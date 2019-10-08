邁向自動化科技化監理— RegTech、RPA與持續性稽核

【文．周濟群】 分享 facebook

根據國際財務協會（Institute of International Finance） 簡單定義，所謂法遵科技（或稱監理科技；Regulatory Technology；RegTech） 是為了更有效果和效率的解決監理或法遵需求所使用的新科技。目前RegTech的應用範圍仍較限於具有嚴格法遵規範的金融產業，而某些專業組織如英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority； FCA）更狹義地將其視為金融科技的子集合。

事實上，RegTech的發展潛勢可能遠超過金融科技的範疇（Arner, Barberis and Buckley 2017）， 在科技與一般目的管理（general-purpose management） 結合的廣度與深度越來越緊密的未來，無論任何行業，只要某項科技被視為有利於監管效率，皆可為監管所用，包括本專欄之前曾介紹過的「機器流程自動化科技」（Robotic Process Automation；RPA）（ 周濟群 2016）、持續性稽核與監控（Continuous Auditing /Continuous Monitoring； CA / CM）（周濟群2013）等，在未來以「認識你的數據（KYD）」（Know Your Data）為核心理念的RegTech範圍內，都是可能再擴大應用的科技。

機器流程自動化RPA 有效監理的科技工具

機器流程自動化（RPA） 的發展概念其實十分明確，希望藉由程式軟體的協助，來取代大量低進入障礙的人力，最簡單的例子是具有語音辨識及回覆顧客能力的智慧型客服機器人，目前這類客服機器人已經可以依據顧客口語辨識的結果，來執行顧客所需要的資訊查詢，接受客戶訂單、退貨、改單，除此之外，某些銀行甚至已使用RPA來自動審核客戶的汽車貸款（Wilds 2018）。

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除了在一般企業流程的應用外，RPA也能提供客製化資訊產出的服務。例如，英國特許公認會計師公會（ACCA）2015 年一篇研究報告即指出，RPA這類新興機器人程式可以掃描其服務對象（如：會計或財務人員）所收到的指令內容（如：電子郵件或簡訊等），並判定是否要執行報表製作程式，若屬於它的授權範圍，則RPA程式會進一步掃描郵件夾檔、相關文件資料夾或授權資料庫內容，以找出攸關資料，並依據預設的報表製作規則進行自動報表編輯與產製，最後還能寄發報表給指定的用戶（如：財務長或會計主管），此一過程中，除非碰到異常情況（如：找不到相關文件），否則完全不需要人工的介入。

對於有需要滿足監理報表的企業來說，RPA無疑是一項不可多得的自動化幫手，不但可以彈性設定報表規則，更能夠取代大多數以人工為主的離線資訊處理作業，如重複進行人工可能犯錯的複製、貼上、計算等工作，也有能力處理大量資料，例如可消化以Excel 不能處理的大量資料；重點是RPA沒有季節性需求的問題，可以24 小時不間斷地工作，不需下班與休息；此外，還可兼用雲端技術，不需資訊部門採購軟硬體，通常也不需改變企業資源規畫（ERP）核心系統的組態設定。