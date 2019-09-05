境外資金回臺 如何選擇最佳課稅方式？

【文．林淑怡、廖家琪、葉芷英】 分享 facebook

為吸引臺商境外資金回臺投資，立法院於今（2019）年7 月3 日三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（簡稱「資金匯回專法」）。為加速推動，財政部、經濟部及金管會分別訂定發布「境外資金匯回管理運用及課稅作業辦法」、「境外資金匯回投資產業辦法」及「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」等子法，分別針對各稽徵機關受理及退還稅款之各項程序、資金回臺從事實質投資之方式與產業，以及金融投資之範圍及運用限制等層面，進一步釐清說明。經行政院核定，資金匯回專法自8 月15 日開始施行。

然而， 資金透過專法回臺投資之影響層面甚廣，除需符合亞太防制洗錢組織（APG）評鑑及國際防制洗錢的管制，大筆資金回臺對於我國產業結構及金融市場的衝擊，以及資金實際匯回投資後，如何建立完善制度，結合各部會之配套措施及執行力度有效控管資金動向，針對未達投資規範的資金補徵稅款，更值得我們持續關注討論。

資金回流三大政策 臺商宜評估適用法令

為了因應中美貿易戰及共同申報與盡職審查準則（CRS） 實施， 臺商迫切希望能有明確的規範，以便安心的將資金匯回臺灣進行投資，故自去（2018）年底起，財政部為引導臺商將海外資金回流，已接連祭出三大政策。

分享 facebook

臺商回臺投資行動方案

第一，針對營業事業部分推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，以及加碼推出的「投資臺灣三大方案」，從解決五缺的根本問題並提供土地、水電及融資手續費補貼等稅務優惠項目，更結合五區稅局有效輔導許多產業龍頭臺商通過審查，匯回投資資金超過新臺幣（以下同）4,000 億元，創造更多就業機會。

海外資金回臺認定原則

第二，針對個人部分，財政部今年1 月31日進一步發布解釋函令，強調匯回資金並非全數應稅，明確定義個人的海外資金若能提供文件佐證資金性質、所得額及所得課稅時點等，可優先評估適用，匯回的海外資金若排除非所得資金、逾核課期間所得，僅針對應納稅所得額補報及補繳所得基本稅額即可。個人匯回海外資金應否課稅的分析程序，見圖一，首先辨別匯回資金構成性質；第二，針對所得部分應細究其應課稅時點並確立所得金額；第三，檢視各年度申報情形，針對核課期間內未申報之海外所得，進行補報暨補繳所得基本稅額即可。此解釋函令之立法意旨，一再強調不是所有匯回資金皆須課稅，至於該如何辨別是否課稅、課稅所得額多少？可簡單從以下三大面向著手，並請參考案例一課稅方式。

1. 釐清所得課稅時點：

舉例來說，獲配境外被投資企業之盈餘或股利，所得課稅時點為獲配年度，而非實際交付日；此外，我國自2010 年起始將海外所得納入最低稅負制，若屬於2010 年1 月1 日以前產生的所得均無須課稅；若已逾核課期間（最長七年）的海外所得，亦無課稅問題。

2. 自行舉證成本，確立應課稅所得額：

除了獲配境外轉投資盈餘（股利）及取得境外勞務收入需全數計入課稅所得外，處分境外財產（有價證券或基金、不動產及其他資產）之成交價格，可減除原始成本（投入資金）及必要費用後，計入所得額課稅。