首部曲─與前雇主理清關係 人生下半場─ 中年失業的危機與轉機

【文．陳佑寰】 分享 facebook

人到四十雖已達不惑之年， 但難免會面臨中年危機。有的是力不從心、心亂如麻，有的是工作職涯遇到瓶頸有志難伸，有的是婚姻生活出了問題，或是像三明治般夾在老一輩與新生代之間而被壓得喘不過氣來。最難過的關卡應該就是中年失業，因為一旦失業，經濟來源斷炊，猶如風箏斷了線，不僅個人志氣被打擊，家庭照顧與扶養責任亦將受到嚴重影響，惡性循環下，個人的心理與生理健康都可能承受不住而每況愈下。誰不會邁入中年？不管人生際遇起伏，都要努力化危機為轉機。

中年失業停看聽

一般人中年失業會急於找下一份工作，通常還是優先考慮在原來的產業尋求機會，但因為大環境不景氣以及中年就業太老、太貴、不好管的刻板印象，如果頭低不下去，其實並不容易找到新工作。此時可先暫時冷卻一下，從三方面思索該如何應對：

• 回頭看：被前雇主解僱是否合法？如不合法，可考慮提起確認僱傭存在的訴訟，保住原來的工作與薪水。另應檢視前雇主是否已結清應付款項。

• 看現在：尋求失業期間的經濟來源，如屬非自願離職，可向政府勞保單位申請失業給付。另可參加職業訓練或是自主學習補足將來職場所需技能。

• 向前看：認真思索是要在原產業謀職還是轉換跑道？如果找不到受僱的工作，是否要另行創業？

分享 facebook

培養多專業 中年危機變轉機

中年失業後不僅應與前雇主理清關係，過渡時期也不要吝於尋求政府失業給付的救濟，畢竟勞工過往也依法加入就業保險，無論如何，終究得思索人生下一站何處去。本來就過著斜槓人生者，因具有多重身分與專長，較能應付危機並發展其他事業；對於專長單一者，一旦中年失業，可能被逼入死胡同，因為其他公司的類似職缺或許會因年輕人的年資淺薪水低，且學識新，較有發展潛力，而優先錄用。如果不得不轉換跑道，本身的技能可能不夠用而需另外花時間學習，但受限於學習能力與經驗值，競爭力相對較低。倘若真的應徵不到適合的工作，可考慮創業一途，但創業談何容易，需要面臨籌募資金、開發產品及發展業務等挑戰。

多元的斜槓能力。中年人遇到失業問題不能消極地龜縮，應勇敢面對，改頭換面闖出一片天，或是沉潛學習等待機會破繭而出，將中年危機扭轉成人生下半場的轉機！