分析師的觀點看IFRS 17

【文．鍾丹丹】 分享 facebook

國際財務報導準則第17 號「保險合約」（IFRS 17） 對保險業者而言，應該是目前最夯的議題。實施IFRS 17 就保險公司的保險損益而言，並不會因此增加或減少，而是認列年度有所不同，保險損益的認列回歸到IFRS 收入認列的精神，當保單在初始認列，若為虧損時，立即認列損失，當有利得時，就其服務之內容分年認列其服務收益。在IFRS 17 的適用下，相關損益認列處理更加精緻化，而在綜合損益表中，保險損益與投資損益分列與現行IFRS 4「保險合約」大相逕庭，因此保險業者在會計、精算、投資及系統都必須做大幅度的修改，投入大量的人力及物力。

由於IFRS 17 顛覆目前的作業，在分析師的眼中，如何看待這號準則，KPMG在去（2018）年針對20 位保險業的分析師進行相關問卷調查，這20 位分析師中，有15 位服務於投資銀行，有3 位服務於獨立的研究機構，另外2 位服務於評等機構；這當中，有12 位來自歐洲，5 位來自亞洲，1 位來自北美，另外有2位係屬全球性的分析師。

財務表現衡量的重要性順序

在調查報告中，接受訪問的分析師衡量保險業財務表現， 其重要性之順序為： ①資本適足， 如： 保險業清償能力（Solvency II）；②隱含價值（Embedded Value）；③淨利、股東權益報酬率（ROE）；④自由現金流量／資本創造力；⑤股利（殖利率、成長性）；⑥現金匯回。

分享 facebook

對IFRS 報表之衡量其重要性之順序為：①營業淨利；②每股盈餘；③稅後淨利；④綜合損益；⑤稅前淨利二。

IFRS 17提升財報透明度 增加可比較性

有50%的分析師認為，現行保險業的財務報告非常難以比較，其中有位分析師表示，其比較就是蘋果與橘子比。保險業財報難以比較的主要原因，是因為採用不同的折現率折現類似的保險負債、保險業者所採負債安全邊際之保守程度不同，以及使用不一致衡量基礎。另外，不同的保險業者認列新保單的期初利益之方法不同，亦導致現行財務報表之間難以比較。

1. 改善財報透明度：70%的分析師認為，IFRS 17 所帶來的利益，可以改善保險公司財務表現的比較性，65%的分析師認為可增加財報的透明度，55%的分析師認為可以改善財報表達的一致性，只有30%的分析師認為可以改善投資人對保險業財報的理解度。

2. 新增揭露有助了解經營內容：由於增加了許多揭露的內容，有助於瞭解保險業者經營成果，90%的分析師認為，特別是一些主要假設在標準化的基礎下，相關的敏感度分析有助於不同保險業者間的比較，有85%分析師認為，有更清楚的資訊瞭解其收入面、淨利面以及可發放股利的數額，70%分析師認為，可以更清楚瞭解各事業體之貢獻度。

3. 評價方式的改變：IFRS 17 將會影響分析師們如何評估保險業者的績效，某種程度也說明了此一新準則對保險業者之重要性。有75%的分析師認為，會直接或透過模型參數的更新，改變他們評價保險業價值的方法。其中也有人認為，觀察IFRS 17 是否可提高信賴度及財務報表透明度的同時， 隱含價值（Embedded Value） 報告可能還是可以提供更好的佐證。

4. 對投資人的決策影響：正面來看，有40%的分析師認為，可以更加吸引投資人投資保險業，有30%分析師認為，可以降低保險業者的資金成本，有20%的分析師認為，可以改善保險業與其他行業之可比較性，有75%分析師認為，可以改善保險業者間之可比較性。