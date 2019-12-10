會計人的數位轉型會計人的數位轉型大調查

【文．張書瑋】 分享 facebook

最近一部韓劇以冷凍人題材受到矚目，男女主角參加冷凍人實驗未料中途發生意外，原本以為只要接受冷凍沉睡一天就會醒過來，殊不知這一覺睡得深沉，甦醒過來時，二十年光陰已逝，人事全非。醒來後的女主角仍慣用二十年前有鍵盤、黑白螢幕的翻蓋手機，但放眼望去周邊的人們使用的都是智慧型手機；男主角則是在工作上受挫，提出許多自以為創新的點子，但這二十年間早就有人做過了，突顯出男女主角與社會、職場脫節，十分格格不入。

當然數位化、科技化的進程帶來的各種重大變化，不會是累積二十年才一次爆發，人類發展由機器生產時代、電腦革命時代，進入到近期的「工業4.0」時代、數位經濟時代，這是一個漸進式的發展過程。以審計工作為例，早期查帳員面對的可能是一家公司滿坑滿谷零散的傳票或帳冊，只能硬著頭皮埋入資料堆進行人工查核；時至今日，傳票、帳冊等多已電子化、系統化，利用多元資料儲存工具直接下載資料，再運用大數據分析資料、機器流程自動化（RPA）自動核對， 即可效率地找出潛在風險，大大降低了人力時間成本。審計查核的方式已經整個轉變，如果仍沿用傳統的人工查核方式，碰到現今巨量的交易及資訊早已無法應付。就歷史長河來看， 這樣突發性的數位變革，是需要持續多年才能全面開展，而身處在過程中的我們當下可能未察覺，但從此時此刻回過頭一看，方能深刻的認知到數位變革的力量。

會計人的數位轉型大調查

根據世界經濟論壇（WEF） 所指，數位轉型（Digital Transformation）意指在各種數位科技逐漸發展成熟，且成本不斷降低的情況下，各行各業都可透過這些新興科技疊加運用，深刻改變公司當前的經營模式，產生全新數位化的產品服務、營運流程及商業模式，而帶來的新商業機會的過程。財團法人工業技術研究院與美國電機電子工程師學會（IEEE）也於去（2018）年11 月共同發布「亞洲2030 前瞻科技調查報告」，提出未來十年亞洲十大重點科技，包括：人工智慧（AI）、第六代行動通訊（6G）、自動駕駛、區塊鏈、服務機器人、工業機器人、新能源車、奈米材料、新塑膠材料及固態電池等，並建議亞洲各國引導產業運用數位新科技進行轉型升級。進入數位經濟時代，科技應用發展快速且蓬勃，正在驅動著全球公私部門、各行各業思考轉型策略。

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如同一開頭所提到的男女冷凍人回歸社會後，必然需要加快腳步學習如何與世界運轉腳步接軌，而正處在數位科技應用發展的洪流中， 會計人難道可以置身事外？為了解目前在學校或已進入職場的會計人對數位轉型的進程與想法，《會計研究月刊》於今（2019） 年11 月12 日至11 月25 日間，以網路電子方式，進行「會計人的數位轉型」問卷調查，總共回收有效問卷395 份， 調查對象主要來自221 位業界從業人員（55.9%）、61 位會計師事務所員工（15.4%）、59 位會計／會資相關學系學校老師（14.9%）及54 位學生（13.7%）的意見回饋。

Q:哪些新興技術對會計領域帶來最大的改變？

問卷結果顯示，69.6％ 的回覆者認為，目前的新興技術中，「大數據分析」將帶來最大的改變，其次是人工智慧（AI）占58％，第三是機器流程自動化（RPA） 占50.9 ％；至於金融科技（FinTech）及區塊鏈（Blockchain） 則居末在第四、第五。大數據分析及RPA應用在目前的會計工作或流程是正在進行式， 其重要性會計人可說是最深刻體會。而有一句話說「數據為AI 之本」， 目前的AI 的機器學習（Machine Learning） ／ 深度學習（Deep Learning）， 主要是建立在大數據的基礎上，也就是我們需要餵給AI 非常多的數據量，AI 才能學習只有人類才能理解的概念或知識，甚至可以做到產生新的認知。AI未來可以仿人類到什麼程度，是否終究會取代會計專業的工作，現在還沒有人有答案，但相信會計人心中多存著擔憂與期待。

Q:未來的會計人還需要哪些重要軟技能？

問卷結果顯示，最多回覆者選擇「科技素養」（69.1％）及「專業判斷」（58.2％）能力，位居一、二。顯見大多數人認為，會計人維持會計專業的本質核心仍是根基，但面對數位轉型時代的急遽改變，非具備科技背景的會計人也必需正視自身的缺口，首當其衝應提升個人的科技素養，轉型成為「會計＋科技」跨領域的人才。