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因應IFRS 17 保戶、投資人的新課題

2019-09-05 11:02會計研究月刊

【文．莊蕎安】

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在國際會計準則理事會（IASB）於2004年3月發布IFRS 4「保險合約」之前，各國保險合約的會計處理並沒有一致的規定，因此各國作法各有不同。IFRS 4做為過渡性的準則，也僅是定義何謂保險合約，以及如何認列負債準備，並未統整會計處理的方式。IASB花了二十年研議IFRS 17「保險合約」以取代IFRS 4，從範圍、認列、衡量到表達有完整的會計處理。IFRS 17的準則精神，也能夠與其他會計準則一致，也就是收入於實際提供時認列，有虧損時則立即認列。

然而，保險合約期間通常很長，其相關收入與成本，必須估算未來現金流量，並以適當折現率折現認列於財報，又必須考慮風險調整的精算假設，使得IFRS 17特別複雜難懂，不過此公報的實施可使各國採用IFRS的保險公司財務報表具有比較性。

IFRS 17的新概念

安侯建業聯合會計師事務所執業會計師鍾丹丹解釋，目前保險公司所適用的IFRS 4，與我國預計2025年採用的IFRS 17的差異主要如下：

保險收入之認列

目前保險公司向保戶收到保費時，全額認列當期保費收入，並提存各項準備金列於保險負債下。IFRS 17可說是完全翻轉收入的認列，為了強調保險公司以其保險服務賺取收入，因此將IFRS 4的「保費收入」於IFRS 17改為「保險收入」，排除IFRS 4納入之投資組成部分的收入及費用。保險公司必須以服務交換收入，亦即保險公司向保戶收到保費，先認列保險負債，僅能夠在提供服務後，才能認列相對的收入於綜合損益表。

為此，IASB在IFRS 17中導入了一個關鍵性的會計項目－合約服務邊際（CSM），為公司在保單生效日時，對於該保單全期所預估之利潤，隨著保險公司服務的提供，逐期認列於綜合損益表，就好像長期工程合約裡的長期工程利益，會隨著工程的進行逐步認列至損益。鍾丹丹特別強調，實施IFRS 17就保險合約最終之損益，並不會因此增加或減少，而僅是認列的年度有所不同。

保險合約負債之衡量

目前於IFRS 4下，保險合約負債之衡量主要為準備金之提存，依我國「保險法」及「保險業各種準備金提存辦法」，採鎖定利率並且保持不變。IFRS 17對保險合約負債的衡量，則規定依保險合約的條件，選擇一般模式、變動收費法、保費分攤法等衡量方式。

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此外，IFRS 17下保險負債之衡量係採現時估計。「現時」估計係指採用最近之資訊進行估計，有別於IFRS 4保險合約負債採用商品定價時之利率及發生率計算，以現時資訊作為估計基礎，能夠反映現時之負債水準。

資產負債表的變化

相較於IFRS 4下係將準備金之提存結果列報於保險負債項下，資產負債表的表達在IFRS 17的規定，則是將保險合約群組（IASB於2019年6月提出之修正草案已改為合約組合）依前述衡量方法衡量後之淨資產或淨負債，分別列於保險合約資產或保險合約負債。另部分會計項目如應收保費、保單貸款、應付保險賠償與給付、應付再保賠款與給付、應付佣金、應付再保往來款項等，因屬衡量保險合約群組的淨資產或淨負債現金流量之一部分，故不再於資產負債表單獨表達。

綜合損益表的變化

相較於IFRS 4列示保費的營業收入、營業成本、營業費用，IFRS 17損益表達則會分別列示保險本業損益及投資損益兩大部分，屆時可以很清楚看到公司保險活動及投資活動分別的績效為何。

附註揭露的新增

IFRS 17規定附註揭露中須編製調節表，透過調節表可以了解保險負債之期初及期末餘額調節表、CSM預計認列於損益之期間等，也可以瞭解保險公司估計的程序、用來折現的殖利率曲線，以及決定風險的信賴水準等。對投資人、保險人來說，可藉此看出保險公司的財務狀況、財務績效和現金流量。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.9月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

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