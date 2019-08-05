親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

首部曲─與前雇主理清關係 人生下半場─ 中年失業的危機與轉機

2019-08-05 14:05會計研究月刊

【文．陳佑寰】

分享

人到四十雖已達不惑之年， 但難免會面臨中年危機。有的是力不從心、心亂如麻，有的是工作職涯遇到瓶頸有志難伸，有的是婚姻生活出了問題，或是像三明治般夾在老一輩與新生代之間而被壓得喘不過氣來。最難過的關卡應該就是中年失業，因為一旦失業，經濟來源斷炊，猶如風箏斷了線，不僅個人志氣被打擊，家庭照顧與扶養責任亦將受到嚴重影響，惡性循環下，個人的心理與生理健康都可能承受不住而每況愈下。誰不會邁入中年？不管人生際遇起伏，都要努力化危機為轉機。

中年失業停看聽

一般人中年失業會急於找下一份工作，通常還是優先考慮在原來的產業尋求機會，但因為大環境不景氣以及中年就業太老、太貴、不好管的刻板印象，如果頭低不下去，其實並不容易找到新工作。此時可先暫時冷卻一下，從三方面思索該如何應對：

• 回頭看：被前雇主解僱是否合法？如不合法，可考慮提起確認僱傭存在的訴訟，保住原來的工作與薪水。另應檢視前雇主是否已結清應付款項。

• 看現在：尋求失業期間的經濟來源，如屬非自願離職，可向政府勞保單位申請失業給付。另可參加職業訓練或是自主學習補足將來職場所需技能。

• 向前看：認真思索是要在原產業謀職還是轉換跑道？如果找不到受僱的工作，是否要另行創業？

分享

培養多專業　中年危機變轉機

中年失業後不僅應與前雇主理清關係，過渡時期也不要吝於尋求政府失業給付的救濟，畢竟勞工過往也依法加入就業保險，無論如何，終究得思索人生下一站何處去。本來就過著斜槓人生者，因具有多重身分與專長，較能應付危機並發展其他事業；對於專長單一者，一旦中年失業，可能被逼入死胡同，因為其他公司的類似職缺或許會因年輕人的年資淺薪水低，且學識新，較有發展潛力，而優先錄用。如果不得不轉換跑道，本身的技能可能不夠用而需另外花時間學習，但受限於學習能力與經驗值，競爭力相對較低。倘若真的應徵不到適合的工作，可考慮創業一途，但創業談何容易，需要面臨籌募資金、開發產品及發展業務等挑戰。

多元的斜槓能力。中年人遇到失業問題不能消極地龜縮，應勇敢面對，改頭換面闖出一片天，或是沉潛學習等待機會破繭而出，將中年危機扭轉成人生下半場的轉機！

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.8月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

臺灣證券型代幣發行的最後一哩路

2019-08-05 14:05

臉書加密貨幣「Libra」正掀起全球金融監管風暴

2019-08-05 14:05

咖啡廳大不同─ 循環經濟下的經營模式

2019-08-05 14:05

勞工董事為勞資爭議之萬靈丹或導火線？淺談民營事業勞工董事法制化問題

2019-08-05 14:05

納稅者權利保護法實施後 對司法實務判決之影響

2019-07-05 15:01

活用商業組織－合作社、有限合夥與共同基金

2019-07-05 15:01

5G 浪潮來襲 淺談會計與AIoT應用

2019-07-05 15:01

分析師的觀點看IFRS 17

2019-07-05 14:41

IFRSs 最新國際觀點與發展面對面

2019-07-05 14:41

納稅者權利保護法實施後 對司法實務判決之影響

2019-07-05 14:34

揭開開放銀行面紗

2019-06-11 14:09

創新 vs. 監理 難平衡的翹翹板-－專訪金融監督管理委員會主任委員顧立雄

2019-06-11 14:09

臺股新制上路－ 從集合競價到「逐筆交易」

2019-06-11 14:09

從屬公司員工酬勞費用 申報認列解析

2019-06-11 14:09

理專弊案頻傳 銀行作業風險之未來

2019-06-11 14:09

證券型代幣發行（STO）會是新創募資活水？

2019-05-09 15:24

勞動事件法－勞資爭議處理程序重大變革

2019-05-09 15:24

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

消費者合作社銷售與會員可免稅

2019-04-11 15:17

新創企業 必修學分

2019-04-11 14:37

108年度董事會 股東常會召開注意事項

2019-04-11 14:37

當自動駕駛時代來臨 AI立法的核心—責任釐清與分配

2019-04-11 14:37

利害關係人 對企業倒閉的自保之道

2019-04-11 14:37

與最高行政法院論盈虧互抵之計算

2019-03-06 15:09

不同關係人安排之保險給付實質課稅

2019-03-06 15:06

營業人面臨使用電子發票 之挑戰與解決方案

2019-03-06 15:05

解釋令之三種適用日解析

2019-03-06 11:43

IR投資人關係：資本市場最佳溝通者

2019-03-06 11:38
看更多

熱門文章

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58

從除息到填息的戲碼

2019-08-01 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top