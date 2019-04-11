當自動駕駛時代來臨 AI立法的核心—責任釐清與分配

分享 facebook 【文．賴文智、王文君】

去（2018）年12 月時，臺灣發生首件自動駕駛的車禍， 特斯拉（Tesla） 的駕駛人疑似精神不濟，未注意車前動態，在開啟自動輔助駕駛功能的情形下，未減速直接在國道撞上警方巡邏車，幸而未造成人員傷亡，但也引發民眾的熱烈討論，未來在進行AI 時代，究竟誰該為AI 自動駕駛負責？這個問題直指AI 立法的核心，所有領域的AI 應用都有類似問題，因為過去法律制度的設計，都是圍繞著「行為人」處理責任的議題，當AI 由輔助人類開始至可預見的未來將全自動化運作，既有的法律制度難免會有滯礙難行之處。

沿續著前（398）期談到歐盟AI 立法的準備，是比較抽象介紹未來AI 相關立法應遵循的倫理原則，本文則以目前國際間立法活動較積極的自駕車為主角，介紹各領域面臨AI 趨勢衝擊時，如何透過責任釐清的討論，達到符合AI 發展的產業與社會需求的平衡，以作為國內立法的借鏡。

「人」還是「AI」？

有關自駕車的立法討論，多數集中在自動駕駛車輛在社會上實際使用時，無論是發生車禍、違反交通規則、違反對車輛安全維護規定等的責任，尤其是發生車禍時，人類由原先控制車輛啟動與前進後退，至少總有一個「人」要為車禍發生負責，然而，若是應用AI愈來愈成熟，坐在駕駛座的那個「人」只是接近「乘客」的角色時，還找得到那個該負責的「人」嗎？

我們可以由美國高速公路安全管理局（NHTSA）對於2016 年5 月在佛羅里達州發生的特斯拉車禍案件的調查，先觀察一下目前像特斯拉所標榜的自動駕駛「Autopilot」在發生車禍時，如何釐清法律上的責任。

發生事故的車輛是2015 年6 月生產的Tesla Model S 70-D，並在同年8 月購入，2015 年10 月軟體升級後啟用方向盤自動轉向「Autosteer」功能， 而在2016 年發生事故時， 最新版本的軟體firmware 是7.1（2.17.37） 版。NHTSA除了調查貨車司機、製作現場模擬圖之外，很重要的是調查Autopilot的功能說明（Technology was not intended to replace human driver，該科技並非意圖用以取代人類駕駛），以及在41 分鐘的車程，總共有7 次螢幕跳出警示畫面，6 次發出提醒駕駛人的鐘聲，有長達92%的時間是處於Autopilot 狀態的使用紀錄。依現場模擬圖駕駛人若正常注意行車狀況，在速限65 英里的情形下應有7.7 秒可以介入操作，以當時車速74 英里則應有6.8 秒，但駕駛人未有任何反應，最後據以作成Tesla Model S 並沒有設計上的重大缺陷，無須回收的結論。

本案特斯拉在事故發生後自行說明，因當時特殊的天空及現場狀況，Autopilot 未能偵測到貨車而未自動減速等，對於一般民眾來說當然是大有問題，特斯拉後續車款也進行改善。然而，NHTSA調查報告將事故原因歸責於駕駛人，關鍵因素卻是在於特斯拉的Autopilot 只是國際自動機工程師學會（SAE International） 有關自動駕駛分級的Level2。若以該學會最新公布的分級圖示來看，還是屬於駕駛人自行開車（You are driving）， 而且必須經常監控（You must constantly supervise）該等功能的運作。因此，與其說這起事故是自動駕駛的車禍，不如說是駕駛人將「輔助駕駛」的Autopilot，誤以為是「自動駕駛」的車禍。

AI應用使事故發生原因與責任複雜化

由前述特斯拉的車禍案件來觀察，當一件涉及自動駕駛的車禍發生時，首先是要先確認是「人」負責開車，還是「AI」負責開車。若是人負責開車，再來確認事故發生的原因是人的駕駛行為，還是人的駕駛行為以外的因素，尤其是是否涉及產品製造有瑕疵的問題；但若是AI 負責開車，則問題就複雜了。

【完整內容請見《 會計研究月刊 》2019.4月號】