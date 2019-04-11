親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

日職／王柏融對軟銀首打席滾地出局 浪費打點機會

消費者合作社銷售與會員可免稅

2019-04-11 15:17會計研究月刊

分享
【文．徐俊賢、莊蕎安】

經營生活用品銷售業務的消費合作社銷售與會員的所得，依所得稅法第4條規定，可免納所得稅，然而消費合作社若有部分對外營業，銷售與非會員，以往也有見解認為全部所得均應課稅，不過日前財政部發布解釋令規定，銷售與非會員的部分若合乎相關規定，則銷售與會員的部分為免稅，僅銷售與非會員的部分須課稅，未確定案件可適用。

不對外營業所得，可免納所得稅

根據內政部於今（108）年1 月的統計，目前臺灣已有4,000 多個各種型態的合作社，可由農民、勞動工作者、消費者、社區等志同道合一起合作的人們，七人以上即可籌辦。合作社的社員繳交手續費維持合作社的營運，若年底結算有剩餘，除了法定提撥之外，其餘依會員向合作社交易的比例攤還給社員。

合作社法第7 條雖然規定，「合作社得免徵所得稅及營業稅」，然而「得」並無強制的意思，因此財政部64 年曾發出解釋函說明是否繳稅仍須依稅法規定。而所得稅法第4 條第1項第14 款規定，依法經營不對外營業的消費合作社之盈餘才可以免納所得稅，並且財政部97年解釋函認為消費合作社如有部分對外營業，已不符合前開規定「依法經營不對外營業」之免稅要件，即應按其當年度全部所得予以課稅。

而財政部這次所發布的解釋令進一步解釋，消費合作社所經營的消費業務，若符合相關規定，銷售與會員部分的所得即可免納所得稅，僅銷售與非會員的的部分繳納所得稅。包括收入面應符合合作社法第3 條之1 第2 項但書及第3 項規定，也就是因政府、公益團體所委託代辦業務且經主管機關許可，且非會員的使用不能超過營業額之50%；因發展合作社所需而提供非會員使用之業務，不能超過營業額之30%。而支出面應符合所得稅法第24 條第1 項規定，也就是所得額之計算，涉有應稅所得及免稅所得者，其相關之成本、費用或損失，除可直接合理明確歸屬者，得個別歸屬認列外，應作合理之分攤。又目前實務上，採銷售與會員及非會員之收入比作為分攤基礎，不失為簡便又合理之分攤方式。

農業合作社銷售初級農產品亦可免稅

另外，除了消費合作社之外，還有一種合作社型態－農業合作社，也可以免納所得稅。依據農業發展條例第47 條之1 第1 項，農民向主管機關登記之農業合作社，其銷售初級農產品的所得，免徵所得稅。相對於所得稅法，農業發展條例屬於特別法，因此雖然所得稅法僅限消費合作社可免稅，惟農業發展條例之農業合作社免稅規定亦可適用。

而在營業稅的部分，營業稅法第8 條第1項第10 款僅規定合作社依法經營銷售與社員之貨物或勞務免稅，所以不限於經營哪一種業務之合作社。至於銷售與非社員的部分，以及其他型態的合作社，則視是否符合第8 條第1項各款之免稅規定。值得留意的是，消費合作社若符合免徵營業稅的規定，還是必須要辦理稅籍登記，並且以403 申報書申報。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.4月號】

分享

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

相關新聞

新創企業 必修學分

2019-04-11 14:37

108年度董事會 股東常會召開注意事項

2019-04-11 14:37

當自動駕駛時代來臨 AI立法的核心—責任釐清與分配

2019-04-11 14:37

利害關係人 對企業倒閉的自保之道

2019-04-11 14:37

與最高行政法院論盈虧互抵之計算

2019-03-06 15:09

不同關係人安排之保險給付實質課稅

2019-03-06 15:06

營業人面臨使用電子發票 之挑戰與解決方案

2019-03-06 15:05

解釋令之三種適用日解析

2019-03-06 11:43

IR投資人關係：資本市場最佳溝通者

2019-03-06 11:38

辦公室生力軍 流程機器人 GO！

2019-02-01 10:36

櫻桃支付誰之過 談新創與法規的界線

2019-02-01 10:36

奇美實業：智能先驅RPA報到 讓企業更幸福

2019-02-01 10:36

個人交易未農用之農地 房地合一課稅計算放寬

2019-02-01 10:36

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 10:36

保險給付實質課稅之個案解析

2019-01-07 15:54

追蹤會計＋科技的應用

2019-01-07 15:40

2018公司法修正重點提示

2019-01-07 15:40

2019年全球經濟展望

2019-01-07 15:40

商業模式大不同－從買到租的循環經濟實務

2019-01-07 15:40

財務會計 IFRS 16正式上路

2018-12-07 08:54

2019租稅新制要點

2018-12-07 08:54

從影星范冰冰事件 看中國個人所得稅嚴徵管趨勢

2018-12-07 08:54

智能民主Smartocracy－當智能合約碰上民主政治

2018-12-07 08:54

時尚潮牌大不同─ 瑞士國民包循環經濟實務

2018-12-07 08:54

釋字745號 薪資所得核實減除的稅改效應

2018-11-05 16:13

納保法基本生活費修法方向之探討

2018-11-05 16:13

淺談區塊鏈 在銀行函證應用

2018-11-05 16:13

保險關係人安排所衍生的稅務問題

2018-11-05 16:13

住宅包租業者轉租個人住宅 應開立租金全額收據

2018-11-05 16:13
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top