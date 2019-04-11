消費者合作社銷售與會員可免稅

分享 facebook 【文．徐俊賢、莊蕎安】

經營生活用品銷售業務的消費合作社銷售與會員的所得，依所得稅法第4條規定，可免納所得稅，然而消費合作社若有部分對外營業，銷售與非會員，以往也有見解認為全部所得均應課稅，不過日前財政部發布解釋令規定，銷售與非會員的部分若合乎相關規定，則銷售與會員的部分為免稅，僅銷售與非會員的部分須課稅，未確定案件可適用。

不對外營業所得，可免納所得稅

根據內政部於今（108）年1 月的統計，目前臺灣已有4,000 多個各種型態的合作社，可由農民、勞動工作者、消費者、社區等志同道合一起合作的人們，七人以上即可籌辦。合作社的社員繳交手續費維持合作社的營運，若年底結算有剩餘，除了法定提撥之外，其餘依會員向合作社交易的比例攤還給社員。

合作社法第7 條雖然規定，「合作社得免徵所得稅及營業稅」，然而「得」並無強制的意思，因此財政部64 年曾發出解釋函說明是否繳稅仍須依稅法規定。而所得稅法第4 條第1項第14 款規定，依法經營不對外營業的消費合作社之盈餘才可以免納所得稅，並且財政部97年解釋函認為消費合作社如有部分對外營業，已不符合前開規定「依法經營不對外營業」之免稅要件，即應按其當年度全部所得予以課稅。

而財政部這次所發布的解釋令進一步解釋，消費合作社所經營的消費業務，若符合相關規定，銷售與會員部分的所得即可免納所得稅，僅銷售與非會員的的部分繳納所得稅。包括收入面應符合合作社法第3 條之1 第2 項但書及第3 項規定，也就是因政府、公益團體所委託代辦業務且經主管機關許可，且非會員的使用不能超過營業額之50%；因發展合作社所需而提供非會員使用之業務，不能超過營業額之30%。而支出面應符合所得稅法第24 條第1 項規定，也就是所得額之計算，涉有應稅所得及免稅所得者，其相關之成本、費用或損失，除可直接合理明確歸屬者，得個別歸屬認列外，應作合理之分攤。又目前實務上，採銷售與會員及非會員之收入比作為分攤基礎，不失為簡便又合理之分攤方式。

農業合作社銷售初級農產品亦可免稅

另外，除了消費合作社之外，還有一種合作社型態－農業合作社，也可以免納所得稅。依據農業發展條例第47 條之1 第1 項，農民向主管機關登記之農業合作社，其銷售初級農產品的所得，免徵所得稅。相對於所得稅法，農業發展條例屬於特別法，因此雖然所得稅法僅限消費合作社可免稅，惟農業發展條例之農業合作社免稅規定亦可適用。

而在營業稅的部分，營業稅法第8 條第1項第10 款僅規定合作社依法經營銷售與社員之貨物或勞務免稅，所以不限於經營哪一種業務之合作社。至於銷售與非社員的部分，以及其他型態的合作社，則視是否符合第8 條第1項各款之免稅規定。值得留意的是，消費合作社若符合免徵營業稅的規定，還是必須要辦理稅籍登記，並且以403 申報書申報。

【完整內容請見《 會計研究月刊 》2019.4月號】