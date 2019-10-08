CPA 查核眼 新世代數位審計

【文．黃曉雯】 分享 facebook

不難發現，近幾年對財會領域的討論，除了準則適用和法規變動，創新科技儼然成為新寵兒，從大數據、區塊鏈、RPA到人工智慧（AI），過往或許會覺得這些新世代科技應用離財會專業仍有一段距離，但短短數年間，創新科技應用已改變了商業交易與企業營運，你我都身在其中。

最新的生活場景是， 早上出門立刻打開App搜尋Uber準備搭車上班， 中午用餐時刻不想出去人擠人，就讓foodpanda提供美食外送服務，下午有一份急件要送，立刻呼喚Lalamove來代勞，晚上到超市採買，使用行動支付來結帳??，當所有商業交易行為都透過資訊科技操作，軌跡都保存在資訊系統中，財會人和審計人如何能置身事外？

對財會層面帶來的改變不小，本刊陸續做過分享；另一個層面的思考是，對審計領域來說，會有什麼相對應的影響？

美國會計學會（American Accounting Association；AAA）定義審計（又稱查核），是審計人員以有系統的程序，對受查者經濟活動及經濟事項的有關聲明，客觀的蒐集證據，並對這些證據加以評估，決定其符合既定標準的程度，且將其查核的結果傳達給利害關係人的過程。而審計依其性質不同，又可分成財務報表查核、遵行查核及作業查核。

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隨時代演進，審計樣貌翻新

隨企業經營環境改變，交易資料面臨巨量（Volume）、多樣性（Variety）、真實性（Veracity）及快速變化（Velocity）等挑戰，法令龐雜，政策程序、財務法規、契約及企業內部控制程序也都以數位化呈現，面對龐大數據，無論是財務報表查核、遵行查核還是作業查核，傳統人工審計方式，已無法順應這個時代。

企業高度數位化，連帶影響審計查核環境獲取資料的形式，要如何從企業資源規劃（ERP）系統、自行開發系統或雲端資料庫中，撈取到所需要的資料？資料存取行為本身就帶有數位化挑戰，伴隨交易量大增，查核方式勢必需要調整。

安侯建業聯合會計師事務所網路暨電子商務服務營運長吳趙仁表示，審計歷經幾次重大改變－從企業人工記帳，審計人員以人工作業查帳；發展到企業電腦記帳，運用會計套裝軟體，審計人員相應的以電腦輔助查核技術（又稱電腦審計）執行查核，藉由電腦程式及資料做為查核程序的一部分，處理受查者資訊系統中重要查核資料。

電腦審計行之有年，在交易量大、邏輯複雜、多系統整合的ERP系統及高度仰賴數位資料庫運作營運的企業，運用電腦審計服務，能帶動查核品質的提升，並能發現及辨認可能存在之風險，讓有限的審計資源做有效率的運用，查核方法和數位洪流一同前行。

隨著資訊科技進步與發展，商業交易速度、數量及多樣性爆炸成長的速度，近幾年更帶動了數據分析在審計上的應用，最被廣為討論的，像是電腦輔助審計、持續性審計（即時性審計）、數據分析（Data & Analysis；D&A） 等概念，這些數位審計應用在會計師事務所推展，漸漸顛覆傳統審計樣貌。