親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌

逼債務人出面？男子寄信恐嚇立委、 館長落網

謝和弦老婆沉默3週 轟小三「說謊下地獄拔舌頭」

談外送平台的稅制與課稅實務

2020-01-07 11:03會計研究月刊

【文．陳志愷、施淑惠】

分享

跨境數位交易蓬勃發展， 對建構在實體營業場所或常設機構的傳統稅制產生挑戰，因此經濟合作暨發展組織（OECD）成員國提出「稅基侵蝕與利潤移轉 （Base Erosion and Profit Shifting；BEPS）」 行動計畫中第1項，即在處理數位經 濟的稅務挑戰。全球已有為數不少國家，包括：澳洲、加拿大、中國、日本等國，均採行對境內無實體營業場所之跨境電商課徵營業稅的制度，我國也不例外。

對於在臺無固定營業場所而以網路銷售電子勞務之境外電商業者，在營業稅課徵方面，依據修正加值型及非加值型營業稅法（下稱營業稅法）之規定，如銷售對象為境內自然人（B2C），自106年5月1 日起應辦理稅籍登記報繳營業稅，不適用過去由買受人報繳營業稅之「逆向課稅」方式；如銷售對象為境內非自然人（B2B），仍維持逆向課稅方式。

而在所得稅課徵方面，則發布屬法律解釋性質及行政機關裁量權行使之函令與行政規則，除明確不同跨境電子勞務銷售態樣所得來源地之認定標準外，並實施簡化所得計算上相關成本費用減除及利潤貢獻程度劃分的措施，不論交易屬 B2C或B2B均有其適用，而與營業稅係針對 B2C交易為法律 修正之情形不同。該所得計算之簡化措 施，考量所得稅係以年度為課徵週期，故自106年度起施行。

電子勞務課稅新制實施後，對於從事此類交易活動之課稅方式，將依其在我國境內是否設有營業據點、契約關係、交易屬B2C或B2B及是否經收價款等情形，而有不同的適用。

分享

國內平台業者

一、營業稅

國內平台業者與餐食供應商合作之外送業務，因不適用 B2C境外電商之營業稅新制， 故其銷售額認定及發票開立，依國內平台業者與餐食供應商之契約關係而有不同。

1. 買賣契約關係：

如國內平台業者有銷售價格之決定權而需承擔物的瑕疵擔保責任，因屬貨物買進賣出之銷售交易，故應自餐食供應商取得進貨發票及開立銷貨發票予消費者，並支付外送員勞務費用，其差價為國內平台業者賺取之經銷利潤。

2. 居間契約關係：

目前實務上較常見者，為國內平台業者係以自消費者收取轉付餐食供應商之價款賺取抽成佣金，亦即係扮演消費者與餐食供應商間之媒合角色，故應開立抽成佣金發票予餐食供應商；如另收取外送服務費，並應開立服務費發票予消費者（服務費定價未滿新臺幣50元者，得免逐筆開立發票）。至於國內平台業者收取轉付之餐食價款，除非與餐食供應商訂有事先約定代銷價格之代銷契約外，允應由餐食供應商開立發票予消費者；如餐食供應商為小規模營業人（俗稱小店戶），則開立普通收據。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.1月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

相關新聞

僱傭承攬大不同？ 談外送平台與外送員間契約關係爭議

2020-01-07 11:03

手機支付APP有何不同？

2020-01-07 11:03

老兵不死：中年失業再出發

2020-01-07 11:03

產創條例智慧機械、5G 投資抵減申請方式出爐

2020-01-07 11:03

會計人的數位轉型會計人的數位轉型大調查

2019-12-10 09:01

2019財經新聞重點回顧

2019-12-10 09:01

是資產或隱私？防止數位足跡讓你成為網路透明人

2019-12-10 09:01

購買國外勞務 所得稅扣繳稅額可降低

2019-12-10 09:01

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

科技 開啟金融新局

2019-11-13 12:20

小規模營業人 行動支付租稅優惠再延長

2019-11-13 12:20

溢、短開發票之貿易洗錢探討

2019-11-13 12:20

因應境外資金匯回專法的策略思維

2019-11-13 12:20

從納保法落實財產權保障 論合併前虧損扣抵之繼受

2019-11-13 12:20

CPA 查核眼 新世代數位審計

2019-10-08 10:33

長期照顧特別扣除規定解析及問題探討

2019-10-08 10:33

邁向自動化科技化監理— RegTech、RPA與持續性稽核

2019-10-08 10:33

銀行踩雷！ 從應收帳款承購業務看潤寅詐貸案

2019-10-08 10:33

產創條例納新投抵項目未分配盈餘實質投資可免加徵

2019-10-08 10:33

因應IFRS 17 保戶、投資人的新課題

2019-09-05 11:02

境外資金回臺 如何選擇最佳課稅方式？

2019-09-05 11:02

新創業者的五大誤區

2019-09-05 11:02

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

赴港IPO 臺灣生技產業 再進化之定位思考

2019-09-05 11:02

臺灣證券型代幣發行的最後一哩路

2019-08-05 14:05

臉書加密貨幣「Libra」正掀起全球金融監管風暴

2019-08-05 14:05

咖啡廳大不同─ 循環經濟下的經營模式

2019-08-05 14:05

首部曲─與前雇主理清關係 人生下半場─ 中年失業的危機與轉機

2019-08-05 14:05

勞工董事為勞資爭議之萬靈丹或導火線？淺談民營事業勞工董事法制化問題

2019-08-05 14:05
看更多

熱門文章

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:52

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

2019-12-31 08:52

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top