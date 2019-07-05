IFRSs 最新國際觀點與發展面對面

【文．會計研究發展基金會研究組】 分享 facebook

會計研究發展基金會今（2019）年成立35 週年，系列活動之一， 為今年6月3日假臺北國際會議中心，舉辦「2019國際財務報導準則研討會」，邀請國際會計準則理事會（IASB）理事Mr. Darrel Scott發表專題演講，介紹最新的國際財務報導準則（IFRSs）發展， 分享IASB對於如何改善企業財務資訊溝通之觀點，並與我國會計實務界進行意見交流。全場共有超過四百位與會人士共同參與本次的會計盛會，展現臺灣積極與國際交流的行動力。

與國際交流不落人後 提高臺灣資本市場透明度

會計研究發展基金會董事長王怡心於研討會的開幕式中表示，本次非常榮幸邀請到IASB理事Mr. Darrel Scott 來臺進行分享與交流。國際專業合作與善用資訊科技是提升我國企業財務資訊品質之兩大要素。藉由與國際間專業組織之合作，臺灣可以成為將IFRSs 實施得最好的國家之一。此外，會計研究發展基金會亦持續致力於可延伸企業報告語言（XBRL）之發展與推動，以增進企業財務資訊之透明度，以及與財務報表使用者之溝通。

金融監督管理委員會主任委員顧立雄於致詞時也表示，資本市場的健全發展需要以良好的會計環境為基礎，因此，會計準則的發展對於資本市場的影響非常大。臺灣已全面採用IFRSs，且已與國際同步適用IASB近年來發布之IFRS 9「金融工具」、IFRS 15「客戶合約之收入」及IFRS 16「租賃」等準則，故我國企業與國際上企業間之財務報表具有相當高的可比性，可降低企業海外籌資成本，並吸引外資來臺投資，有助於提升我國資本市場之透明度與國際競爭力。為了與IASB保持緊密的專業交流，期盼未來我國能持續舉辦此類型的國際研討會，讓各界瞭解最新的國際趨勢，與國際專業同步發展。

政治大學講座教授鄭丁旺於開幕演講時強調，IFRSs 係一套高品質、可了解且為國際廣泛接受的會計準則，其目的在於使企業提供攸關且忠實表述的財務資訊。臺灣早在2013年便全面採用IFRSs，相較於鄰近國家更早，採用也更為全面。此外，根據學術研究顯示，IFRSs 所帶來的優點大過於採用之成本，所以當臺灣準備採用IFRSs 這套準則時，企業界亦全力支持，實有助於臺灣順利推動IFRSs 之導入。

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2018年觀念架構發布 有助各界解讀IFRSs

本次研討會的焦點人物Mr. Darrel Scott， 於2010年開始擔任IASB理事，在此之前擔任國際財務報導準則解釋委員會（IFRS 解釋委員會）及IFRS 諮詢委員會之委員，此次來臺發表二場專題演講，主題分別為「財務報導之觀念架構及主要財務報表」及「揭露倡議及管理階層評論」，除分享關於IFRSs 準則制定的第一手資訊，同時也期待與臺灣的使用者進行專業之意見交流。

在正式進入專題演講前，首先針對財務報導之觀念架構之沿革及其所扮演的角色，鄭丁旺說明，財務報導之觀念架構除了是IASB制定準則時之指引外，亦協助企業於無明確準則可適用時制定會計政策，且有助於利害關係人瞭解及解讀準則。

觀念架構之起源可溯至國際會計準則委員會（IASC）於1989年發布之「財務報表編製及表達之架構」（1989年架構）；於 2004 年，IASB與美國財務會計準則理事會（FASB）進一步展開聯合計畫，以修訂其各自之觀念架構。IASB與FASB預計以八個單獨階段完成該計畫，但僅完成一階段：一般用途財務報導之目的及有用財務資訊之品質特性。IASB與FASB於 2010 年發布修訂之「財務報導之觀念架構」（2010年架構），除前述完成之「一般用途財務報導之目的」及「有用財務資訊之品質特性」外，其餘內容係沿用1989 年架構。IASB於2013年開始對2010年版架構作全面性的修正， 最終於2018年完成並發布最新版本之「財務報導之觀念架構」（2018年架構）。2018年架構係以2010年架構為基礎，新增其未涵蓋的範圍，以補齊缺漏的內容。此外，2018年架構也對2010年架構不夠清楚之處，提供相關指引並更新過時的內容。