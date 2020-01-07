談外送平台的稅制與課稅實務

【文．陳志愷、施淑惠】 分享 facebook

跨境數位交易蓬勃發展， 對建構在實體營業場所或常設機構的傳統稅制產生挑戰，因此經濟合作暨發展組織（OECD）成員國提出「稅基侵蝕與利潤移轉 （Base Erosion and Profit Shifting；BEPS）」 行動計畫中第1項，即在處理數位經 濟的稅務挑戰。全球已有為數不少國家，包括：澳洲、加拿大、中國、日本等國，均採行對境內無實體營業場所之跨境電商課徵營業稅的制度，我國也不例外。

對於在臺無固定營業場所而以網路銷售電子勞務之境外電商業者，在營業稅課徵方面，依據修正加值型及非加值型營業稅法（下稱營業稅法）之規定，如銷售對象為境內自然人（B2C），自106年5月1 日起應辦理稅籍登記報繳營業稅，不適用過去由買受人報繳營業稅之「逆向課稅」方式；如銷售對象為境內非自然人（B2B），仍維持逆向課稅方式。

而在所得稅課徵方面，則發布屬法律解釋性質及行政機關裁量權行使之函令與行政規則，除明確不同跨境電子勞務銷售態樣所得來源地之認定標準外，並實施簡化所得計算上相關成本費用減除及利潤貢獻程度劃分的措施，不論交易屬 B2C或B2B均有其適用，而與營業稅係針對 B2C交易為法律 修正之情形不同。該所得計算之簡化措 施，考量所得稅係以年度為課徵週期，故自106年度起施行。

電子勞務課稅新制實施後，對於從事此類交易活動之課稅方式，將依其在我國境內是否設有營業據點、契約關係、交易屬B2C或B2B及是否經收價款等情形，而有不同的適用。

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國內平台業者

一、營業稅

國內平台業者與餐食供應商合作之外送業務，因不適用 B2C境外電商之營業稅新制， 故其銷售額認定及發票開立，依國內平台業者與餐食供應商之契約關係而有不同。

1. 買賣契約關係：

如國內平台業者有銷售價格之決定權而需承擔物的瑕疵擔保責任，因屬貨物買進賣出之銷售交易，故應自餐食供應商取得進貨發票及開立銷貨發票予消費者，並支付外送員勞務費用，其差價為國內平台業者賺取之經銷利潤。

2. 居間契約關係：

目前實務上較常見者，為國內平台業者係以自消費者收取轉付餐食供應商之價款賺取抽成佣金，亦即係扮演消費者與餐食供應商間之媒合角色，故應開立抽成佣金發票予餐食供應商；如另收取外送服務費，並應開立服務費發票予消費者（服務費定價未滿新臺幣50元者，得免逐筆開立發票）。至於國內平台業者收取轉付之餐食價款，除非與餐食供應商訂有事先約定代銷價格之代銷契約外，允應由餐食供應商開立發票予消費者；如餐食供應商為小規模營業人（俗稱小店戶），則開立普通收據。