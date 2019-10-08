產創條例納新投抵項目未分配盈餘實質投資可免加徵

【文．徐俊賢、莊蕎安】 分享 facebook

產業創新條例於今（108）年7 月發布修正，包括智慧財產權人技術作價取得之股票、創作人依科學技術基本法所獲配之股票，持有滿2 年以上者，可就股票轉讓日或取得股票之時價，以較低價格者課稅；對持有表決權股份超過半數之從屬公司員工的股份基礎給付獎酬，也能適用緩課。

除了上述規定之外，無論企業規模大小，具有普遍影響的修正條文，可說是第23條之3 －公司或有限合夥事業進行實質投資，其支出可列為未分配盈餘的減除項目，以及第10 條之1 －購買自用全新智慧機械，或導入5G軟硬體、技術的支出可抵減應納稅額。爰將兩項租稅優惠基本條件。

未分配盈餘實質投資 可免加徵

產創條例第23 條之3 為本次新增規定，營利事業將未分配盈餘於發生年度的次年起3 年內，以該盈餘興建或購買供自行生產或營業用之①建築物，②軟硬體設備或③技術，達一定金額，該投資金額在計算未分配盈餘加徵所得稅時，可做為未分配盈餘的減除項目。此項規定從107 年度盈餘開始適用，因此明（109）年在申報107 年度的未分配盈餘時，即可減除。

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舉例來說，營利事業的107年度未分配盈餘擬進行實質投資，其投資期間可於盈餘發生次年度起3年內，也就是108年至110年間進行投資。若在明年申報之前已進行投資，可就投資金額作為107年未分配盈餘的減項；如果在明年申報時尚未投資，則須先報繳未分配盈餘加徵稅額，並且在完成投資的一年內，向稅局更正未分配盈餘申報書，重新計算稅額並退回溢繳稅款。

此項租稅優惠，可視為將未分配盈餘作為獎勵投資的額度，並非要求企業真的用未分配盈餘投資。因為投資時的帳載會計項目，貸方是現金或銀行存款，甚或是負債等。惟須留意的是，若是將盈餘轉增資，本身已是被列為減項之「已由當年度盈餘分配之股利」，將無法再適用本優惠。

投資智慧機械、5G 有投資抵減

產創條例此次新增第10 條之1， 企業投資於全新之智慧機械，或導入5G軟硬體或技術、技術服務，其投資支出金額可以抵減應納所得稅額，企業可選擇以支出金額之5%抵減當年度所得稅額，或是支出金額之3%分三年度抵減。因此企業當年度有所盈利，而往後年度有虧損可能時，選擇當年度抵減5%支出金額是較為合算的；反之，若企業當年度可能虧損，則選擇分3 年抵減較佳。