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赴港IPO 臺灣生技產業 再進化之定位思考

2019-09-05 11:02會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

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近年，生物科技是臺灣和各國傾力發展的重點產業。由於人類平均壽命延長，對健康生活的不斷追求，令世人振奮的科研成果一再發表，以及市場未被滿足的需求等因素循環帶動，引領更多資源投入高端前沿技術的研發創新與商業化，期能提高市場可及性及病人的可負擔性。惟生技產業的特色是研發時間長、經費高、法規監管嚴、變數多、失敗率極高，但如果能夠成功上市則其產品生命週期長。根據行業一般經驗，一種新藥的成功上市，從前期發現、篩選到臨床試驗完成取得藥品許可證，平均需要歷經十年的時間及數億美元的投入，執行數千次的臨床前與臨床試驗；然而，如此高風險且回收期長的行業，前期研發經費需要看得懂價值，具有耐心的專業投資人支持。

由此可知，資本支持對生技產業發展的重要性甚於其他產業。在臺灣資本市場，不受獲利條件限制而得以科技事業身分上市櫃（IPO）之生技公司，自2005 年9 月首檔掛牌迄今已近十四年，近三年每年掛牌家數僅約3~4 家，籌資規模也逐年下降，從2016 年平均每家新臺幣15 億元， 降至去（2018） 年及今（2019)年上半年平均每家不到新臺幣4 億元。臺灣研發型生技公司IPO家數少、規模小的趨勢值得探討。

大中華區生技IPO迅速崛起 臺灣盼掌握優勢急起直追

反觀香港及中國，在生物科技的投融資交易則非常活躍，一、二級市場資金動能充沛。根據華興資本醫療與生命科技行業2018 年度資本市場報告顯示，在醫藥與生物技術細分領域一級市場的私募融資交易，去年較2017 年增長約73％，達142 筆交易、52 億美元的總集資金額。在二級市場，香港聯合交易所主板在去年4月底推出「18A章—生物科技」新規，一年多來已順勢抓住中國生技產業高速增長的風口；目前8 家已上市（IPO總集資金額達30 億美元，平均每家發行規模約3.75 億美元）及6 家已申請IPO全數來自中國。近年，中國生技公司迅速崛起，香港資本市場儼然成為其面向全球投資人的最佳展示場。此外，上海證券交易所新板「科創板」亦於今年7 月22 日開市，首批25 家上市企業中包括2 家生技公司，掛牌後市場表現也非常亮眼。由此觀之，中港資本市場均已積極部署因應新經濟崛起，吸納科技創新之未有收入或盈利企業之態勢非常明顯。

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兩相對照，臺灣生技產業現階段要正視的核心問題，可以用兩個角度觀察。其一就是海外優質生技公司與資金是否進得來。生物科技本應屬適合臺灣經濟轉型的重要產業，也確實看到政府與許多海內、外知名專家共同努力；當殷盼這些努力能開花結果為臺灣孵育出生技產業「台積電」世界級企業之際，對岸大型生技公司如Wuxi 藥明集團、百濟神州、恆瑞等，則已成功吸引中、外投資人的目光。從資本市場監管、資金來源，及市場整體環境營造等方面，都感受到兩岸市場資金動能的差異。

其二，臺灣優質生技公司的價值能否被看得懂的投資者發掘，並以合理的價格獲得投資。臺灣經濟緩步前進已三十年，更應掌握速度運用在醫療等領域的既有優勢，支持好的項目推上國際舞臺較勁，才不至於被低估身價或錯失先機。兩岸政治關係特殊，香港與中國滬港通不會有臺灣版；值此中美貿易戰臺商海外資金回流之際，如可適度引導金流投向重點產業，將可為下一波臺灣經濟再轉型添加重要的柴火。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.9月號】

會計研究月刊

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