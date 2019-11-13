科技 開啟金融新局
【文．周霈翎】
為因應年輕世代的消費需求，並推動數位化發展，提升競爭力，同時讓金融服務方式更加透明、迅速，且不受到地域限制，金管會研議開放純網銀，並在7 月公布純網銀名單，分別為將來銀行、LINE BANK， 及樂天國際商業銀行。在日前的「2019 金融科技趨勢研討會」中，金管會副主委張傳章表示，由於三家純網銀的商業模式及客群皆不同，期待能發揮鯰魚效應，促進普惠金融，為臺灣金融產業注入活水。
與傳統銀行、數位銀行比較，純網銀不透過實體通路營運，主要利用網路等電子傳送管道提供服務，服務時間也不受限制。但由於純網銀承作的業務，如存放款、匯款、財務管理等，與一般傳統銀行並無二致，張傳章表示，純網銀的監理原則包括法遵、消費者保護、資訊安全、洗錢防制等，皆與傳統銀行一樣。
純網銀設立重監理 將納入法遵科技
純網銀的設立， 或許是法遵科技（Regtech）得以展現的機會。金管會銀行局局長邱淑貞在研討會中表示，純網銀的系統是從零開始建立，因此透過此次設立純網銀，將資訊介面使用API 的方式與監理單位連結，便能及時從營運情形產生所需數據及資料。而傳統銀行若要與監理單位介接，系統便須大幅度調整，所以目前將從純網銀著手，建立及調整即時監控的系統與機制。
觀察其他發展純網銀國家的監理重點，若要在英國申請註冊純網銀，銀行與第三方的關係不能妨礙金融監理署的監理，且要符合財務及人力資源的充分性、高級管理人員的任職資格審核等要求。
在日本，純網銀可經營的業務範圍與一般傳統銀行相同，其監理審查重點有：①對客戶投訴的處理方式；②系統故障或網路發生問題時的因應方式；③是否按照法律對客戶履行說純網銀設立重監理 將納入法遵科技明的義務等。監理機關也會對持股超過20％的大股東進行適格性審查，包括財務穩健性、是否取得社會信任，並了解銀行業對公眾利益的影響。
而韓國純網銀與傳統商業銀行可經營的業務範圍也完全相同，並放寬4 種非面對面身分驗證方法：身分證影本、視訊電話、借記卡及既存帳戶，須至少採用兩種。同時也允許純網銀可將IT 設施外包，非金融公司持有的股權限制從4％放寬到50％，但將對大股東實施更嚴格的關係人交易規範。
張傳章表示，經過至國外考察純網銀的審查及監理重點後，制定了相關政策，並列出六大監理面向，包括流動性風險管理、資訊安全要求與作業風險管理、保護消費者權益與維持金融市場秩序、信用風險管理、信譽風險管理、落實公司治理。
【完整內容請見《會計研究月刊》2019.11月號】
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