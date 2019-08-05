臉書加密貨幣「Libra」正掀起全球金融監管風暴

【文．吳孟道】 分享 facebook

Libra，一個代表公平正義的星座，也是臉書（Facebook）精心打造的數位加密貨幣，今（2019） 年6月中旬在國際金融圈引起一陣狂濤駭浪，猛烈沖擊著現有的國際金融支付與貨幣體系。從臉書公布Libra白皮書的那刻起，國家主權貨幣的發行者或政策制定者，如各國央行或監管機構，立即感受到一股極大的威脅感。本來手握的貨幣生殺大權，一夕間可能將拱手讓人。這絕非空穴來風。因為臉書推出Libra，打的如意算盤本來就是要超脫現有貨幣體系，藉由創造一個無國界的數位加密貨幣，來促進國際經貿與金融環境的發展，進而挑戰美元的國際地位。就如同Libra原本天秤座的含意，要維持天秤兩邊的平衡，就必須秉持公平正義、不能隨意偏袒一方。過去國際貨幣體系的運作，在美元主導下，顯然已經過於傾斜。這除讓美國擁有更多的鑄幣權外，也使得大國貨幣政策對國際金融體系產生嚴重干擾（外溢效應）。這或許也是臉書將其取名為Libra的原因。

各國監管機關的那堵高牆，恐怕是Libra必須先跨越的

面對來勢洶洶的Libra，不意外地，各國監管機關開始築起高牆。Libra發布當天，美國眾議院金融委員會主席Maxine Waters即基於金融系統風險的考量， 主張臉書應立即停止Libra的開發。同時間，美國參議院銀行委員會也要求臉書負責人Mark Zuckerberg必須出席7月中旬的聽證會（最終由Libra專案負責人David Marcus代表出席）， 釐清Libra在數位隱私與洗錢資恐方面的疑慮，在此之前，都不能繼續進行Libra的開發。最近甚至連聯準會（Fed）主席Jerome Powell與美國總統川普都公開反對，認為臉書應全面中止Libra開發計畫，直至被納入監管或所有疑慮都已釐清。

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無獨有偶， 歐洲幾個先進國家如法國與德國等也紛紛對Libra投下不信任票。例如，法國財政部長Bruno Le Maire公開反對並重申， 只有政府才能發行主權貨幣（soverign currency），臉書這類的私人企業並不具備這樣的條件。而德國也向歐洲議會表示，Libra可能帶來的個人隱私、洗錢與相關金融風險，不容小覷，必須儘早針對這類加密貨幣制定一套新的監管框架與標準，才能因應未來層出不窮的不確定性與風險。

即使是看待Libra態度較為正面與開放的瑞士、英國、日本及新加坡等國，也大致同意，Libra絕對無法自絕於各國的金融監管體系之外。在相關監管架構尚未完成前，Libra還有很長一段路要走。更不用說，本來對加密貨幣就不友善的國家如中國、印度、俄羅斯及伊朗等，基本上對於Libra可說是大門緊閉，這可能會讓Libra的終極目標—加速普惠金融（Financial Inclusion），大打折扣。以下茲將主要國家看待Libra的態度。

Libra取代現有法定貨幣功能，將是各國監管機關的惡夢

為何各國這麼懼怕Libra的存在？或許還是得回歸到貨幣的本質才能一窺全貌。貨幣銀行學教科書告訴我們，要成為真正的貨幣，必須具備四大功能，分別為交易媒介、計價單位、價值儲藏及延期支付。從臉書對Libra的設定來看，基本上就是想要滿Libra來進行交易、計價換算，甚至是當作投資資產或債務償付工具， 進而成功打造出一個簡單、好用、便宜的無國界加密貨幣，同時加速普惠金融。

除此之外， 為讓市場使用者對Libra更有信心、更具信任感，Libra在設定上也有別於目前市場主流加密貨幣如比特幣、乙太幣或瑞波幣等的發幣形式，改採具有實質資產支撐的穩定幣（stablecoin） 模式。所謂的穩定幣模式，係指發行一單位加密貨幣，就必須拿出同等價值的實質資產（通常是美元）作為發行儲備，類似過去金本位時代各國發行法定貨幣的概念。也就是說，這樣的模式賦予加密貨幣真實資產的身分，而不像比特幣那般沒有內含價值（intrinsic value）。