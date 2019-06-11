創新 vs. 監理 難平衡的翹翹板-－專訪金融監督管理委員會主任委員顧立雄

【文．張書瑋、周霈翎】 分享 facebook

開放銀行（Open banking）的概念是在消費者的同意之下，將個人資料開放給市場上特定的第三方業者（TSPs），由他們提供整合服務給消費者。而TSPs 的監管方式及資安保護責任歸屬，是金融業者、消費者、TSPs 業者等開放金融生態圈裡每個角色共同關心的議題。

TSPs業者資安規格很重要 銀行需把關

金管會在推動開放銀行政策方面，係採循序漸進逐步推動，參考香港及新加坡的作法，採行自律規範不設立專法，未來將會有越來越多TSPs 業者參與其中，惟因其不受金融法規管轄的情況，可能衍生資安、法遵與洗錢風險管理之議題。

而TSPs 業者該如何監管，各國都還在摸索階段，不過金管會主委顧立雄認為，若一開始便讓TSPs 業者給政府機關管理，會抑制新創業者創造出有別於以往的商業模式，對整體商業社會發展並非一件好事。參考國外做法，目前鼓勵銀行與TSPs 業者合作的方式進行，即由金管會監理金融業者，再由金融業者規約TSPs 業者的模式以保護消費者。

因此當金融業者在選擇TSPs 合作對象時，除了考量是否有助於開拓另一個市場外，也須兼顧資訊安全與客戶權益保障，例如：確保TSPs 業者在存取消費者的金融帳戶資料前，有取得消費者同意，並明確告知利用的範圍、保存期限，且消費者可以隨時撤銷同意；另外也要確認TSPs 業者的背景、資安規格及潛在風險等，以防資訊被濫用。

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TSPs 業者收集與儲存眾多銀行客戶的機密資料，自然成為駭客眼中的犯罪目標，而如何確保TSPs 業者的安全防護成為大家關注的重點。目前財金公司規劃的防護重點包括：?加入前審核安全性；?加入後定期稽核作業程序；?輔以其他資安管理系統（ISO 27000系列）建立整體資安管理機制。

認識個資價值成為全民必修課

在面對開放銀行的世代，不僅金融機構要做好資安控管，消費者也須正確認識資料的價值。據統計，在臺灣與金融相關的APP下載量已超過1900萬次，未來API的發展也會持續增長，消費者選擇將越來越多元，這也代表自身肩負著更多的責任。顧立雄也提到，雖說開放銀行的概念是將「資料還給消費者」，但實際上是消費者將所有資料提供給TSPs 業者，以協助整合並規劃理財，因此資料要交予何人，消費者更應審慎思考。

資料集中整理管理的程度與大數據發展有莫大的關係。舉例來說，部分國家個資保障的概念較弱，民眾的健保資訊、車牌、繳費情況、不動產、帳戶等，政府都可以廣泛收集調閱，甚至私人的消費行為、行為模式、人臉辨識都被監控，但也因政府掌握了所有人的資訊，在大數據分析的領域上能夠明顯快速的發展，至於對於資料隱私相當重視的國家，民眾還可以要求刪除資訊，爭取被遺忘權，但可能因資料管制太過嚴格，導致樣本數不足，會對大數據、人工智慧的發展形成一大妨礙。

有關開放銀行個人資料授權範圍進度，顧立雄表示，眼前的任務是盡快將第一階段的「公開資料查詢」API標準制定完成，若消費者有需求，商機就會隨之而來，也能帶動研擬實施後續「消費者資訊查詢」與「交易面資訊」階段。