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手機支付APP有何不同？

2020-01-07 11:03會計研究月刊

【文．莊蕎安】

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隨著支付工具虛實整合，電子支付機構 （以下簡稱電支）、電子票證發行機構（以下簡稱電票）的業務也有重疊之處，因此 金管會曾在2019年時發布新聞稿，預告 將電支、電票管理辦法合一，修正「電子支付機構管理條例」，納入電票之相關規範後，廢除「電子票證發行管理條例」。而電子票證機構包括一卡通、悠遊卡、遠鑫及愛金卡紛紛向金管會遞件申請兼營電子機構業務，為整合做暖身。電支、電票合一的修正草案，將會擴大電子支付機構的業務範圍，也會開放在不同的電支機構中的帳戶金流可以互通，開放國內外小額匯兌、外幣儲值，還可以代收代付的方式購買新臺幣計價的基金。不過，修正草案目前因 逢今年1月選舉之關係，金管會主委顧立雄曾 於去年11月對媒體提及，還須視行政院決定何 時送立法院審查。

不過，消費者使用行動支付的情形已愈趨普及，根據資策會去年中的調查，消費者對行動支 付的認知度高達96.6%，尤其以26歲至35歲者曾使用行動支付的比例高達75.5%。隨著行動支 付APP百花齊放，消費者是否瞭解手機裡的支付 APP有哪些差異，受到哪些法規的保護，遇到爭 端又該如何處理？

支付APP比一比

電支、電票機構由於其設立分別有資本額5 億元及3億元的要求，業務範圍也必須符合法令 規定及經過主管機關金管會之核定，其監理強度較強，至今經金管會核可的專營電子支付機構僅 有5家，電子票證有4家；相對的，電支、電票機 構之外的支付業者，也就是廣義的第三方支付業者，統計至去年底，已登記業者家數為9,335家，由於第三方支付服務業者在公司登記時，可自由選擇欲從事營業項目別，因此換句話說，有 9千餘家業者選擇業別是「第三方支付服務業」， 而公司登記的門檻，現已無資本額的限制。經濟部對於第三方支付服務業者的管理強度也較低，無特殊之法令規定，「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」則僅適用於網路商店平台從事代收代付之業者，例如網家支付連、奇摩輕鬆付，手機第三方支付服務業者則是視情況參考該定型化契約。

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另外，除了電支、電票或第三方支付服務業 者所提供的支付APP之外，另有異軍突起－各商 家所自行開發的APP，顧客除了可透過商家APP 累積會員點數、即時獲知最新的行銷訊息之外，還能預先儲值，日後以儲值金付款還能享有優惠，亦是屬於廣義的第三方支付服務業者。整理 常見支付APP。

至於Apple Pay、Google Pay、 Samsung Pay等支付方式，是由信用卡發 卡銀行向金管會申請核准代碼化手機信用卡業務後，由國內的TSP業者或國際信用卡組織 提供代碼化服務，再上架至國際支付錢包。因 此Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay就如同是裝著信用卡的錢包，不屬於電 支、電票，同樣也不屬於第三方支付。

消費者在使用支付時，必須留意支付業者的類別不同，其所受到的監管強度亦不同，受到較強監管強度的業者，能從事業務範圍較廣，金額也較大；受到監管強度較低的業者，從事的業務範圍有限，但是也因為進入門檻低，業者百花齊放，更有機會與業者所提供之服務或商品結合，產生更多的商業模式。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.1月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

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