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人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

臺灣證券型代幣發行的最後一哩路

2019-08-05 14:05會計研究月刊

【文．張書瑋】

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2017年首次代幣發行（ICO）爆發熱潮，讓全球都在瘋ICO這個由區塊鏈（Blockchain） 所帶來的集資新世界。臺灣也有業者趕上這波浪潮，沃田實業發行了臺灣首檔ICO咖啡幣，咖啡幣採用以太坊（Ethereum）區塊鏈技術產生之數位代幣，並使用智能合約機制認購。沃田白皮書中指出，對於新創業者來說，創投在乎獲利及出場時機，是很大的一個致命傷，因此選擇ICO這樣全新的募資方式，希望做到將上通路必須付出的成本透過ICO轉換成點數回饋給支持沃田計畫的人，以及做為第二階段全自動手沖機械人開發費用。

詐騙層出不窮 ICO熱潮已退？

新創業者初期籌資如果循傳統融資或募資管道， 或到資本市場首次公開發行（IPO），勢須耗費繁雜的流程、時間及高額的成本，但透過ICO的方式，由個人或組織就可發起，僅需在官網或社群網站發布白皮書（White Paper）向投資人說明募資項目，再者虛擬貨幣發幣的技術門檻亦不高，網路上甚至有教人十分鐘學會發行自己的代幣（Token），目前也沒有明確的法規阻礙，相對低的發行成本，讓許多ICO案子在短時間內快速募集到大額資金。人人可以發幣，發幣幾近零成本，成為ICO迷人之處。

不過機會往往伴隨著危機，ICO本質是一個好的籌資工具，但因缺乏法制監管，使得各種詐騙案件層出不窮、亂象叢生，逐漸讓市場失去了信心。經濟學家人稱「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）日前來臺北演講時，更不屑批評目前大部分ICO都是詐騙，沒有洗錢防制及打擊資恐的機制，根本就像是無法可管的美國狂野西部時代。ICO熱潮言猶在耳，ICO已死的氛圍卻從彼端開始瀰漫，不過二年光陰似乎已從高峰走向衰敗。

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STO取代ICO？兩者只是一體兩面

隨著ICO的前景未明，證券型代幣發行（Security Token Offering；STO） 成為加密貨幣市場近期呼聲最高的新秀。但STO將會取代ICO成為主流嗎？

依瑞士金融市場監理局（FINMA） 對ICO代幣之分類可分為：?資產型代幣（asset tokens）： 代幣持有人對ICO發行者之資產有請求權（如股權或債權）；?效用（功能）型代幣（utility tokens）： 代幣持有人可將代幣使用在發行者提供之應用與服務； ? 支付型代幣（payment tokens）： 代幣可作為廣泛被接受之支付工具，其對發行者無請求權。STO即是資產型代幣，一般認為須與資產或特定權益連結，例如股份、固定收益資產、不動產、大宗商品、碳權等，給予代幣持有人分紅或利息等之權利，性質上類似有價證券。

臺灣大學法律學院助理教授楊岳平認為，坊間流傳STO將取代ICO的說法其實是觀念錯誤，事實上ICO或STO本質是相同的，兩者主要的區分在於所發的虛擬貨幣是不是涉及有價證券，而受到監管。以美國證管會（SEC）為例，是採用1946年美國聯邦最高法院在SEC v. W.J. Howey Co.案判決中所適用的「豪威測試」（Howey Test），如投資符合「以金錢投資」、「共同投資於特定事業」、「有合理獲利期待」，以及「獲利是來自於他人之努力」等四項判斷標準，即屬於有價證券範疇，而須受到法制監管。最有名的ICO案例即是美國Slock.it發售DAO代幣，被SEC認定為有價證券，於美國境內發行及銷售必須向SEC申報或符合豁免規定，否則即屬違法，DAO最終自虛擬貨幣交易平台下市。

保守到開放，臺灣正式公布STO規範

當ICO法制不明確，遊走在灰色地帶，反觀STO因受到主管機關之監管，於是被視為是合法化、守法化的ICO，眾人的目光於是重新聚焦在STO。在臺灣，ICO如不涉及有價證券業務，代幣多被歸類為商品或服務，主管機關是抱持的開放的心態，只是證券型代幣一直苦無明確規範，新創業者就算想要參與市場也無從切入。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.8月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！
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