銀行踩雷！ 從應收帳款承購業務看潤寅詐貸案

【文．沈大白、黃 追】 分享 facebook

今（2019）年7 月「潤寅集團」傳出疑似詐貸案（ 以下簡稱潤寅案）， 計有13家銀行受波及，各往來銀行總計對「潤寅集團」旗下之潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業等授信達新臺幣80 億元。

「潤寅集團」成立於1982 年，為塑料貿易商，業務範圍包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料、輪胎簾布等商品之進出口貿易，曾經往來客戶包括台塑集團、正新、建大、普利司通、米其林等國內外知名企業。依往來銀行表示，與「潤寅集團」往來多年，大都以應收帳款承購業務為主，且往來期間應收帳款收兌皆屬正常。在此情形下，為何會發生潤寅案？以下是本文簡要分析。

銀行應收帳款承購業務

銀行辦理應收帳款承購業務，除可擴大服務層面與增加收入（如承購手續費及管理費收入、預支價金之利息收入等）外，並可提供企業之資金融通管道，以協助其順利取得營運所需資金、規避收帳風險等效用。

承購類型

應收帳款承購業務，係指銀行承購企業（賣方）因銷售貨物或提供勞務而產生對交易相對人（買方）之應收帳款債權，並為賣方提供應收債權之帳務管理、收款等服務（產生手續費收入）。銀行辦理此業務，並得以預支價金方式（產生利息收入），提供賣方資金融通。

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應收帳款承購業務依有無追索權區分為， 一有追索權應收帳款承購業務（With Recourse Factoring）， 係指銀行承購賣方之應收債權，若買方無法付款，銀行得對賣方行使追索權；二無追索權應收帳款承購業務（Without Recourse Factoring），係指銀行承購賣方之應收債權，若買方因信用風險以致無法付款，銀行不得對賣方行使追索權。應收帳款承購業務係屬授信業務，有追索權者授信對象為應收帳款讓與者（即賣方），無追索權者授信對象為應收帳款還款者（即買方）。

承購風險

應收帳款承購業務之風險及作業方式不同於一般授信業務，承做有追索權應收帳款承購業務時，應對賣方辦理徵信，且買方應為票信正常者；承做無追索權應收帳款承購業務時，亦應對賣方辦理徵信，並對個別買方辦理風險評估。應收帳款承購業務依其風險來源，相關徵信或風險評估要點如下：

買方信用風險

不論承擔買方信用風險或賣方預支價金之還款來源，應收帳款承購業務均受買方信用風險高低所影響，因此買方信用良窳，對此業務之風險具影響性。