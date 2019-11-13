小規模營業人 行動支付租稅優惠再延長
【文．徐俊賢、莊蕎安】
為了配合我國114 年整體行動支付達到90%的目標，財政部在民國（以下同）107 年曾發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，提供小規模營業人導入行動支付的租稅優惠。採用行動支付的小規模營業人，即使平均每月營業額達20 萬元，仍可以稅率1%查定課徵營業稅，直至109 年12 月31 日止。日前財政部再度修正本作業規範，將租稅優惠的落日再延長五年至114 年12 月31 日。
適用優惠商家
營業稅率1%至114年底
根據本作業規範規定， 以及目前實務見解，作業方式如表一。稅局在審核後，會以書面做成准駁處分，並將名單公布於各區國稅局網站的「小規模營業人導入行動支付」專區，截至今年10 月24 日已有4,601 家營業人核准適用。又營業人須同意行動支付業者將銷售額資料提供予稅局，稅局以查定銷售額及行動支付業者所通報銷售額，取較高者核定銷售額及營業稅額。
所謂「小規模營業人」，為平均每月銷售額未達20 萬元，免向稅局申報銷售額，由稅局以稅率1%查定課徵營業稅之營業人。惟當每月銷售額達20 萬元時，就不能以查定課徵，必須開立發票，以5%稅率計算銷項稅額並扣抵進項稅額申報繳納營業稅。通過此項租稅優惠申請的小規模營業人，即使平均每月銷售額達20 萬元， 仍可享有1%稅率查定課徵的租稅優惠直至114 年底，原因在於營業稅法第13 條第1 項後段，及營業稅法施行細則第10 條，提及營業性質特殊之其他經財政部規定免予申報的銷售額的營業人（簡稱特殊營業人），也可適用1%稅率查定課徵營業稅，本作業規範就是該規定下的產物。
營業稅採查定課徵的小規模營業人，若生意好，銷售額可望達到開立發票的門檻每月20萬元時，將由稅局核定使用發票成為一般營業人，但若導入行動支付可從小規模營業人轉為特殊營業人。
租稅優惠實務留意要點
針對財政部此項政策在實務上有下列幾點值得注意：
1. 有些小規模營業人提出申請並無實益，因財政部既已頒布之特殊營業人業別，如理髮業或攤販等如每月銷售額未達20 萬元可稱為小規模營業人，但即便達20 萬元仍採查定課徵，故免提出申請。
2. 並非越早申請越有利，因為由稅局核定使用發票前即是查定課徵，故只要被動申請即可。
3. 本作業規範並無限制申報查定稅額抵減，依法應可取得進項發票抵減進項稅額10%之金額。
4. 導入後營業人的營業稅、營所稅，因免申報故可能未設置或保存帳簿、憑證。為避免形成斷層，而在稅負優惠期間結束後，突然面臨查核帳證的挑戰，適用租稅優惠的營業人，仍須養成整理帳證的習慣。
【完整內容請見《會計研究月刊》2019.11月號】
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