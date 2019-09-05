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薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

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立法院於今（108）年7 月1 日三讀通過所得稅法修正，修正「所得稅法第14 條、第126 條」，以及「所得稅法第17 條」，分別納入了薪資費用減除，以及長期照護特別扣除額的規定，從今年1 月1 日起生效，明（109）年報稅可適用。

薪資收入減除費用

限三項費用　薪資收入3%上限

所得稅法第14 條、第126 條的修正， 也就是俗稱的「名模條款」，修正條文增訂薪資所得的計算，薪資收入不再等於薪資所得，而是採二種方式擇一：薪資收入減除薪資所得特別扣除額為薪資所得，或可檢附相關證明文件，核實自薪資收入減除必要費用為薪資所得。然而可減除之必要費用，僅限下列三項費用項目：

1. 職業專用服裝費：職業所必需穿著之特殊服裝或表演專用服裝，其購置、租用、清潔及維護費用。每人全年減除金額以其從事該職業薪資收入總額之3%為限。

2. 進修訓練費：參加符合規定之機構開設職務上、工作上或依法令要求所需特定技能或專業知識相關課程之訓練費用。每人全年減除金額以其薪資收入總額之3%為限。

3. 職業上工具支出：購置專供職務上或工作上使用書籍、期刊及工具之支出。但其效能非二年內所能耗竭且支出超過一定金額者，應逐年攤提折舊或攤銷費用。每人全年減除金額以其從事該職業薪資收入總額之3%為限。

財政部已預告草案「個人薪資收入減除必要費用適用範圍及認定辦法」，具體規定三項費用的適用範圍等。從母法及辦法文義上，上述服裝費及工具支出僅以從事該職業之薪資收入為計算3%之基礎，而訓練費則可以全部薪資收入為計算基礎。納稅義務人在每年5 月報稅時申報費用，須填寫「薪資費用申報表」，並附上憑證。憑證為載明買受人姓名的統一發票或收據，如果是透過雇主代收轉付費用，則由雇主出具證明及憑證。

舉例來說，甲君108 年度白天擔任模特兒薪資100 萬元，晚上教書薪資123 萬元。購買西裝8 萬元，表演服9 萬元，參加合格單位舉辦有關工作上之進修課程10 萬元，購買教書有關書籍11 萬元。甲於108 年度所收到的223萬元， 在此次所得稅法修正前，223 萬元全數為「薪資所得」；在稅法修正後，明年報稅時，223 萬元為「薪資收入」。而甲108 年薪資所得，分別以兩種方法計算並採從高認定：定額減除「薪資收入－薪資所得特別扣除額＝薪資所得」：223 萬元－ 20 萬元＝ 203 萬元；特定費用減除「薪資收入－必要費用＝薪資所得」：223 萬元－（3 ＋ 6.69 ＋ 3.69） 萬元＝209.62 萬元，必要費用包括表演服3 萬元（費用上限為100 萬元×3%）， 進修課程6.69 萬元（費用上限223 萬元×3%），以及購買書籍3.69 萬元（費用上限為123 萬元×3%）。

僅高薪資者受益　捐贈扣除額反限縮

由上述計算可見，受限於費用上限為薪資收入的3%，且限特定三項費用方能申報，費用加總後能超過薪資所得特別扣除額（目前為20 萬元）者，舉證費用才會有利。法條修正對大多數受薪者並無實益，財政部曾預估約7萬人高薪族可受益。至於報章雜誌稱薪資收入223 萬元以上始有機會費用超過20 萬元，大概是以20 /（3%×3）計算而得，非財政部自行提出而是為解決違憲之服裝費及工具支出，多數上班族並無該項費用，所以可能薪資收入須高達667 萬元且訓練費支出高達20 萬元，才有因修法而得利。

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然而，當薪資收入不再等於薪資所得，捐贈列舉扣除額上限將會限縮。由於捐贈列舉扣除額是以「綜合所得總額」20%為上限。

以上例來說，法條修正前，可列舉捐贈扣除額上限為44.6 萬元（223 萬元×20%），法條修正後， 上限限縮為40.6 萬元（203 萬元×20%）。而這將使眾多之薪資所得者未蒙其利而受其害，宜再次修法解決。

長照特別扣除額

扣除額12萬元 有三排富條款

此次所得稅法修正的另一個重點，就是特別扣除額納入「長期照顧特別扣除」。只要是申報戶中的任一人符合衛生福利部公告須長期照顧之身心失能者，每人每年可扣除12 萬元。同時，定有三種情形之排富條款，幼兒學前特別扣除額也一併適用：

1. 經減除幼兒學前特別扣除額、長期照顧特別扣除額之後，不論採合併計稅或分開計稅，納稅義務人或其配偶綜合所得稅的適用稅率為20%以上者；

2. 申報股利所得，以28%稅率分開計稅計算應納稅額者；

3. 納稅義務人我國綜合所得加計加海外所得，超過670 萬元者。

因此，新增的長期照顧特別扣除額，與幼兒學前特別扣除額，額度同樣為12 萬元，有相同的排富條款，不過，無法依物價指數連動調整扣除額度。相對的，同為20 萬元扣除額度的薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額，則無排富條款，惟可隨物價指數連動調整額度。

由於申報長期照顧扣除額，依法案說明其適用對象，包括取得特定醫療機構依巴氏量表所診斷為身心失能，或領有身心障礙證明、有長照需求，並符合就業服務法相關規定具聘僱家庭看護工資格，或入住於住宿式長照機構者，或依長期照服務顧法相關規定接受政府常照評估為失能，並已接受長照服務者。換句話說，長照扣除額的適用對象，涵蓋在家照顧與機構照顧，無論是聘用看護、使用長照機構或在家照顧等態樣。也因此，報稅時若所得資料查詢無法提供長照扣除額資料，納稅義務人需記得主動申報，以免遺漏。

另值得注意者，列報長照扣除額將影響基本生活所需費用之列報。計算該費用時，須與免稅額、扣除額比較，長照扣除額須列在扣除額中，將使基本生活費差額變小。又本條似未注意修法之連動性，採分開計算稅額者，分為「分開計算稅額者(a)」及「分開計算稅額者之他方及受扶養親屬(b)」兩公式，若分開計算稅額者為須長期照護者，理應自(a) 公式中減除長照扣除額，但修正時並未考慮到，致產生自(b)公式減除之不合理情形，建議應提案修正。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.9月號】

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