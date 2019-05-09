親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24會計研究月刊

【文．許志文、陳信賢】

5月報稅季到來，今（108）年綜合所得稅除了其中四項扣除額有較大幅度調整，可減輕繳稅負擔外，在股利所得及不動產財產交易所得計算及申報規定等皆有變動。其中，綜合所得稅刪除所得淨額超過新臺幣（ 以下同）1,000 萬元部分適用45%稅率級距，最高稅率降為40%；股利所得採分開計稅、合併報繳方式計算申報等；而稅改針對所得及扣除額之規定亦有重大修正，107年度綜合所得稅修正重點說明如下。

股利所得申報方式改變

一、 股利所得採二擇優的申報方式：

個人居住者股東獲配股利，改採股利所得課稅新制，可選擇併入綜合所得總額課稅， 並按獲配股利之8.5% 計算可抵減稅額， 抵減應納稅額，每一申報戶可抵減稅額以8 萬元為限；或是選擇採獲配股利按28%稅率分開計算應納稅額，並與其他各類所得計算之應納稅額合併報繳，納稅義務人得以二種方式擇優適用，參案例一、二。

至於兩個報稅制度，選擇哪個才划算，據財政部估算，股利所得在94 萬元以下者，其股利所得不僅不用繳稅，甚至還有機會可以退稅，對中低股利所得者來說較有利。

分享

二、 高股利所得者捐贈限額縮水：

如以企業主及高所得人士角度來看，由於公司所得稅自107 年度起調高為20%，內資股東在108 年度以後獲配80元盈餘選擇以28%稅率分開計稅，企業主在營利事業階段與個人股東階段之股利稅負最高由以往的49.68% 其整體稅負降為42.4%。

雖然大股東在股利新制之下，股利所得稅負下降， 但是，大股東於申報綜所稅時，股利所得一旦選擇分開計稅，依現行所得稅法規定，該股利所得並非計入綜合所得稅總額計算，因此如該大股東主要所得是以股利所得為主者，將使大股東的列舉扣除捐贈金額大幅縮水。

換句話說，107 年以後納稅義務人取自臺灣公司分配之股利， 依今年所得稅法第15條修正文字解釋，因為股東可以選擇將股利所得金額按28%之稅率分開計算應納稅額、合併報繳，使綜合所得淨額因股利分開計算稅額而大幅降低，將導致捐贈列舉扣除的數額大幅縮水。

提高標準扣除額及身心障礙特別扣除額

調增標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及幼兒學前特別扣除額，107 年度綜合所得稅適用之扣除額金額。

每人基本生活所需費用 提高為171,000元

申報107 年度綜合所得稅時，家戶「基本生活費所需費用」超過所得稅法規定免稅額及扣除額（標準或列舉二擇一）的部分，得自納稅義務人綜合所得總額中減除；但要提醒讀者注意，依據納稅者權利保護法施行細則第3 條規定，基本生活所需費用之扣除額不包括財產交易損失及薪資所得特別扣除額。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.5月號】

分享

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

證券型代幣發行（STO）會是新創募資活水？

2019-05-09 15:24

勞動事件法－勞資爭議處理程序重大變革

2019-05-09 15:24

消費者合作社銷售與會員可免稅

2019-04-11 15:17

新創企業 必修學分

2019-04-11 14:37

108年度董事會 股東常會召開注意事項

2019-04-11 14:37

當自動駕駛時代來臨 AI立法的核心—責任釐清與分配

2019-04-11 14:37

利害關係人 對企業倒閉的自保之道

2019-04-11 14:37

與最高行政法院論盈虧互抵之計算

2019-03-06 15:09

不同關係人安排之保險給付實質課稅

2019-03-06 15:06

營業人面臨使用電子發票 之挑戰與解決方案

2019-03-06 15:05

解釋令之三種適用日解析

2019-03-06 11:43

IR投資人關係：資本市場最佳溝通者

2019-03-06 11:38

辦公室生力軍 流程機器人 GO！

2019-02-01 10:36

櫻桃支付誰之過 談新創與法規的界線

2019-02-01 10:36

奇美實業：智能先驅RPA報到 讓企業更幸福

2019-02-01 10:36

個人交易未農用之農地 房地合一課稅計算放寬

2019-02-01 10:36

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 10:36

保險給付實質課稅之個案解析

2019-01-07 15:54

追蹤會計＋科技的應用

2019-01-07 15:40

2018公司法修正重點提示

2019-01-07 15:40

2019年全球經濟展望

2019-01-07 15:40

商業模式大不同－從買到租的循環經濟實務

2019-01-07 15:40

財務會計 IFRS 16正式上路

2018-12-07 08:54

2019租稅新制要點

2018-12-07 08:54

從影星范冰冰事件 看中國個人所得稅嚴徵管趨勢

2018-12-07 08:54

智能民主Smartocracy－當智能合約碰上民主政治

2018-12-07 08:54

時尚潮牌大不同─ 瑞士國民包循環經濟實務

2018-12-07 08:54
看更多

熱門文章

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top