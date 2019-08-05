親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

勞工董事為勞資爭議之萬靈丹或導火線？淺談民營事業勞工董事法制化問題

2019-08-05 14:05會計研究月刊

【文．黃帥升、王之穎】

分享

長達17 天之長榮航空空服員罷工事件甫於今（2019） 年7 月6 日落幕，回顧桃園市空服員職業工會最初提出之八大訴求中，關於增設勞工董事之要求，挑起勞方勢力參與企業經營的敏感議題，更連結去年（2018）年立法者提案於證券交易法增訂上市櫃公司設置勞工董事以保障勞工權益等議題，再度引發各界熱烈討論。觀諸我國現行法規，目前之勞工董事制度，原則上適用於國營事業，民營事業並無相關規定，究竟勞工董事之定義為何？民營事業若引入勞工董事，其制度利弊為何？究竟係勞資爭議之萬靈丹或導火線？本文簡要整理正、反面之相關討論意見，並從實務面觀點淺析民營事業引入勞工董事制度之得失。

勞工董事之定義

定義

勞工董事源自於德國勞工參與企業制度，由勞工代表工會進入董事會擔任董事，成為企業法定代表機關成員，無論對內或對外，均代表企業之利益，為企業之代表人。此制度之目的，在於確保企業經營不僅止於維護股東利益，透過勞工參與企業經營決定之作成，享有企業參與之資訊權、諮商權及共同決定權，藉此強化勞工權利之保障。

我國勞工企業參與制度及勞工董事之法源依據

關於我國勞工企業參與制度，早期規定於勞資會議實施辦法第13 條。依該條規定，勞資會議之議事範圍包含報告事項、討論事項及建議事項，勞工得透過勞資會議享有聽取報告、參與討論之資訊權及諮商權，惟並無德國法上企業參與制度中最重要之共同決定權限。直至2000 年修正施行之國營事業管理法第35條第2 項規定：「前項董事或理事，其代表政府股份者，應至少有五分之一席次，由國營事業主管機關聘請工會推派之代表擔任。」，正式引入勞工董事制度，揆諸其立法理由，立法者乃認為一定比例董事由工會推派勞工代表擔任，勞工可參與企業之組織經營與決策，除能減少勞資爭議外，還能提高企業競爭力。雖屬針對國營事業所為立法，惟仍屬我國首次將勞工董事予以法制化之指標性規定，明文賦予勞工進入企業董事會，與雇主共同決定企業重要事項之權利，為我國勞工董事制度之法源依據。

分享

民營事業勞工董事法制化之爭議

目前我國僅於國營事業設有勞工董事制度，2016 年發生復興航空無預警停航事件，嚴重影響民眾權益，當時即有立委提出航空公司應有官派獨董、勞工董事之修法建議，以監理航空公司之運作，嗣於去年，部分立法者提案於民營事業（上市櫃公司）亦應引入勞工董事制度，其影響重大，旋即引起正、反兩面之激辯，隨本次長榮空服員罷工，最初桃園市空服員職業工會提出設置勞工董事之訴求，相關爭議延續至今，而立法者及實務界對此亦無定論，以下簡要整理兩方論點。

贊同見解

贊同論者主要從產業民主及公司治理原則之立場認為，所謂產業民主係由勞工參與企業經營，核心項目包含推動民營事業勞工董事法制化，讓工會對於勞工權益相關事務享有資訊權、諮商權及共同決定權，透過公平分配及充分參與，提高生產效率、促進團結，並將民主精神落實於企業經營與管理。另外，對現代民營事業尤其上市櫃公司經營者而言，保障勞工權益之重要性並不亞於企業對營利之追求，而勞工董事制度正可促進勞工參與企業及溝通效率，進而對企業整體營運帶來正面影響，有利於完善公司治理。又勞工董事平時身處勞動場所第一線，相較於管理階層而言，更熟知勞工需求，尤其勞工董事身兼勞方及資方身分，一旦勞資發生爭議，其雙重身分正好能發揮潤滑作用，有利勞資間之溝通，降低企業勞資爭議成本。

反對見解

論者有認為，以我國現行國營事業實施勞工董事制度成效而言，可謂未積極彰顯勞工董事參與公司治理之制度目的，反而易滋生爭端，因該制度雖源自德國，惟我國與德國無論在公司治理、工會型態、適用企業、工會組織比例等均有所不同，致生制度執行上困難。論者亦謂，勞工董事本質上代表工會立場，其主要關心對象通常僅止於與勞工權益有關之事項，而非企業經營管理，甚至將勞工調職、升遷等人事事項於董事會中提出討論，或以工會代表身分杯葛議事程序，反致影響董事會處理經營管理事項，有礙企業運行。又有論者認為，勞工董事本質仍屬勞工，僅對其工作執掌範圍具有專業能力，對於董事經營管理企業之專業能力則相對缺乏，此將對企業經營帶來負面影響，遑論對於公司治理有所助益，故認為我國不能貿然於民營事業中設置勞工董事。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.8月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

臺灣證券型代幣發行的最後一哩路

2019-08-05 14:05

臉書加密貨幣「Libra」正掀起全球金融監管風暴

2019-08-05 14:05

咖啡廳大不同─ 循環經濟下的經營模式

2019-08-05 14:05

首部曲─與前雇主理清關係 人生下半場─ 中年失業的危機與轉機

2019-08-05 14:05

納稅者權利保護法實施後 對司法實務判決之影響

2019-07-05 15:01

活用商業組織－合作社、有限合夥與共同基金

2019-07-05 15:01

5G 浪潮來襲 淺談會計與AIoT應用

2019-07-05 15:01

分析師的觀點看IFRS 17

2019-07-05 14:41

IFRSs 最新國際觀點與發展面對面

2019-07-05 14:41

納稅者權利保護法實施後 對司法實務判決之影響

2019-07-05 14:34

揭開開放銀行面紗

2019-06-11 14:09

創新 vs. 監理 難平衡的翹翹板-－專訪金融監督管理委員會主任委員顧立雄

2019-06-11 14:09

臺股新制上路－ 從集合競價到「逐筆交易」

2019-06-11 14:09

從屬公司員工酬勞費用 申報認列解析

2019-06-11 14:09

理專弊案頻傳 銀行作業風險之未來

2019-06-11 14:09

證券型代幣發行（STO）會是新創募資活水？

2019-05-09 15:24

勞動事件法－勞資爭議處理程序重大變革

2019-05-09 15:24

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

消費者合作社銷售與會員可免稅

2019-04-11 15:17

新創企業 必修學分

2019-04-11 14:37

108年度董事會 股東常會召開注意事項

2019-04-11 14:37

當自動駕駛時代來臨 AI立法的核心—責任釐清與分配

2019-04-11 14:37

利害關係人 對企業倒閉的自保之道

2019-04-11 14:37

與最高行政法院論盈虧互抵之計算

2019-03-06 15:09

不同關係人安排之保險給付實質課稅

2019-03-06 15:06

營業人面臨使用電子發票 之挑戰與解決方案

2019-03-06 15:05

解釋令之三種適用日解析

2019-03-06 11:43

IR投資人關係：資本市場最佳溝通者

2019-03-06 11:38
看更多

熱門文章

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58

從除息到填息的戲碼

2019-08-01 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top