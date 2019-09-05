親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

賣醬油好過房地產！300年老店如何打造1.3兆企業帝國

MLB／為海盜出賽第一場 王維中驚喜迎勝投

境外資金回臺 如何選擇最佳課稅方式？

2019-09-05 11:02會計研究月刊

【文．林淑怡、廖家琪、葉芷英】

分享

為吸引臺商境外資金回臺投資，立法院於今（2019）年7 月3 日三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（簡稱「資金匯回專法」）。為加速推動，財政部、經濟部及金管會分別訂定發布「境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法」、「境外資金匯回投資產業辦法」及「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」等子法，分別針對各稽徵機關受理及退還稅款之各項程序、資金回臺從事實質投資之方式與產業，以及金融投資之範圍及運用限制等層面，進一步釐清說明。經行政院核定，資金匯回專法自8 月15 日開始施行。

然而， 資金透過專法回臺投資之影響層面甚廣，除需符合亞太防制洗錢組織（APG）評鑑及國際防制洗錢的管制，大筆資金回臺對於我國產業結構及金融市場的衝擊，以及資金實際匯回投資後，如何建立完善制度，結合各部會之配套措施及執行力度有效控管資金動向，針對未達投資規範的資金補徵稅款，更值得我們持續關注討論。

資金回流三大政策 臺商宜評估適用法令

為了因應中美貿易戰及共同申報與盡職審查準則（CRS） 實施， 臺商迫切希望能有明確的規範，以便安心的將資金匯回臺灣進行投資，故自去（2018）年底起，財政部為引導臺商將海外資金回流，已接連祭出三大政策。

分享

臺商回臺投資行動方案

第一，針對營業事業部分推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，以及加碼推出的「投資臺灣三大方案」，從解決五缺的根本問題並提供土地、水電及融資手續費補貼等稅務優惠項目，更結合五區稅局有效輔導許多產業龍頭臺商通過審查，匯回投資資金超過新臺幣（以下同）4,000 億元，創造更多就業機會。

海外資金回臺認定原則

第二，針對個人部分，財政部今年1 月31日進一步發布解釋函令，強調匯回資金並非全數應稅，明確定義個人的海外資金若能提供文件佐證資金性質、所得額及所得課稅時點等，可優先評估適用，匯回的海外資金若排除非所得資金、逾核課期間所得，僅針對應納稅所得額補報及補繳所得基本稅額即可。個人匯回海外資金應否課稅的分析程序，見圖一，首先辨別匯回資金構成性質；第二，針對所得部分應細究其應課稅時點並確立所得金額；第三，檢視各年度申報情形，針對核課期間內未申報之海外所得，進行補報暨補繳所得基本稅額即可。此解釋函令之立法意旨，一再強調不是所有匯回資金皆須課稅，至於該如何辨別是否課稅、課稅所得額多少？可簡單從以下三大面向著手，並請參考案例一課稅方式。

1. 釐清所得課稅時點：

舉例來說，獲配境外被投資企業之盈餘或股利，所得課稅時點為獲配年度，而非實際交付日；此外，我國自2010 年起始將海外所得納入最低稅負制，若屬於2010 年1 月1 日以前產生的所得均無須課稅；若已逾核課期間（最長七年）的海外所得，亦無課稅問題。

2. 自行舉證成本，確立應課稅所得額：

除了獲配境外轉投資盈餘（股利）及取得境外勞務收入需全數計入課稅所得外，處分境外財產（有價證券或基金、不動產及其他資產）之成交價格，可減除原始成本（投入資金）及必要費用後，計入所得額課稅。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.9月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

相關新聞

因應IFRS 17 保戶、投資人的新課題

2019-09-05 11:02

新創業者的五大誤區

2019-09-05 11:02

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

赴港IPO 臺灣生技產業 再進化之定位思考

2019-09-05 11:02

臺灣證券型代幣發行的最後一哩路

2019-08-05 14:05

臉書加密貨幣「Libra」正掀起全球金融監管風暴

2019-08-05 14:05

咖啡廳大不同─ 循環經濟下的經營模式

2019-08-05 14:05

首部曲─與前雇主理清關係 人生下半場─ 中年失業的危機與轉機

2019-08-05 14:05

勞工董事為勞資爭議之萬靈丹或導火線？淺談民營事業勞工董事法制化問題

2019-08-05 14:05

納稅者權利保護法實施後 對司法實務判決之影響

2019-07-05 15:01

活用商業組織－合作社、有限合夥與共同基金

2019-07-05 15:01

5G 浪潮來襲 淺談會計與AIoT應用

2019-07-05 15:01

分析師的觀點看IFRS 17

2019-07-05 14:41

IFRSs 最新國際觀點與發展面對面

2019-07-05 14:41

納稅者權利保護法實施後 對司法實務判決之影響

2019-07-05 14:34

揭開開放銀行面紗

2019-06-11 14:09

創新 vs. 監理 難平衡的翹翹板-－專訪金融監督管理委員會主任委員顧立雄

2019-06-11 14:09

臺股新制上路－ 從集合競價到「逐筆交易」

2019-06-11 14:09

從屬公司員工酬勞費用 申報認列解析

2019-06-11 14:09

理專弊案頻傳 銀行作業風險之未來

2019-06-11 14:09

證券型代幣發行（STO）會是新創募資活水？

2019-05-09 15:24

勞動事件法－勞資爭議處理程序重大變革

2019-05-09 15:24

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

消費者合作社銷售與會員可免稅

2019-04-11 15:17

新創企業 必修學分

2019-04-11 14:37

108年度董事會 股東常會召開注意事項

2019-04-11 14:37

當自動駕駛時代來臨 AI立法的核心—責任釐清與分配

2019-04-11 14:37

利害關係人 對企業倒閉的自保之道

2019-04-11 14:37

與最高行政法院論盈虧互抵之計算

2019-03-06 15:09

不同關係人安排之保險給付實質課稅

2019-03-06 15:06

營業人面臨使用電子發票 之挑戰與解決方案

2019-03-06 15:05

解釋令之三種適用日解析

2019-03-06 11:43

IR投資人關係：資本市場最佳溝通者

2019-03-06 11:38
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

「中共代理人」修法微妙軟化 「口頭善意」能讓台商買單？

2019-08-29 13:00

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

氣候變遷帶來國際新衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 13:47

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top