之外，還會對自己與家人造成傷害。中年人累積了許多人生閱歷與智慧，休息一下養精蓄銳之後再出發，不管是謀職還是創業，都還有人生下半場可以盡情揮灑，危機也可以是轉機！

思想起三部曲

中年失業是人生一大打擊，千萬不能灰心喪志向下沉淪，必須要能靜下心來重新省視過往人生與妥善規劃未來的出路。就經濟面來看，至少需思索以下三個層面：

1.檢視先前的工作：

該工作是否適合自己？被前雇主解僱是否合法？如不合法，可考慮提起確認僱傭存在的訴訟，或可保住原來的工作與薪水。另應檢視前雇主是否已結清其應付款項（如未結工資與資遣費），爭取應得權益以度過這段失業空窗期。

2.尋求失業時期的經濟來源：

如屬非自願離職，可向政府勞保單位申請失業給付。另為補足將來職場所需技能，可參加職業訓練或自主學習。

3.積極尋找下一份工作：

要在原產業繼續謀職還是轉換跑道？如果找不到合適的工作職務，是否考慮要另行創業？

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中年謀職大不易

中年失業後到謀得新職的空窗期固然可利用這段時間好好沉澱思考，也需要有經濟支援好過活，可依賴既有的積蓄、前雇主發的資遣費，以及政府的失業給付來度小月。但終日無所事事終非長久之計，勢必還需整裝再出發。可考慮在原先的產業裡換一家公司應徵，也可能轉換跑道從事自己有興趣且願意重新學習的新工作。

許多高階職位是透過獵人頭公司媒合適切的人才與新東家，高階人才通常領取高薪且有談定高額的資遣費，甚至因企業併購而離職者還有黃金降落傘，所以不怕空窗期，反倒是以逸待勞、待價而沽。然而並非人人都位在人才金字塔的頂端，對於失業一陣子的中年人來說，找工作談何容易？雇主會有所顧慮的原因可能有：年紀較長者的薪水要給多少？適合何種職位？如給的薪水多，不知其能力與表現是否能符合薪資水準？如給的職位低，其年輕主管在領導統御上不知是否會有障礙？此外，由於依現行勞基法制度要解僱員工須有法定事由，雇主會擔心請神容易送神難，對於曾失業一陣子的中年人，雇主會質疑應徵者當初離職的原因，怕接到別人丟出來的燙手山芋後就被賴著不走。雇主若無正當理由而有年齡歧視情事，則涉嫌違反就業服務法。