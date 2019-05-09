一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

【文．莊蕎安】

去（2018）年7月6日，美國川普政府正式對價值340億美元，800多種中國輸往美國的商品，課徵25%關稅，7月10日美國再度加碼，進一步公布清單，擬對價值2,000億美元的中國商品加徵10%關稅。這對在外經營布局的台商來說，是近憂，然而還有遠慮，2017年6月修正稅捐稽徵法第5條之1、第46條之1，授權我國政府與外國政府簽訂共同申報及盡職審查準則（CRS），而我國金融機構從今（2019）年1月起已啟動金融帳戶審查，並於明（2020）年6月向財政部申報其帳戶資訊。近來，財政部在稅務資訊自動交換也取得重要進展，明年9月將開始與日本、澳洲進行稅務資訊自動交換。

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還不只如此，在全球反避稅潮流的發展下，各國境外公司最愛停泊資金的租稅天堂，為了避免被歐盟列入黑名單，英屬維京群島（BVI）、開曼群島等地於去年底開始陸續修法，引進經濟實質之規定，近來更公布相關細則規定，要求企業須依在當地所進行的營業活動，進行不同的經濟實質測試條件。

於是台商開始有分散生產基地，以因應美中貿易戰高額關稅的壓力，並且還有簡化並實質化投資架構的挑戰，回台投資成為不少台商的選項。為了掌握此波台商資金回台的契機，今年1月2日行政院推出「歡迎台商回台投資行動方案」，希望協助在中國投資的台商回台投資，在此行動方案中，五區國稅局提供了稅務諮詢服務，協助台商辨認回台資金是否需要課稅。

解釋令關鍵 只有「所得」才課稅

由於僅有「所得」才需要課稅，台商匯回的資金未必全數須要課稅，尤其在所得基本稅額條例於2010年適行前的海外所得、已逾7年核課期間的所得，或本金性質的資金，是不必課徵所得稅即可匯回臺灣運用。

然而要證明資金不必繳稅，需要相關文件的證明，對此，財政部於今年1月31日發布解釋令，對無須課稅、必須課稅的所得型態進行解釋，並羅列相關的文件參考清單，以供納稅人及稅務人員依循。

對營利事業來說，由於備有帳證，因此在證明資金是否為所得，證明成本、費用等方面較無疑義。但是對個人來說，卻是充滿挑戰，早期台商提著一卡皮箱打天下，大多沒有設帳的習慣，也未必存有證明文件，尤其早期台商多是用境外公司進行三角貿易，很難舉證成本。長年以來，台商在海外停泊的資金可能亦是一筆大數目，回台若課徵所得基本稅額的20%稅率，一直有稅負過重的討論，因此而有立海外資金匯回專法的呼聲。

專法草案出爐 立院優先審議

由財政部會同經濟部、金管會所提出的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）於今年4月11日通過行政院會，預計成為立法院本會期優先審議法案。在專法中，給予回台資金較低的稅率－第一年8%，第二年10%，惟75%必須用於實質投資，用於實質投資者稅率可再減半；25%可用於投資金融商品；5%可自由運用。未依規定運用的部分必須存在專戶滿5年，第6年起每年可提取三分之一。同時，也規定適用專法的匯回資金不可用於購買不動產，若有違反所提的投資計畫或專法規定，就無法適用優惠稅率，必須以20%繳稅。

專法預計適行期間僅有2年，其中關於實質投資的投資範圍、申請、報繳方式，仍待財政部、經濟部，以及金管會於專法通過後，公布相關子法規定。如果台商有計畫投資台灣，專法所提供優惠稅率，不啻是一個好機會，若是可符合「歡迎台商回台投資行動方案」適用資格，還可享受相關的輔導及優惠。

【完整內容請見《 會計研究月刊 》2019.5月號】