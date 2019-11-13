因應境外資金匯回專法的策略思維

【文．林巨峯、鄭吉聰】 分享 facebook

受中美貿易戰升溫、共同申報準則（CRS）及免稅天堂經濟實質法等諸多全球反避稅浪潮影響，個人海外資金配置面臨重新調整。隨著生產基地配合產業上中下游的供應鏈移動，致使個人與營利事業皆已思考並規劃境外資金回臺，作為財富傳承及擴建生產基地所用之可行性。今（民國108）年8 月15 日正式施行的境外資金匯回管理運用及課稅條例（以下簡稱專法），儼然成為營利事業及個人進行供應鏈或產線遷移、投資架構調整、境外財產布局等決策中，可充分運用的一把利器。

其中，專法最大亮點，除指引境外資金鮭魚返鄉一條途徑外，亦提供積極性誘因，鼓勵回臺資金實質投資臺灣，給予「自今年8 月15日起，第1 年及第2 年內匯回資金可分別適用8%及10%優惠稅率，若完成實質投資計畫，可申請退還半額（4%或5%） 稅款之租稅優惠」。是以，此項政策目的除了解決臺商境外資金去留的問題外，更重要目的係鼓勵臺商進行實質投資，促進臺灣整體經濟發展成長，強化國際競爭力，此亦為專法第1 條中所定明之立法目的。

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因應境外資金匯回專法的策略思維

伴隨專法施行上路，財政部、經濟部及金管會也已分別公告相關子法規與申請書表，將適用要件明確化。從而，個人與營利事業於思考境外資金是否運用該專法匯回臺灣時，本文提出下列策略考量以供參考。

1.資金流動性：

專法對於資金匯回有許多使用範圍與年限運用的限制，例如：5%資金雖可自由運用，但5 年內不得購置不動產及其相關金融商品（如：REIT）。25%資金可從事金融投資，但須透過信託專戶或證券全權委託專戶，且須投資屆滿5 年後，投資本金始得每年提取1/3。70%資金，若無實質投資計畫，須在外匯存款專戶中控管5 年，5 年後每年得提取1/3，直到第8 年才能完成全部提取。若預估在5 年內有高度可能性需要使用該資金，且運用於非專法所定的投資範圍者，若申請依專法將資金匯回臺灣，可能會讓該筆資金運用彈性縮小。

2.有無實質投資計畫：

若有實質投資計畫，70%資金即不須在外匯存款專戶中控管5 年，則可依專法規定申請資金回臺，並於完成相關投資計畫後，申請專法提供的退還半額（4%或5%） 稅款租稅優惠；反之，若預計匯回資金僅限於個人自用，未來亦無積極投資計畫，則可能需再評估適用專法的效益。另外，不論是採直接投資或間接投資，持有被投資事業或創投事業／私募股權基金，該投資期至少有4 年。

3.實質投資範圍規劃與方式抉擇：

持境外資金購置不動產及其相關金融商品（如：REIT），係專法首要禁止投資範圍。再者，若要符合專法的實質投資計畫內容，會因採直接投資或間接投資等不同方式，而有不同的支出項目範圍與投資對象限制，如表一。其中，直接投資對象可包含營業事業本身與增資其他被投資事業，投資對象不限產業別，但對投資支出範圍有其限制，必須用於三項投資支出（購置或興建自用建築物、軟硬體設備或技術與相關支出），不含購置土地支出。而間接投資則要求投資非上市櫃事業，且須持有一定比例的重要政策領域產業。