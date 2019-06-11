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理專弊案頻傳 銀行作業風險之未來

2019-06-11 14:09會計研究月刊

【文．沈大白、黃 追】

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依平面媒體揭露，監理機關於今（2019）年4 月中旬提供立法院財委會備詢之書面資訊顯示， 於2012 年? 2018 年七年期間之監理裁罰案件中，因行員（含理財專員）挪用客戶資金案件而遭裁罰之銀行共有22 家，計124 位客戶受波及， 挪用資金超過新臺幣（以下同）4 億元。此等內部舞弊案件是屬作業風險範圍。

以理專為例，依監理機關於今年5 月9 日公布資料顯示，從2012 年至今，37 家本國銀行中有17 家計有24 位理專發生挪用客戶資金等情事，裁罰總額8,600 萬元，其中發生四件有1 家銀行（罰款1,400 萬元）；發生三件有1家銀行（罰款700 萬元）；發生兩件有2 家銀行（各罰款900 萬元、600 萬元），涉案24 位理專皆已依法撤職。

上述情形之所以引起監理機關注意，除案件數外，有多家銀行在七年內發生多起案件，顯示部分銀行有累犯紀錄，有疏於加強內部控制之虞，也就是螺絲鬆了。此等情事發生在身為特許行業之銀行，著實令人感到訝異，因銀行營運基礎係建基在客戶之信任，當銀行員發生此等內部舞弊案件，勢將損及客戶對銀行之信任。

作業風險涵蓋範圍持續翻新

各國監理機關針對銀行業不當行為常見裁處高額罰金及相關改善要求， 如美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau；CFPB） 於2016 年9月8 日針對富國銀行（Wells Fargo） 有超過5,300 名員工於2011 年5 月到2015 年6 月間，在未經客戶授權情況下，擅自額外開設1,534,280 個帳戶、發行565,443 張信用卡，藉以達成其內部銷售目標，以獲取業績獎勵乙案，CFPB裁罰富國銀行此一不當行為高達1.85 億美元（約合新臺幣56 億元）罰金。同時為確保有適當銷售實務，富國銀行並須聘請獨立顧問，對其銷售程序進行完整審查。

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從風險管理觀點看，上述富國銀行事件是因缺乏良好風險文化、未落實內部控制等所導致的內部舞弊事件。在2008 年金融危機後，各國監理機關對銀行業行為風險之監理與金融消費者權益保護方面日益趨嚴，有更多監理機關與銀行將行為風險視為一項獨立風險類別，並日漸提高對不當行為風險控管之重視。

實務上，有關不當行為風險之定義已趨一致性，包含： 國際規範制定組織， 如金融穩定委員會（Financial Stability Board；FSB）、區域監理單位， 如歐洲銀行管理局（European Banking Author it y ；EBA）， 及各國監理機關， 如英國金融服務局（Financial Service Authority；FSA），其業務現為審慎監理局（Prudential Regulation Authority；PRA）， 與金融行為監理局（Financial Conduct Authority；FCA）所承接等，對不當行為風險管理已有具體共識，並在此一基礎上，發展不當行為風險之一致性定義與管理規範。

如2008 年金融危機後， 英國FSA將可能對客戶造成負面影響之銀行相關行為，歸類成一新風險型態， 稱之為「行為風險」（Conduct Risk）。而FSB在其2013 年2 月12 日所發布之「風險治理專題審查－同業審查報告」中，亦強調應將商業行為風險劃分為一新風險類別，並指出應更加關注金融機構之行為、商品類型及對客戶之適當性。另，歐洲系統性風險委員會（European Systemic Risk Board；ESRB）則正式使用「不當行為風險」（Misconduct Risk）稱謂，強調金融機構不當行為對客戶產生不良後果及影響社會大眾對金融機構之信心。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.6月號】

會計研究月刊

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