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揭開開放銀行面紗

2019-06-11 14:09會計研究月刊

【文．周霈翎】

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銀行是早在13世紀就已經出現的古老產業，近年因為網際網路的興起，產業之間的界線被淡化，金融與科技跨業合作已是常態，除了先前的數位銀行、純網銀等，開放銀行的概念也隨之出現。

金融新型態─開放銀行

開放銀行意指金融機構在客戶（ 消費者） 的同意或要求下，透過應用程式介面（application programming interface；API）將消費者的資料提供給第三方業者（TSPs），以強化客戶的資料可攜權，並得到更多元且個人化的服務。

英國在2015年開始推動開放銀行，英國競爭暨市場管理局（Competition and Markets Authority；CMA） 開放銀行業務負責人Bill Roberts 去（2018）年在臺北金融科技展時分享，由於政府發現民眾想要在不同銀行間轉換相當困難，讓國內大型銀行具有穩定的高市占率，Bill Roberts甚至打趣道：「在英國大家寧可換伴侶，也不會想換銀行。」

為了改變銀行不需要太過努力就可以留住消費者，而導致金融創新停擺的窘境，英國政府決定推動開放銀行，強制要求銀行採行共通開放的API，使得銀行必須想方設法留住客戶，同時也讓其他中小型銀行有了更多發展空間，金融生態圈因此得以活絡。

華南銀行副總經理許柏林表示，開放銀行可以為銀行、消費者、第三方業者等開放金融生態圈裡的各個角色，帶來不同益處。消費者可以透過第三方業者所提供的整合服務，節省比較各家銀行每項產品的時間，降低重複登打個人資料的次數，加快投資交易的速度，並經由第三方業者體驗更好的金融創新服務；銀行則能依第三方業者回饋的消費者資訊，調整及提供更貼近消費者需求的金融產品；而第三方業者也可以從銀行所提供的資料，幫助消費者做資產管理、建議商品的服務，增加獲利來源。

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第一銀行數位銀行處經理吳柏辰以帳戶查詢功能為例說明，消費者會有數個銀行帳戶，但要分別登入5家銀行App的程序繁複，若有一個App可以讓消費者同時掌握5家銀行的借貸關係、存放款餘額，步驟就會相對簡單。但為避免讓銀行因直接相互合作而產生微妙競合，因此就會衍生第三方業者，並由其擔任中間的角色。在消費者、銀行、第三方業者、政府都會受益的情形下，全球的金融業、非金融業都會積極投入開放銀行產業。

全球開放銀行發展現況

除了英國， 目前國際間包括歐盟、香港、新加坡等地區已逐步推動開放銀行。財金資訊股份有限公司總經理黃昱程指出，依推動方式可分為強制性與自律模式，採強制性規範的有英國與歐盟，並訂有專法，而香港與新加坡則是依循自律模式，由主管機關或與銀行公會共同訂定規範，並無制定專法。

英國

英國競爭暨市場管理局（CMA）透過法九大銀行及英國房屋互助協會，合稱「CMA 9」。CMA 9共同出資成立開放銀行組織（Open Banking Implementation Entity；OBIE）， 負責制定API標準、格式、管理規範，並建立安全機制與架構。而第三方業者也可以自願加入開放 API 的行列，但必須先向OBIE申請，並經過英國金融行為監理總署（FCA）核准。

歐盟

根據歐洲銀行管理局（European Banking Authority；EBA）2016年發布歐盟支付服務指令第二版（PSD2），要求銀行業者在消費者同意下，須將資料開放給被許可之第三方業者，促進市場競爭與創新，讓消費者享有多元選擇與支付服務。EBA要求歐洲經濟區（European Economic Area；律強制要求，第一波API實施對象為英國前EEA）31國均須遵守，並在去年1月將PSD2國內法化。

香港及新加坡

在遵循現行銀行及個資保護相關法令的前提下，由銀行與第三方業者自行發展，但銀行對第三方業者在契約規範、資料格式及資安標準應有足夠的要求。香港金融管理局表明採分階段開放監理模式，先開放公開資訊及申請指示資訊，涉及帳戶與交易的個人資訊，再視市場發展研議；新加坡則並未採取分階段開放，而是完全由自由市場發展，但要求應對個人隱私資料採用相對的安全標準與措施。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.6月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

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