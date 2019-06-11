臺股新制上路－ 從集合競價到「逐筆交易」

【文．李志宏】 分享 facebook

集合競價市場中，是累計一段時間之買賣委託後，再依據價格優先、時間優先等競價準則進行撮合，成交價的決定乃為能夠滿足最大成交量之委託價，該價以上之買單及以下之賣單均能在該價撮合成交，盤中交易採用集合競價的市場，除了臺灣證券市場之外，馬來西亞、捷克、拉脫維亞、立陶宛、以色列、捷克、波蘭等證券市場，以及東京大阪期貨市場、法國與德國證券市場之交易不熱絡股票，都曾以集合競價為盤中交易之機制。

而逐筆交易市場中，只要新到達的買單委託價，等於或高於市場既存賣單委託價，即可立即成交；同理，新到達的賣單委託價，等於或低於既存買單委託價，也能立即成交。因為只要委託符合成交條件，就能立即成交。許多證券市場採逐筆交易制度，例如：紐約證券市場、Euronext、東京、上海、深圳、香港、米蘭、法蘭克福等證券市場之盤中交易。

觀察國際各股市趨勢，盤中多已採行逐筆連續交易，開盤及收盤則採集合競價，雖然主管機關及交易所已研究多年並充分做好準備，國際各市場以及臺灣期貨與權證市場也採行盤中逐筆交易多年，但對於臺股逐筆交易即將上路，市場參與人包括主管機關、交易所、券商及投資人無不關心其可能的影響，到底逐筆交易對於市場的績效包括波動度、流動性、效率性、交易速度及透明度等有何影響？對市場的優勢何在？而對散戶、專業投資人未來交易是否有影響，又該如何因應？本文將就以上所關心的問題進行檢視與探討。

撮合交易機制對市場績效之影響

市場參與人非常在意市場的績效表現，集合競價與逐筆交易在機制上的差異及其對市場績效包括波動度、流動性、效率性、交易速度及透明度等的影響，在過去的學理與實證上多有研究，但並未有具體的結論到底哪一個機制較具優勢，而是在特定的市場情境與特性以及時間，集合競價或逐筆交易能有較優的市場績效表現，這也說明了為何目前國際各股市在盤中採逐筆交易，而在開收盤使用集合競價。就學理而言，撮合交易時距較短之制度（例如逐筆交易），讓交易者想要交易時的均衡價值與完成交易之價格的差異較小，從而承擔的風險較低。

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另因逐筆交易提供較多次的交易機會，從而較能即時反映新資訊，使得價格更接近真實價值，因此同時達到交易量提升、風險降低、效率提升之功能。但是，撮合交易時距較長之制度（例如集合競價），由於每次交易之參與者較多，因此成交價較不容易受雜訊交易之影響，偏離均衡價值之程度較低，從而交易者承擔的風險較低；此外，當資訊傳播充分不確定時， 連續交易之定價誤差（價格偏離均衡價值）較大，由於集合競價彙整較多的委託，其形成之價格較接近均衡價值；而逐筆交易是依據委託到javascript:checkForm('normal')達順序形成價格，而在極短時間內新到達的委託，可能僅反映特定投資者或極少數投資者的信念，這些信念可能是隨機而不是資訊，從而容易形成暫時性的波動。集合競價的機制在資訊不對稱高且逐筆交易無法有效發揮功能時，可提供較有效率的價格發現功能，不過，交易者必須犧牲即時成交的流動性，並承擔較高的資訊成本。