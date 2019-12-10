是資產或隱私？防止數位足跡讓你成為網路透明人

【文．賴文智】 分享 facebook

日前交通部鐵道局基於乘客安全，在臺鐵豐原站進行「智慧型影像監控系統」測試，因原規劃項目包含人臉辨識功能，配合大型人臉資料庫偵測特定黑名單（如通緝犯等），引起社會的廣泛關注，而鐵道局也立即表示該功能將確定不啟用。

然而，社會大眾真的這麼在意人臉辨識對於「隱私」的侵害嗎？還記得臉書（Facebook；FB）上「#10年挑戰」熱潮嗎？臉友們紛紛貼上自己10年前後對照相片的同時，正是給了FB訓練人臉辨識AI大量且正確資料，FB比你還要更容易辨認出不同年紀的你。在吸引親友按讚的同時，你的照片連同按讚的臉友與你的互動，一併都成為FB的資產，你又怎麼看待這個問題呢？

我們都身處於科技巨頭打造的溫柔鄉

「嘿Siri，今天天氣怎麼樣？」「松山區今天多雲，溫度25 度到29 度，下雨機率20%。」「嘿Siri，我要到國父紀念館。」「正在取得到國父紀念館的路線。開始導航到國父紀念館的路線」，iPhone 的Siri 就是這麼好用；生日時是否FB動態牆滿滿的都是來自親友的生日祝福？別沈醉在自己有好人緣的幻想中，那是FB提醒好友們記得來送上生日的祝福；晚餐想吃什麼， 直接上Google 鍵入「晚餐 推薦」，優先出現的就是家附近的高評價餐廳，顯然Google 知道你家在哪裡，而且預期你晚上沒有其他行程，在家附近吃晚餐可能最符合你的心意。

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當我們享受Apple、Facebook、Google等科技巨頭所提供各項方便的服務時，別忘了科技之所以「貼心」，必然來自於廠商對於我們個人資料的掌握，而在擔心隱私權問題的同時，其實科技巨頭們正是在我們的「同意」之下，一點一滴蒐集我們的個人資料，等我們驚覺他們或許知道的太多時，已經被貼心的服務寵壞而難以離開。更不用說隨手下載的App 或是隨意拜訪的網站，可能根本就是在未經同意或逾越同意範圍的情形下，有系統地蒐集我們的個人資料。

美國總統大選的劍橋分析事件發生後，我們才有一點意識到，原來一個FB的心理測驗小遊戲，就可以取得這麼多個人資料，進而分析人們的政治取向，而用投其所好的方式，釋出各類真假夾雜的資訊，引導我們做出有心人士想要的決策結果。連我們自己都不知道他人掌握多少我們使用連網設備的各種資訊，如何使用這些資訊影響我們。絕大多數人是明知隱私很重要，卻總是輕易地將個人資料交付給他人，成為他人營運的重要資產，這就是我們所身處的數位環境。

從資料、資料庫到大數據—

量變造成質變

還記得小時候家附近的雜貨店嗎？當媽媽第一次帶著你上雜貨店，老闆娘把你是某某家小孩的資訊輸入腦海中，之後媽媽請你幫忙買醬油時，就算忘了媽媽請你買哪個牌子，沒關係，老闆娘知道。這是傳統我們所熟知的雜貨店模式，一筆一筆累積客戶資料作為銷售的依據，這可說是最原始的「資料」蒐集與利用的形態。